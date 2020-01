Na mais completa forma, novelas ainda prometem muitos anos de vida

Ao contrário. Do alto da sua experiência de ter atravessado todo esse tempo à frente de muitas delas, assegurou que hoje nada se dá de maneira diferente do que sempre aconteceu. Ou desde o momento que Tupi, Record ou Excelsior lá atrás, ensaiaram os seus primeiros passos na dramaturgia.



Inicialmente com teleteatros, depois na forma de poucos capítulos, até chegar ao modelo atual, que aí está já há várias décadas.

Desde 1960, como afirmou o Tony, sempre existiram os que preconizassem o seu fim.

Só que os números continuam provando e não indicando nenhuma mudança, pelo menos para daqui 10 ou 20 anos. Além dos sucessos em audiência que as produções atuais continuam conseguindo, as reprises das antigas passaram a chamar ainda mais atenção do telespectador.

Os sucessos de “Por Amor”, antes, e “Avenida Brasil”, agora, no “Vale a Pena Ver de Novo”, atestam este interesse.

E olha só

O que vale e o telespectador sempre irá aceitar em uma novela, como disse o Tony Ramos na mesma matéria, é uma boa história. E, ao que parece, do jeito que os autores estão trabalhando, ainda existem muitas para serem contadas.

Resultado das novelas

Até para efeito de análise sobre o que as novelas representam, basta buscar as audiências que alcançam na Globo, SBT e Record.Com certeza estão entre as maiores de cada uma dessas emissoras.

Vale destacar

No dia 18 de setembro de 1950 foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo. Neste 2020, serão 70 anos de vida.

Cinquentona

Para comemorar os seus 50 anos no ar, dia 25, a TV Gazeta está programando a exibição de uma série de especiais a partir deste próximo domingo.

O primeiro deles será “Gazeta Esporte 50 Anos”, reunindo imagens e entrevistas com Galvão Bueno(foto), Mariana Godoy, Cleber Machado, Reinaldo Gottino e Mauro Beting, personalidades que fizeram parte da sua história.

Dá um tempo

Assim como no campo da TV, no futebol tudo para de acontecer nos últimos dias de dezembro. Uma alça geral. Difícil aparecer uma novidade. Daí o SporTV ainda continuar massificando o Flamengo em quase todos os seus programas. É bom avisar que o ano virou.

Ao vivo

O canal Multishow fechou contrato com os organizadores da Florida Cup Fan Fest para transmitir o show de Ivete Sangalo.

Dia 19, direto da Universal, em Orlando.

C´est fini

Setenta e duas crianças, entre 9 e 14 anos, foram classificadas para participar da primeira fase do “The Voice Kids”, neste domingo, 12h45, na Globo.

O programa segue com apresentação André Marques e participação de Thalita Rebouças, mantendo também os mesmos jurados, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone e Simaria.