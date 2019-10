Mudanças administrativas levam Rede TV! a enfrentar fase muito difícil

Assim como a Band fez há alguns anos e até hoje paga por isso, a direção da Rede TV! também contratou os serviços de uma consultoria para prestar auxílio nos assuntos administrativos. Complicado discutir questões técnicas, porém algumas das decisões que estão sendo tomadas terão reflexo inevitável na sua produção. O quadro de trabalho, já bastante reduzido ao longo desses últimos meses, ficará ainda mais limitado com o corte das horas extras, expediente que até agora foi utilizado para compensar as inúmeras perdas e até mesmo completar os ganhos da maioria. Difícil saber como será daqui em diante. O ambiente interno é de total insegurança e insatisfação. E embora não se possa imaginar nada diferente, só resta torcer para que nada disso termine em novos loteamentos de horários.

Chegando

Ângela Vieira será a novidade dos próximos capítulos de “Bom Sucesso” na Globo. No dia 4, ela surgirá como Vera, mãe de Eugênia (Helena Fernandes) e nova responsável pela área de marketing da editora Prado Monteiro.

Especiais da Record

A Record praticamente definiu sua programação de fim de ano. O especial de Michael Bublé foi marcado para o dia 13 de dezembro; “O Figurante”, com Eri Johnson, 18; “Família Record”, 17 e 19; “Retrospectiva dos Famosos”, 25; “Retrospectiva do Jornalismo”, 26, e musical sobre Elvis Presley, 28.

Mensagem

Mais de 300 profissionais, entre diretores, produtores, cenógrafos, figurinistas e fotógrafos contribuíram para as gravações da tradicional mensagem de fim de ano da Globo, no sábado e domingo. Lançamento previsto para o “Fantástico”, em novembro. (Marco Luque, Paolla Oliveira e Casagrande nos bastidores de gravação)

Contratada

A modelo brasileira Suzy Cortes, campeã da primeira edição do Miss Bumbum World, foi contratada pelo Unicable, canal da Televisa. Estreia em janeiro em um novo programa de variedades, que vai misturar de tudo um pouco, desde música até esporte, com brincadeiras no palco – “serei a Sabrina de lá”, diz Susy. Clipe Pedro Carvalho, Abel em “A Dona do Pedaço”, e a atriz e passista Camila Silva gravaram o clipe da música “Bom Bom”, da banda “Loosetanos”. Lançamento na noite desta terça-feira, no bar Senhor Capitão, Rio de Janeiro.

E tem outra

Sobre o caso com a transexual Britney (Glamour Garcia) na novela, Pedro Carvalho afirma que “todos somos seres humanos e as diferenças dos outros são qualidades”. Para compor o personagem, ele se inspirou no confeiteiro Marco Borges, do “Big Brother” de Portugal.

Terceira temporada

As gravações da terceira temporada de "Aeroporto: Área Restrita" foram concluídas. Desta vez, a série documental vai mostrar o processo de inteligência dos órgãos de segurança e combate ao crime dos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Confins (MG). O programa, uma coprodução com a Moonshot Pictures, tem estreia prevista para janeiro no Discovery.

Da mesma forma

O programa “Aeroporto: Área Restrita”, autorizado pela Discovery, também teve uma temporada exibida pela Record, com apresentação de César Filho. Um trabalho muito bem cuidado e com resultados de audiência dos mais interessados. Mas ainda não há nenhuma informação sobre uma próxima.

Definições

Em “Gênesis”, próxima bíblica da Record, com sua escalação praticamente concluída, Rafaela Sampaio e Bruno Guedes foram escolhidos para os papéis de Naamá e Noé na fase jovem. Depois serão vividos por Cássia Linhares e Oscar Magrini.