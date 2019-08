Mudança no futebol de domingo é promessa de fortes emoções na TV



No meio TV já existe uma expectativa muito grande em torno dessa mudança na programação da Globo, domingo, com o futebol começando às 19 horas. Entre as certezas, o “Fantástico” deve sair como principal beneficiado, porque a troca de público, se vier a acontecer, não será em níveis tão elevados. Por outro lado, “Domingão do Faustão”, “Eliana” e “Hora do Faro”, colocados lado a lado e como outro aspecto a ser considerado, estarão disputando o mesmo telespectador. Isto, claro, em se tratando das três principais redes. Mas há também a dúvida em torno do comportamento das demais. Caso da Band, por exemplo. Será que desta vez a sua direção irá repetir a mesma besteira do final da Copa América, Brasil e Peru? Colocar o esportivo “Terceiro Tempo” no ar, encarando Corinthians e Palmeiras em campo e os torcedores de São Paulo e Santos secando os dois? É um domingo que promete fortes emoções.

Na cama com Jô

Um outro momento muito aguardado de “A Dona do Pedaço”, aquele em que Juliana Paes, a Maria da Paz, flagra Reynaldo Gianecchini, o Régis, na cama com Agatha Moreira, Jô, já tem dia certo para ir ao ar. A sequência será exibida em duas partes, nos dias 17(sábado) e 19(segunda) de agosto. Mesmo com tudo jogando contra, a vilã, uma vez mais, se fará de vítima.

Oscar do pornô

Maurício Meirelles também confirmou presença para a entrega de prêmios da 6ª edição do Prêmio Sexy Hot, dia 6, em São Paulo. Vai se juntar a Valesca Popozuda, MC Carol, Antônia Fontenelle, Marcos Chiesa e as drags queens, Aretuza Lovi e Tchaka.

Esquece

Circularam informações sobre um suposto desejo da Globo em fazer um remake de “A Sucessora” (1978), adaptação de Manoel Carlos do romance homônimo de Carolina Nabuco. Pode até existir a vontade de alguém. Só que oficialmente nada consta na Teledramaturgia.

Subiu

Em São Paulo, o segundo capítulo de “Bom Sucesso” superou a audiência do primeiro. Marcou 32 pontos de média.

Atriz Fabíula Nascimento. (Foto: Globo / Victor Pollak)

Bobagem

Em se tratando de programação, a mexida da Record, trocando a exibição do “Dancing Brasil” para a noite de terça-feira, não poderia ser mais desastrosa. Média de 3,6 pontos, das 22h50 à 0h34, frente 9,9 do SBT e 18,6 da Globo. Dados da Grande São Paulo.

Título escolhido

“Família Frente a Frente” é o nome escolhido para o programa do Tiago Abravanel no SBT. Estreia em outubro, ainda sem data definida, com exibição nas noites de sexta, depois do Ratinho.

Tudo a ver

Está na internet, a propósito da culinária espalhada: - Se arruma filho, vamos à Missa. - Vou assistir à Missa pela TV, mãe. - Então tá bom... Quando tiver fome, assiste ao “MasterChef”.

Segura na cadeira

Ordem de cima, por aí se entenda de quem: até o final deste agosto, o SBT irá repetir a exibição de “Rosa de Guadalupe”, que recentemente foi tirada do ar em função dos maus resultados. E, mais uma vez, será no horário da segunda novela da tarde.

Trilha

O SBT, ainda meio que devagarinho, vai disparando os trabalhos de “Patinho Feio”, a substituta de “As Aventuras de Poliana”. E isso inclui uma de suas áreas mais exigidas, a de clipes musicais e trilha sonora. Um trabalho sempre bem executado pelo produtor Arnaldo Saccomani, que passou a contar também com a participação de Thomas Roth.

Depois da Globo

Anna Rita Cerqueira, que fez “Espelho da Vida”, é a novidade em “Jezabel”, novela da Record, desde a última terça-feira. Milena, a sua personagem, é uma israelita, serva do palácio.