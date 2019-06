Mário Frias convoca youtubers para novo programa da Rede TV!

“A Melhor Viagem”, parceria da Rede TV! com a Viva Produtora, empresa do apresentador Mário Frias, vai apostar forte na popularidade dos youtubers neste novo game-show. A ideia é contar com vários deles na formação dos times de participantes.



Lucas “Selfie” Maciel, com dois trabalhos no Youtube e recém-saído da Band, grava nesta semana participação nos primeiros episódios, como convidado de estreia. Depois, serão sempre dois deles em cena, ajudando estudantes de diversas escolas. Trabalhos em externa e estúdio.

“A Melhor Viagem” faz parte do pacote de lançamentos programado pela Rede TV! para a última semana de julho, que ainda inclui o reality show “Melhor Pra Elas” e um telejornal.

E isto sem desconsiderar o projeto do “Entubados”, parceria com a Formata, ainda no aguardo de uma resposta comercial.

TV Tudo

Mercado

A venda do Fox Sports começa a apresentar movimentos bem interessantes no mercado. Altos executivos estão se unindo em torno de empresas altamente capitalizadas para fazer oferta pelos canais. A novidade deve mudar o mercado de esporte na TV paga. O grupo aguarda sinal verde do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para iniciar as negociações.

Documentário

“Amazônia - O Despertar da Florestania”, dirigido por Christiane Torloni e Miguel Przewodowski, já pode ser visto, a partir dessa semana, no NOW, Vivo Play e Oi Play. A partir do resgate de personagens históricos e depoimentos de representantes dos mais diversos segmentos, o documentário discute como a floresta amazônica e toda a questão ambiental têm sido tratadas no Brasil desde o início do século XX.

(Crédito: Divulgação)

De pés juntos

Consumada a saída de Marco Antonio Villa da Jovem Pan, cresce a expectativa sobre o seu futuro no rádio. A rádio Bandeirantes, apontada por muitos como próximo destino, consultada, informa que “não tem nada acertado com ele”.

Bastidor - 1

Nos interiores de “Verão 90”, a notícia é que Jesuíta Barbosa sentiu na pele o papel de protagonista de uma novela. Não imaginava que fosse tão exaustivo. Mas a Globo queria popularizar um pouco a imagem dele, sempre muito ligada a produções mais “cult”.

Bastidor – 2

“Verão 90”, de modo bem particular, também não foi lá essas coisas para Marcos Veras, par romântico da Fabiana Karla. De um determinado momento em diante a trama, no caso dos dois, não evoluiu em nada. Foram meio que colocados de lado.

Verso do inverso

Rosanne Mulholland está bem feliz com a repercussão de sua personagem em “Malhação: Toda Forma de Amar”. A advogada Lara tem despertado reações do público com suas artimanhas para manter Lígia (Paloma Duarte) e Joaquim (Joaquim Lopes) com a guarda definitiva da criança que adotaram. “Nunca fui tão odiada na vida”, diz ela.

(Crédito Selmy Yassuda/Globo)

Abriu o olho

A desistência da Band na exibição de novelas turcas fez crescer os olhos da Rede TV!. Tem gente lá tentando mexer com este assunto. Não por outras razões, o sucesso delas, as turcas, em todo o mundo sempre é muito grande.

Esquisito

O fato de a Band ter trocado as produções turcas pela “Ouro Verde” que vem aí, não chamou tanta atenção quanto a sua preocupação em mandar dublar uma novela portuguesa. E uma novela portuguesa que tem a participação de vários atores brasileiros. Vai saber.

Massa SP

Luiz Benite, diretor executivo da Rede Massa FM, homem de confiança do Ratinho, ficará também responsável pela rádio em São Paulo, que será transformada em cabeça de rede. E a ideia é colocar no ar uma programação bem diversificada.

Concorrência

Quando Tatá Werneck estrear dia 15 de julho, no “Multishow”, a quarta temporada do “Lady Night”, ela ainda estará em cartaz na Globo. Na aberta, as entrevistas prosseguirão até o dia 25. Noves fora, isto significa que por um bom período, irá concorrer com ela mesma.

Contando moedas

Na Band, hoje, a prestação de contas nunca foi tão intensa, com uma profissional especialmente contratada para isso. O pessoal do jornalismo, sempre obrigado a fazer deslocamentos, é o que mais sofre essa “cobrança”, obrigado a detalhar tudo e nos mínimos detalhes.

Bate – Rebate

· A TV Aparecida promove nesta sexta-feira, às 20h, a estreia do “Programa Claudete Troiano”...

· ... Serão dez edições na primeira temporada em cima do tema "Mulheres Fortes"...

· ... Joyce Ribeiro, âncora da TV Cultura, será a sua primeira convidada.

· O “Bola Rolando”, que vai ao ar diariamente, das 17h30 às 19h30, está entre as maiores audiências do BandSports...

· ... E, ontem, o programa levou ao ar uma entrevista exclusiva com Nasser Al Kater, CEO da Copa do Catar...

· ... Um trabalho dos mais interessantes realizado pelo jornalista Fábio Piperno com o editor João Sales.

· O Canal Brasil exibe nesta quarta, às 16h50, em sequência, os três episódios da série documental “Memórias do Grupo Opinião”, de Paulo Thiago...

· ... O “Opinião” foi um dos grandes grupos de teatro, capitaneado por Ferreira Gullar, Oduvaldo Vianna Filho e Teresa Aragão, entre outros.

C´est fini

De acordo com dados do Kantar/Ibope, audiência nacional-PNT, as transmissões da Globo dos quatro jogos da seleção feminina na Copa do Mundo mobilizaram a torcida. A derrota para a França, domingo, alcançou 50,1 milhões de brasileiros e teve audiência de 31 pontos no Painel Nacional de Televisão, a maior de uma partida de futebol feminino na casa. Foram 10 pontos de audiência (48%) acima da média da faixa nos quatro domingos anteriores. Ao todo, os quatro jogos foram vistos por 88,4 milhões de pessoas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!