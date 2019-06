Maiara e Maraisa assumem o comando do programa “Só Toca Top”

Turner confirma Hassum no TNT e marca evento de apresentação

(Leandro Hassum/Crédito Estevam Avellar/TV Globo)



O Grupo Turner marcou um evento para 20 de agosto, em São Paulo, ocasião em que serão anunciadas as novidades da sua programação na área de entretenimento.

Puxando a fila, o talk show “Tá Pago”, com apresentação de Leandro Hassum no TNT. O humorista, recém-saído da Globo após 21 anos de casa, será apresentado como a principal aposta do segundo semestre.

O late show terá a assinatura da produtora Chango, do executivo Diego Barredo, com início de gravações agora em julho para estrear entre agosto e setembro.

Hassum, aliás, passou a tarde de terça-feira na sede da Turner, na Vila Olímpia, e duas coisas chamaram atenção do “público presente”. A sua simpatia e a forma física. “Como ele emagreceu!”, era o que mais se ouvia. Muitos ainda tinham a imagem daquele Hassum de outros tempos, antes da bariátrica.

Além do programa “Tá Pago”, a Turner promoverá as estreias de algumas séries, como “Irmãos Freitas” e “O Doutrinador”.





TV Tudo

Festa para o mercado

Ainda a propósito da Turner, a programadora realizou uma festa, terça-feira em São Paulo, para comemorar com o mercado publicitário e convidados os números de audiência da “Liga dos Campeões”, vencida pelo Liverpool. Dentre os presentes, os VPs Gilberto Corazza e Fábio Medeiros, e os jornalistas Mauro Beting e Taynah Espinoza.

Vem aí

O próximo “De Férias com o Ex”, da MTV, só irá reunir celebridades. Mas a ideia é contar com celebridades de verdade. Casting em formação. As gravações começam em setembro.

Deus nos acuda

Há tanto tempo sepultada, a classe política desse país parece interessada em ressuscitar a rivalidade Rio x São Paulo, com essa história da Fórmula 1. Como se não tivessem mais nada para se preocupar. E fazer.

A propósito

Por que, num momento como o de agora, cada um não procura fazer o seu, e só o seu, da melhor maneira possível? Por exemplo: empresário em ser empresário e jornalista com o jornalismo? Um sem querer se meter na vida ou pedir a cabeça do outro. O mundo ideal esse? Ou o correto?

Nada no horizonte

Segundo o que a coluna pode apurar, o risco do SBT vir a atender qualquer pedido descabido, mesmo partindo de um dos seus anunciantes, é nenhum: Rachel Sheherazade continua e continuará firme e forte na apresentação do “SBT Brasil”. Nem se poderia esperar nada diferente.

A quem interessar possa

Apenas para completar essa história e não deixar qualquer dúvida sobre o assunto:

- o contrato da Rachel Sheherazade com o SBT vai até outubro de 2020.

Annabelle outra vez

Em paralelo com o lançamento do terceiro filme da série, o “Programa Silvio Santos”, do próximo domingo, vai apresentar câmera escondida inédita da boneca Annabelle. As pessoas contratadas para limpar e transportar objetos de uma sala são surpreendidos por fenômenos paranormais. Uma parte do cenário foi reconstruída para a abrigar a “estrela” do terror, que veio diretamente de Los Angeles para a gravação.

Passa a borracha

A Globo promoveu mudanças na sinopse e no perfil de personagens de “Salve-se Quem Puder”, novela das sete, do Daniel Ortiz que estreia em janeiro de 2020. Portanto, vários nomes que vinham sendo dados como certos ou confirmados no elenco, não estão mais, porque houve também a necessidade de mexer na idade de vários personagens. Um ajuste considerado normal.

Um exemplo

Cotada para ser uma das protagonistas, Flávia Alessandra não irá integrar o elenco de “Salve-se Quem Puder”. A personagem em questão, por causa dessa reestruturação, será interpretada por uma atriz mais velha, escolha que ainda não aconteceu. Os Murilos – Benício e Rosa – também estão fora dessa, de acordo com o apurado.

Pode chegar

E se tem nomes saindo, outros estão bem cotados para entrar no elenco de “Salve-se Quem Puder”. Caso, por exemplo, de Malu Mader que não é mais contratada da casa, mas teve seu nome lembrado. O difícil, no entanto, será ela aceitar, agora mais empenhada em projetos de cinema.

Prestigiado

Nos interiores do Grupo Globo, independentemente das seleções que irão ficar, já se dá como certa a escalação de Gustavo Villani para transmitir a final da Copa América no SporTV. O fato não deixa de chamar atenção, considerando a titularidade de muitos anos de Luiz Carlos Jr. e Milton Leite.

Armadilha

Em “Órfãos da Terra”, capítulo do próximo sábado, Dalila, personagem de Alice Wegmann, sabendo que Miguel (Paulo Betti) está afundado em dívidas, vai tentar transformar um empréstimo na cartada final para tentar “comprar” um casamento com Jamil (Renato Góes). Para viabilizar o negócio, ela exigirá que o rapaz assuma a dívida.

(Crédito Paulo Belote/TV Globo)





Bate – Rebate

· Gustavo Machado, no Frei Caneca-SP, “Merlin e Arthur, um sonho de liberdade”, começa a gravar em agosto a segunda temporada da série “Coisa Mais Linda”...

· ... Nesta nova temporada da série da Netflix, ele fará o dono de uma gravadora, Roberto.

· Nelson Rubens está momentaneamente sozinho na apresentação do “TV Fama” da Rede TV!...

· ... Flávia Noronha, em férias, viajou com o marido para as Ilhas Gregas.

· Embora existam desmentidos, há quem jure de pés juntos que Marco Antonio Villa já tem tudo acertado com a rádio Bandeirantes...

· ... Salário e tudo mais, restando apenas a definição do programa e horário...

· ... Só isso é que ainda estaria impedindo a oficialização.

· A estreia de “Malhação 2008”, na segunda-feira, faixa das 13h, levou o canal Viva aos Trending Topics do Twitter.

· “Verão 90” atingiu recorde de audiência em São Paulo na terça-feira: 31 pontos e 45% de participação.

· Maiara e Maraisa assumem o comando do programa “Só Toca Top” neste sábado.

C´est fini

Nova integrante do “The Voice”, na Globo, Jeniffer Nascimento gravará participação no novo DVD de Péricles, dia 6 de julho, na Arena Fonte Nova, na Bahia. Jorge Vercillo, Tiee e Xanddy (Harmonia do Samba), idem, na mesma data.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!