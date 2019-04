Luciana Gimenez seguiu novamente para os Estados Unidos

Ligações

“Órfãos da Terra” tem mais uma “ligação” com “O Sétimo Guardião”, além do título que era de domínio de Aguinaldo Silva. O tema dos refugiados foi sugerido a Sílvio de Abreu por Maurício Gyboski, colaborador de Aguinaldo, após a entrega da sinopse de “Pátria Gigante”.

À época, dezembro de 2016, apesar da negativa, Sílvio, de acordo com Gybosky, comentou: “O tema central, o drama dos refugiados, pode despertar interesse por sua atualidade e pela abordagem de outras culturas”. Não deu outra.

A diferença é que no projeto de Gyboski o núcleo central era formado por haitianos, vindos para o Brasil após o terremoto, e com sírios e senegaleses em núcleos secundários.

Já o projeto de Thelma Guedes e Duca Rachid centrou a trama nos sírios, e terá congoleses e haitianos em núcleos secundários.

TV Tudo

Calendário europeu

Todas as TVs, invariavelmente, escolhem os primeiros meses do ano para o lançamento das novas programações. Só a TV Cultura, com essa mudança de direção, está discutindo a mudança da grade para junho ou julho. O chefe vai mudar e, por vias das dúvidas, é melhor começar a mostrar serviço desde já. Fazer o que não foi feito em quatro anos.

Dois pontos

Luciana Gimenez, em nova batida de asas, seguiu novamente para os Estados Unidos. Adiantou as gravações do seu programa e foi. Primeiro para Los Angeles, e depois, Nova York.

Caldeirão

Luciano Huck vai mostrar neste sábado, na Globo, uma matéria com um time de futebol americano amador de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E de surpresa, os jogadores irão conhecer um dos maiores nomes do esporte em atividade atualmente, Russel Wilson, que participa do programa ao lado de sua mulher, a cantora Ciara.

Vale o registro

Desde que passou a existir, setembro de 1998, o Canal Brasil já exibiu mais de 4,5 mil filmes, entre longas e curtas-metragens. E hoje seu acervo possui mais de 900 títulos, das mais diferentes épocas, fases e gêneros. Muitas destas produções são exibidas com exclusividade e realizadas em sistema de parceria. Graças a investimentos do tipo, em 2018, 10 filmes foram selecionados para festivais internacionais como Berlim, Cannes, Veneza e Sundance.

Telhado de vidro

É bem interessante o funcionamento dos tantos programas de fofocas em cartaz nas mais diferentes TVs. Quase nada é dito sobre as emissoras em que são transmitidos. Críticas, então, nem pensar. O pior em matéria de noticiário, claro, é reservado para as concorrentes e seus respectivos contratados.

Passando a limpo

Terminando “O Sétimo Guardião”, Aguinaldo Silva vai entrar em férias na Globo. Até cogitou lançar um concurso, que indicasse o melhor destino para o seu sumiço. Um desaparecimento que na televisão, pela ordem das novelas na fila das 9, deve se estender por mais um ano e meio ou dois. O seu atual contrato vence em setembro de 2020.

Precaução

Ainda não existe uma data para dar início às gravações da próxima temporada do “Lady Night”, mesmo com seus trabalhos de produção bem avançados. Nada mais natural, se sabendo que a Tatá está no terceiro mês da sua gravidez. Ela espera uma menina, ainda sem nome escolhido, que deve nascer em outubro.

Tá dentro...

Como já destacado por aqui, os atores estão voltando cada vez mais cedo, entre um trabalho e outro na TV. Rosi Campos, uma das protagonistas de “O Tempo Não Para”, por exemplo, já está confirmada como Dorotéia em “A Dona do Pedaço”, próxima das nove. Casada com Eusébio (Marco Nanini), ela torna-se amiga e confidente de Maria (Juliana Paes) ao se tornarem vizinhas.

... Tá fora



Se a Rosi Campos entrou, Laura Cardoso está fora desta nova próxima novela do Walcyr Carrasco. Onde pegou, a Globo não fala, mas a personagem que acabou sendo entregue a Rosi tem características bem semelhantes àquela que inicialmente foi pensada para a Laura.

(Crédito João Miguel Júnior/Globo)

Bate – Rebate

· Aos poucos, depois de todo estrago causado pelas chuvas no começo da semana, as novelas da Globo voltaram ao seu quase normal ritmo de gravações.

· “Dinastia”, superprodução da BBC, que o Discovery irá exibir em junho, terá narração de Rodrigo Santoro.

· Olga Bongiovanni tem gravados várias externas para o seu novo programa da Rede TV!. Estreia segunda.

· Na terceira temporada de “Sob Pressão”, o Hospital São Tomé Apóstolo é o novo local de trabalho de Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano)...

· ... Parte de sua estrutura está desativada em decorrência das mazelas da saúde pública e a unidade funciona com apenas 20% de sua capacidade...

· ... A realidade, em se tratando dos hospitais públicos brasileiros de forma geral, nunca estará tão presente...

· ... Estreia, na Globo, dia 2 de maio.

· O grupo “Roupa Nova” será uma das atrações do “Altas Horas” neste sábado...

· ... Perto de comemorar 40 anos de carreira, os músicos estão trabalhando na promoção do novo disco, Todo Amor do Mundo.

C´est fini

Os ex-jogadores que atuam como comentaristas na ESPN Brasil estão todos de contratos renovados. Contando com um time de nove boleiros, a ESPN acertou nessa semana os novos vínculos de Fábio Luciano, Cesar Sampaio, Luizão, Zetti e Amoroso. Antes deles, Alex, Djalminha, Elano e Zé Elias também já estavam de contrato novo com a emissora.

(Fabio Luciano, André Plihal, Elano e César Sampaio/crédito Divulgação)

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!