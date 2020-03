José Loreto vive Sidney Magal no filme “Meu Sangue Ferve Por Você”

Jornalismo da Record realiza encontro e sinaliza mudanças

A Record pretendia disparar no ano passado um projeto para ampliar o número de correspondentes internacionais. Por alguma razão a ideia não avançou, mas o assunto voltou agora com força à mesa de discussão, curiosamente, faltando poucos dias para o lançamento da CNN Brasil. A ida de Leandro Stoliar para Israel, na segunda quinzena deste mês, incialmente para cobrir as férias de Herbert Moraes, já é vista como um indicativo. Ele é o mais cotado para se fixar em Londres. A propósito, Antonio Guerreiro abriu e fechou o Encontro de Jornalismo da Record, realizado ontem, durante todo o dia, no Grand Hyatt, em São Paulo. Reunião que serviu para implementar um padrão de trabalho em todas as emissoras da rede. Como curiosidade, ou lado folclórico de tudo, o Grand Hyatt onde se realizou este encontro, fica exatamente em frente à sede da TV Globo, em São Paulo. Parece mais uma do destino, uma sempre ficar de cara com a outra.

As três

As editoras Mariana Ferrari, Larissa Werren e Mariane Salerno são as novas contratações do jornalismo da Record. Estavam na Band.

Como é bom

O trabalho do dr. Drauzio Varella, através dos seus ensinamentos ou orientações, foi sempre merecedor do maior respeito e admiração. Mas a reportagem do último “Fantástico”, mostrando o trabalho que ele desenvolve com as mulheres trans presas, escancarou o seu tamanho como ser humano. Meus respeitos sempre.

Vice-líder

A terceira temporada de “Aeroporto: Área Restrita”, exibida todos os sábados desde 18 de janeiro, contribuiu para que o Discovery garantisse a segunda posição no ranking geral da TV por assinatura no horário nobre, ficando atrás apenas do SporTV. O resultado se deu tanto no target do canal (pessoas 25 a 54 anos) quanto no total ‘indivíduos’.

Vem mais

Pela primeira vez, “Aeroporto: Área Restrita”, uma coprodução com a Moonshot Pictures, mostrou não apenas as operações de segurança e inteligência do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, como também dos aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro) e Confins (Minas Gerais). A quarta temporada já está garantida e em breve iniciam-se os trabalhos de produção.

Preparando alterações

Prometidas desde o ano passado, as mudanças na Record News devem ocorrer ainda neste primeiro semestre. Investimentos estão sendo planejados para a sua programação, mas também no campo técnico, através da utilização de um novo satélite.

Por outro lado

Não há ainda qualquer decisão na Record sobre a apresentação dos realities “Power Couple”, “Canta Comigo”, “Canta Comigo Kids” e “A Ilha”. Todos continuam sem ninguém, mesmo com algumas produções já ativadas.

Festa

Na próxima segunda-feira, o espaço Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, deverá receber algo em torno da sua capacidade, 750 pessoas, durante o evento oficial de lançamento da CNN no País. Já a data de estreia do canal foi anunciada para o dia 15.

Falta anunciar

O que a CNN Brasil ainda não revela é o horário em que o canal iniciará a sua operação no dia 15. A explicação é que anda depende de algumas questões operacionais. Mas certeza que será na faixa da noite, ou com o “Expresso CNN”, da Daniela Lima e Monalisa Perrone, ou “Jornal da CNN”, com William Waack.

Constatação

A TV paga continua observando uma fuga muito forte no número de assinantes. Mas vale observar como por parte de uma grande maioria dos canais, rigorosamente nada é feito para alterar este estado de coisas.

Olha só

Além dos filmes intensamente repetidos e programações que não despertam a atenção de ninguém, há também o desinteresse em se aproveitar de algumas situações. Domingo, por exemplo, teve Real Madrid e Barcelona. Jogão. Escondido no Fox Premium. Só nos chamados pacotes “à la carte”. Insensatez.

Cinebiografia

Além de José Loreto como Sidney Magal, o filme “Meu Sangue Ferve Por Você” também contará com Giovana Cordeiro (foto) no elenco, vivendo a mulher do protagonista. Elenco em tempo de preparação.

· SBT terá “Domingo Legal” e “Eliana” inéditos para encarar as estreias da Record.

· O programa “Acelerados”, do Rubinho Barrichello, Gerson Campos e Cássio Cortês domingo, no SBT, apresentou uma reportagem do Porsche elétrico...

· ... O “Auto Esporte”, na Globo, levou ao ar a mesma matéria...

· ... As duas gravadas numa pista de neve...

· ... Só que a do “Acelerados”, com duas câmeras dentro do carro, uma pegando o motorista/repórter de frente e outra de lado...

· ... Nada do carro nas retas ou curvas...

· ... Enquanto a do “Auto Esporte” se preocupou em apresentar tomadas internas e externas.

· “Vik – O Micro Espetáculo” estreia dia 28 de março no Teatro Alfa, em São Paulo...

· ... Tem Maicon Clenk como criador e diretor do espetáculo, precursor da linguagem Teatro Ilusionista...

· ... Será o primeiro solo de uma atriz portadora de nanismo, Juliana Caldas, que ficou conhecida nacionalmente na novela “O Outro lado do Paraíso”, da Globo.

· Band destaca em suas chamadas a estreia da série "Orange Is The New Black", a partir de sábado, às 23h.

Um dos protagonistas de “Nos Tempos do Imperador”, próxima novela das seis da Globo, o ator Michel Gomes, intérprete de Jorge/ Samuel está tendo aulas de árabe. Ele vai falar na trama e dará aulas de árabe para Dom Pedro II, vivido por Selton Mello. Na história, o personagem terá um envolvimento com Pilar, Gabriela Medvedovski, também protagonista. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!