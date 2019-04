José Loreto tem acompanhado apresentações de Sidney Magal

Tratamento diferente

O Prime Box Brazil se colocou, frente ao estranhamento da coluna - TV que se dedica à produção nacional, ela, além de tantas outras, vender horários para uma empresa de joias.

Afirma que os valores originados por contratos com operadoras e publicidade são infinitamente menores aos que são pagos aos canais internacionais. E que os independentes, no caso dele, recebem menos ainda. Daí a necessidade de recorrer a outros meios “em um mercado tão competitivo”.

E destaca que, “infelizmente, para fins de equilíbrio financeiro, a venda deste espaço de infomercial é vital para que possamos reinvestir estes recursos em novos conteúdos”. Informa ainda que faz uso desta modalidade comercial dentro das especificações legais - máximo de 6h de publicidade por dia e máximo de 1h30 no horário nobre, ciente de que há um prejuízo editorial para o canal.

Diante da colocação do Prime Box Brazil, é possível avaliar as suas dificuldades, como também se percebe que, além das tantas distorções conhecidas, as operadoras adotam também critérios e um tratamento bem diferente para os canais que compõem os seus planos. Algo que, no mínimo, causa uma estranheza ainda maior e faz por merecer melhores estudos.

TV Tudo

Comitiva da Band

Liderando uma numerosa comitiva da Band, Johnny Saad embarca hoje para a NAB em Los Angeles, considerada umas das mais importantes feiras de televisão do mundo. Começa neste sábado e vai até o dia 11.

Capote

A audiência do “Cine Espetacular”, do SBT, explodiu na terça-feira. Com a exibição do filme “Norbit”, foi primeiro lugar o tempo todo, em vários momentos, dando o dobro da Globo, no segundo lugar. Média de 11,8 e 29,9 de participação.

Lagoa de volta

Jacques Lagoa, 76 anos, responsável pela direção de várias novelas do SBT, começou a gravar participação como ator na macrossérie “Jezabel”, parceria da Record e Formata. Ancião, o seu personagem, é um sábio que trabalha diretamente com o protagonista, rei Acabe, interpretado por André Bankoff.

Com festa

O detalhe sobre essa participação do Lagoa em “Jezabel”, foi a sua recepção nos estúdios, em Paulínia, com festa de todo elenco e equipe. O convite para esta sua participação partiu do diretor Alexandre Avancini.

Treinamento

Como não poderia deixar de ser, há uma expectativa muito grande em torno da estreia do Eduardo Oinegue no “Jornal da Band”, o escolhido para ocupar a cadeira do Ricardo Boechat. Oinegue continua treinando. Ainda não está totalmente à vontade, o que é natural, mas vai chegar lá. Tem se empenhado para isso.

Magal à vista

José Loreto, entre uma folga e outra nas gravações de “O Sétimo Guardião”, tem acompanhado apresentações de Sidney Magal. Sempre que possível, vai aos seus shows ou de alguma forma assiste suas apresentações, como trabalho de preparação para viver o cantor no cinema. Magal não foi o responsável direto pela escolha de Loreto para o papel, mas deu seu total apoio.

De leve

Vivian de Oliveira, autora de tantos trabalhos na Record – em especial, “Os Dez Mandamentos”, depois de um período fora, nos Estados Unidos, está voltando à ativa. “Vou começar a investir em projetos pessoais na área de cinema”, avisa. Por enquanto, faz questão de destacar, “tudo ainda no início”.

Dor de cabeça

A decisão da Band em reprisar “O Aprendiz” nas tardes de sábado tem provocado problemas.

O dia e o horário, os péssimos resultados provam, não são os mais apropriados. Para esta e tantas outras situações, a contratação do Antonio Zimmerle para dirigir a programação poderá ser importante. Isto, claro, se deixarem o homem trabalhar.

Papai Adamastor

Nos próximos capítulos de “O Sétimo Guardião”, Adamastor (Theodoro Cochrane) receberá um convite de Aranha (Paulo Rocha) para ser o doador genético, por meio de fertilização in vitro, de seu filho com Stella (Vanessa Giácomo).

Ele aceita, mas guarda segredo, para surpreender a amiga no momento certo.

Créditos: Divulgação / João Cotta/Globo





Bate – Rebate

· Mônica Monteiro acaba de assumir a direção executiva dos canais pagos do Grupo Band...

· ... Por aí se entenda BandSports, BandNews, Terraviva, Arte1, Sexy Privê, Band Internacional e Bandnews Internacional...

· ... Em função deste seu novo trabalho, Mônica está deixando a Cine Group, que ela fundou há 21 anos.

· O “Globo Repórter” desta sexta-feira desembarca em uma região pouco conhecida da França...

· ... No Jura, que deu origem ao nome “jurássico”, mais de 1500 pegadas de dinossauros ainda podem ser observadas, marcas de 150 milhões de anos.

· “Órfãos da Terra”, nova das 6, na Globo, está passando a melhor das impressões...

· ... A continuar assim, do jeito que começou, poderá se transformar num dos maiores sucessos do horário.

· De férias na TV, aproveitando esse tempo para conhecer novos lugares, Deborah Secco seguiu para o Colorado.

· Durante essas próximas seis semanas, as rádios Bandeirantes e BandNews irão transmitir quatro horas diárias de um estúdio no shopping Eldorado...

· ... As duas integradas ao evento “Shopping de Viagens”, em sua quarta edição e que está reunindo mais de 70 expositores.

C´est fini

Está mais do que nunca em pé na Record, o plano de lançar um novo jornal no fim de noite. A ideia, inclusive, é sair do modelo tradicional e trabalhar com um formato mais voltado para o jornalismo investigativo. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!