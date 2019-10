Jornalismo da Record tem sérios problemas para resolver

Contratado em março pela Record, André Azeredo foi afastado terça-feira da apresentação do “São Paulo no Ar”. Na ocasião de sua chegada à emissora, palavras dele, “a Record tem coragem para mudar e eu também tive”, ao se referir à sua saída da TV Globo, onde trabalhava desde 2015. A informação da coluna é que trocá-lo por Bruno Peruka na apresentação do informativo matinal deveu-se, desde atrasos a problemas pessoais. Na direção de jornalismo da Record, a versão é outra: a queda de audiência no horário, especialmente na passagem para o “Balanço Geral Manhã” forçou a decisão de testar um só apresentador, no caso Peruka, para os dois programas. Experiência de alguns dias para verificar os resultados. Verdade é que, em São Paulo, a Record tem problemas sérios para serem superados. Além do começo da manhã, a troca no “Balanço Geral” da hora do almoço, Reinaldo Gottino por Geraldo Luís, até agora não conseguiu superar resistências internas. No entender de alguns, foi uma substituição muito longe de ser a ideal.

Primeiro ato



Ana Paula Padrão, titular do “MasterChef” na Band, passou por uma situação inusitada nesses últimos dias. Estava em casa, e os amigos, por telefone, pedindo: ‘Liga a TV! Agora! Você está no ar!’.

Segundo ato

“Liguei e adorei”, conta Ana. Só que não era ela, mas Angélica, se destacando como apresentadora do reality de culinária Best Cake, em “A Dona do Pedaço”. “Me senti até homenageada”, afirma a titular do “MasterChef”, que não poupou elogios à colega: “Impossível Angélica não ir bem!”.

Segunda fase

A segunda fase do reality “Mestre do Sabor” na Globo começa nesta quinta-feira. Dentre as novidades, Claude Troisgros assume o posto de avaliador. Nesta etapa, intitulada ‘Na pressão’, José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão orientam seus times durante a execução de um menu completo. Ao final da prova, o chef francês degustará todos os pratos às cegas e decidirá qual time se saiu melhor.

Boletim



Ainda não tem data para Silvio Santos voltar a gravar no SBT. O nosso herói sempre foi alérgico a perfumes e sensível aos pólens da primavera. Segue se recuperando em casa.

Em questão

Silvio Santos só tem mais dois programas inéditos para os próximos domingos. A ideia de adiantar gravações para poder viajar em férias no final do ano, como costumeiramente acontece, também está comprometida.

Só um detalhe

Opinião já expressada na coluna: não há necessidade nenhuma de Silvio Santos continuar fazendo um programa tão longo, quase cinco horas, todos os domingos. Duas, bem feitas, já estariam de bom tamanho. E o mesmo se aplica ao Raul Gil.

Retomada

A atriz Karina Barum, longe da TV há quase uma década, acertou participação na série “A3”, sobre tabus femininos da classe média paulistana entre os anos de 1927 e 1958. Também no elenco Cristina Bonna, Murilo Meola, Michel Waisman e Giovanna Siqueira. A estreia está prevista para 2020 no canal Prime Box Brazil.

Ordem dos serviços

A CNN Brasil agora trabalha com prazos bem definidos. Até o final deste ano, toda a reforma e instalação de equipamentos na sua sede principal, em São Paulo, já estarão concluídas. Nos primeiros dias de janeiro, com a sua redação a postos, serão iniciados os necessários testes e as gravações de pilotos.

Calmaria

O Fox Sports estendeu o contrato de todos os seus profissionais – Téo José, Nivaldo Prieto, Edmundo, PVC... – até dezembro de 2020. Portanto, independentemente da novela da venda do canal, existe essa tranquilidade.

Congresso

A rádio Bandeirantes foi a única emissora brasileira convidada para participar do Congresso Internacional de Rádios de países que falam português, que será realizado no próximo fim de semana, no arquipélago dos Açores. Também haverá representantes de Moçambique, Angola, Timor Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e de Portugal. O repórter Agostinho Teixeira será um dos oradores do evento.

Com emoção

No Rio de Janeiro, estão acontecendo as primeiras gravações da novela “Amor Sem Igual”, substituta de “Topíssima”. Segundo um ator do elenco, “com a confusão clássica da Casablanca deixando todo mundo doido, mas sempre dando certo no final”. Estreia em 10 de dezembro.

Hora da verdade

Em cena prevista para ir ao ar quinta-feira, em “A Dona do Pedaço”, Chiclete (Sergio Guizé) e Camilo (Lee Taylor) vão se enfrentar na casa de Beatriz (Natália do Vale). O encontro acontece após Vivi (Paolla Oliveira) descobrir o parentesco com Maria da Paz (Juliana Paes).

(Crédito: Estevam Avellar / TV Globo)