Impedimentos que levam SporTV a não transmitir principais jogos da rodada

São vários os fatores, entre eles alguns não tão recentes, que têm levado o Premiere a ser contemplado com a transmissão dos jogos mais importantes do campeonato brasileiro, em detrimento do SporTV.



Acontece que o pay-per-view é o único lugar ainda capaz de fazer crescer receita, ou de criar necessárias condições de bancar essa tão complexa operação, entendendo-se que, via mercado publicitário, todos os meios possíveis já foram esgotados. Bateram no teto.

Por este motivo é que a maioria dos clássicos estaduais, principalmente entre paulistas e cariocas, com maior número de representantes na competição, passou a ser disponibilizados quase que exclusivamente para os compradores do pacote do futebol.

E é por isso, também, que as equipes de transmissão do Premiere vieram a ser bem reforçadas, sempre com a escalação de seus principais valores, nesses últimos tempos.

No SporTV só Copa do Brasil e Libertadores seguem normalmente. Pelo menos, por enquanto.

TV Tudo

Outros aspectos

Pouca gente se lembra que o SporTV sempre teve a terceira escolha dos jogos do Brasileirão. A 1ª é da TV Globo, a 2ª do Premiere e apenas depois destas, a do SporTV. Mais dois aspectos precisam ser levados em conta: a TV Globo normalmente utilizava dois jogos por rodada (em alguns casos até três) e o SporTV não tem o direito de exibição dos jogos para a praça/estado onde se realizam.

Problema de agora

O SporTV também veio a enfrentar o compartilhamento de direitos com a Turner. Dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o canal possui os direitos de 13 e a Turner (TNT e Space), 7.

Obviamente isso também limita as suas opções de escolha. O Premiere tem o direito de 19 clubes (o Athletico Paranaense não assinou) e a TV Globo tem os 20.

Não agora

Tudo o que foi planejado para a Record News neste segundo semestre, o de reformular inteiramente o canal e transformá-lo na “MTV da Notícia”, vai ficar para o começo do ano que vem. Na melhor das hipóteses.

O projeto, em função dos valores exigidos, tem encontrado resistências, principalmente em setores da Igreja Universal.

E atenção, atenção

A já anunciada estreia do “JR – 24 Horas” na segunda semana de setembro também corre risco de não ser confirmada.

Mas aí o problema já é outro: os cenários, projetados e construídos por uma empresa terceirizada, não devem ficar prontos a tempo. Parece até que as medidas não estão batendo. Agora por que fazer fora?

Por sua vez

É desesperador falar no jornalismo da Record, especialmente na sua chefia de reportagem.

O interessado, em toda e qualquer tentativa, não consegue ser atendido antes de 10 ou 15 minutos. A maioria desiste. É de se imaginar o número de informações que se perde.

Perfil

A atriz Ana Flávia Cavalcanti também teve confirmada a sua escalação em “Amor de Mãe”, novela de Manuela Dias, substituta de “A Dona do Pedaço”, em início de gravações.

Em seu quinto trabalho na Globo, Ana Flávia agora fará uma policial, Miriam.

Tá bagunçado

Em relação aos informativos da GloboNews na madrugada, é preciso que a edição da meia-noite entre no ar à meia-noite, o da uma da manhã à uma da manhã e assim por diante. Nem antes ou depois.

Isto, muitas vezes, não tem acontecido. Assim como, para deixar o telespectador ainda mais vendido, a duração de cada um desses boletins sempre é diferente. Parece que depende da vontade do redator.

Cinema

A Zazen, produtora do José Padilha, vai rodar um filme sobre o rapper Sabotage.

Orçado em R$ 9 milhões, o longa-metragem já tem seu lançamento definido para 2020, quando irão se completar 17 anos da morte de uma das figuras mais importantes do rap nacional.

Faturando alto

Além da audiência, sempre com índices bem elevados, “A Dona do Pedaço” caminha para ser o maior sucesso comercial da TV Globo em todos os tempos.

Há muito uma novela não tinha suas ações e intervalos tão disputados.

Retorno

Heitor Martinez acaba de acertar sua volta às novelas da Record, após passagem por “O Sétimo Guardião”, na Globo.

O ator vai integrar o elenco de “Amor Sem Igual”, a substituta de “Topíssima” na faixa das oito da noite. Bernardo é o personagem.

Caldeirão

Fábio Porchat, Ana Furtado e Camila Queiroz participam do “Caldeirão” de Luciano Huck neste sábado, na Globo.

O quadro é o “Gonga la Gonga”.

Bate – Rebate

Mesmo com estreia prevista só para metade do ano que vem, faixa das 21h, a Globo tem acelerado os trabalhos de “Em Seu Lugar”, novela de Lícia Manzo...

... O diretor Maurício Farias está com quase todo o elenco principal escalado...

... Certas as participações de Andréa Beltrão, Mariana Lima, Daniel Dantas, Cauã Reymond, Andréia Horta, entre outros.

Globo confirma para 10 de outubro a estreia do reality “Mestre do Sabor”...

... Exibição às quintas-feiras e apresentação de Claude Troisgros.

Sonho antigo: alguns diretores do SBT ainda têm esperança de estrear um programa de variedades na faixa das manhãs...

... Colocar em prática um plano antigo que, segundo eles, poderá mexer com a audiência e abrir novas possibilidades de faturamento...

... Mas quebrar a resistência do dono Silvio Santos ainda é o principal problema.

A TV Aparecida apresenta nesta sexta-feira, às 20h, uma edição especial do “Programa Claudete Troiano”, com o elenco da casa, voltado para as comemorações de 14 anos da emissora.

Sonia Abrão e sua equipe voltam ao “Domingo Legal” neste fim de semana para a revanche contra o elenco do SBT.

Depois de fazer o Groa, o melhor amigo de Luzia (Giovanna Antonelli) em “Segundo Sol”, André Dias vive o produtor Ezequiel Neves, no musical “Cazuza”, que estreia hoje no Teatro Riachuelo, Rio.

C’est fini

Heloísa Jorge se despede da novela “A Dona do Pedaço” no capítulo da próxima segunda-feira, dia 2, quando vai ao ar a cena da morte de Gilda. A partir deste momento, como previsto no roteiro, Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira) irão aparecer juntos em várias sequências a fim de “bombar” o romance. Porém, sempre com o Régis (Reynaldo Gianecchini) à espreita. Aliás, quem deve ficar com Maria da Paz?

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!