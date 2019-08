Hassum enfrenta vetos de Globo e Record em estreia de talk show na TNT

A TNT promoveu na noite de terça-feira, em um bar da região de Santo Amaro, em São Paulo, o evento de lançamento do programa “Tá Pago”, com estreia na próxima terça, às 22h30, sob o comando de Leandro Hassum. Também será a estreia dele como apresentador de talk show, em uma nova casa, após mais de 20 anos como contratado da TV Globo.

Em conversa com a coluna, Hassum se mostrou bastante motivado a encarar essa próxima etapa da sua carreira. Serão muitos os desafios, em especial, um que já foi enfrentado recentemente por Fábio Porchat durante sua passagem pela Record: o veto de outras emissoras a convidados. “É muito chato não receber autorização, liberação dos meus colegas da Globo”, revela Hassum. “Eles não podem vir no meu programa. Já estamos passando por esse problema, mas faz parte também, só espero que um dia isso mude”.

“Quando eu estava na Globo, via a felicidade de colegas de outras emissoras em participar dos seus programas. Por que não o contrário?! Fica aqui um pedido para que a Globo possa rever essa decisão. Reavalie. É tão bacana esse intercâmbio de talentos para que a gente possa circular por todas as áreas. O mundo está cada vez mais caminhando pra isso, pra gente ter essa liberdade. Acho que tá na hora de ter uma cabeça mais aberta. Rede Globo, tenha mais tolerância com a gente!”, declara o artista.

(Crédito: Photo Agência/Fabrício Junior)

Outro bloqueio



Hassum faz ainda um apelo à Record: “Também não tá liberando, então, por favor, tenha tolerância para que a gente também possa ser generoso como sempre fomos”.

Enquanto se prepara para a estreia na TNT, Hassum revelou que ontem iria realizar um dos seus sonhos de vida: “conhecer o Silvio Santos”.

Arremate

“O Danilo ia no programa do Porchat, o Porchat ia no dele. Isso é ser extremamente moderno, é importantíssimo pra nossa arte”, avalia Hassum.

A primeira temporada de “Tá Pago” reúne 15 programas e tudo caminha para que a próxima seja confirmada muito em breve. Segundo a Turner, o projeto foi muito bem recebido pelo mercado publicitário.

Paixão nacional

Ainda durante o evento de lançamento do “Tá Pago”, executivos da Turner contaram à coluna que o canal está muito satisfeito com a “resposta” do Campeonato Brasileiro, “uma paixão nacional”.

E que esforços e estudos serão realizados a fim de aumentar o número de clubes. Na atual Série A, são sete fechados: Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos.

Novas temporadas

Elenco e equipe da série “Escola de Gênios”, produzida pela Mixer para o canal Gloob, se reuniram domingo para definir detalhes da quinta temporada – a quarta, já gravada, ainda não foi lançada.

Vale destacar que o programa conquistou este ano o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, como Melhor Série Brasileira de Ficção e acaba de ser selecionado como finalista de prêmio em Cannes, categoria “Best Live Action Kids Programme”.

Se deu bem

O trabalho de Isabella Scherer, intérprete da fase jovem de Paloma (Grazi Massafera), em “Bom Sucesso”, agradou.

Tanto assim que ela irá estender o vínculo com a Globo e continuar aparecendo na novela. Ou melhor, nas lembranças de Paloma. Filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, Isabella já tem no currículo produções como “Que Talento!”, “Malhação” e “Psi”.

Melhor dia

O “Jornal Nacional” completa 50 anos em 1º de setembro, no caso, um domingo. Para as suas equipes “não poderia ser um dia melhor”.

Como vai rolar “festão” no Rio, em uma área próxima ao Jockey, pessoal está bem animado.

Jornalismo da Band

O que até agora foi chamado provisoriamente de “Jornal das 10”, irá receber o título de “Band Notícias”.

Com apresentação de Rafael Colombo e Cynthia Martins, hoje no BandNews, vai entrar logo depois da igreja, a partir do dia 2 de setembro.

Trabalho bem feito

O Fox Sports transmitiu Grêmio e Palmeiras, na noite de terça, jogo da Libertadores.

Importante destacar que, mesmo sendo uma transmissão exclusiva, foi feito todo um trabalho de preparação, que começou no final de semana passada, inclusive envolvendo as redes sociais.

Taxiando

O avião cenográfico que a Globo tem em seus estúdios voltará a ser utilizado ou vai “decolar” novamente em “Amor de Mãe”, da Manuela Dias, substituta de “A Dona do Pedaço”.

E que, segundo as previsões, deverá estrear em novembro.

Atitude

O SBT, além de pedir autorização para uso, junto à TV Aparecida, ainda faz um agradecimento na abertura da série Milagres de Nossa Senhora “pela cessão da marca”.

Como informado por aqui, a emissora católica possui o registro de “Milagres de Nossa Senhora”.

Bate – Rebate

• Na terça-feira que vem, 22h10, o canal Curta! vai exibir um documentário sobre os 90 anos de Mario Lago...

• ... Mostrando momentos importantes da sua vida no teatro, televisão e na música...

• ... E com depoimentos de Ana Paula Arósio, Lima Duarte e Tony Ramos, do sambista Nelson Sargento e do filho do biografado, Mariozinho Lago.

• A diretora Denise Saraceni já está completamente envolvida com os preparativos de “O Selvagem da Ópera”, próxima supersérie da Globo...

• ... Um trabalho que poderia ser bem mais tranquilo, não fossem os problemas para fechar seu elenco.

• Problema semelhante também acontece com a série “Anjo de Hamburgo”, coprodução com a Sony...

• ... Mas aí em função da dificuldade em se encontrar atores certos para atender as características dos seus personagens.

• Globo está construindo uma mansão na sua cidade cenográfica para servir as gravações de “Éramos Seis”...

• ... Além da fachada, existe a ideia de usar alguns dos seus interiores...

• ... Esta será a casa de Lola (Glória Pires) e Júlio (Antonio Calloni), na avenida Angélica, em São Paulo.

C´est fini

A busca por uma vaga no “BBB20” continua muito acirrada. Só para se ter uma ideia, já foram encerradas as inscrições em Fortaleza, Recife, Curitiba, Campo Grande, Goiânia, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Segundo o site do programa, os interessados ainda podem tentar a sorte em Belo Horizonte e Belém, além de São Paulo, onde “as inscrições vão reabrir em breve”.