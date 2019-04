Guilherme dá um ultimato em Mirtes para apagar o site Tarja Preta

Jornal da Record se prepara para apresentar um novo modelo

O “Jornal da Record” vai mesmo passar por uma reformulação bem importante. Há pelo menos três semanas, estão sendo discutidas propostas para o seu novo modelo, que não deve demorar muito para ser apresentado.

Mudanças que vão desde o grafismo, posicionamento de câmeras, linha editorial... Porém, uma questão que incomodava a equipe, a falta de créditos, durante e no encerramento de cada exibição do jornal, colocada em uma das últimas reuniões, foi resolvida. Cinegrafistas e auxiliares também já são sendo devidamente creditados nas reportagens.

E mais: uma das ideias apresentadas é que Adriana Araújo e Celso Freitas passem a apresentar o “JR” de pé, durante e na maior parte dele, além de uma participação muito mais frequente de especialistas nos mais diversos assuntos. Entre esses, já foi acertada, a entrada de um comentarista esportivo.

Tudo isso, repito, para muito breve.

TV Tudo

Nada pessoal

O SBT abriu mão dos serviços de Bruno Vicari, repórter e comentarista esportivo. Quase sem função e sem espaço nos telejornais, veio a opção pelo seu desligamento.

Finalmente

Silvio Santos chegou na manhã de domingo das suas férias nos Estados Unidos. A mais longa dos últimos tempos. A sua produção agora está no aguardo de quando poderá reiniciar as gravações. Por vias das dúvidas, foi tudo providenciado para esta terça-feira.

Quem é

Na semana passada, a Band comunicou a contratação de Mônica Monteiro para dirigir os seus canais fechados. BandSports, BandNews, Terra Viva, Arte 1 e companhia bela. Mônica, casada com o ex-ministro de Lula, Franklin Martins, é uma das acionistas da empresa de comunicação, Cine Group.

Nova empresa

Marcos Resende, José Roberto Viegas Lobo e Delvair Thomazelli, figuras conhecidas do meio, acabam de montar uma produtora de conteúdo. Que vai funcionar à base do “tailor made”. O cliente diz o que quer e a equipe produz.

Pode ser

Está nos planos da Globo, ainda para este ano, a estreia de um novo programa na faixa da tarde. São várias as possibilidades em estudo em torno de nomes e conteúdo. Mas ainda não há, no entanto, um horário definido para a sua exibição, se antes ou depois da “Sessão da Tarde”.

Caso Humberto

Por enquanto a Globo não sente necessidade de colocar alguém no lugar de Humberto Martins em “Verão 90”, mas essa decisão poderá ser alterada, segundo a equipe da novela. Nomes inclusive são avaliados. O desaparecimento de seu personagem ainda vai demorar, possivelmente no fim de maio. Humberto deixa a trama para cuidar da saúde.

Mais cedo

A saída de Humberto, que faz o Herculano, vai apressar o romance de Raimundo (Flávio Tolezani) e Janaína (Dira Paes). Apressar, porque essa sequência já estava prevista no texto.

Tudo certo

Depois de dois adiamentos por causa de uma gripezinha bem chata, Jô Soares confirma para esta quinta-feira, no Teatro Faap-SP, a estreia do espetáculo “O Livro ao Vivo”. Ele ao lado do jornalista Matinas Suzuki Jr., coautor das suas “autobiografias não autorizadas”.

Melhor das impressões

Muricy Ramalho, em reportagem para o “Globo Esporte”, exibida nesta segunda-feira, saiu impressionado da visita às instalações do Centro de Treinamento do Corinthians, que leva o nome do médico Joaquim Grava. Considerando seus tempos de treinador, como gosta de ser chamado – e não técnico -, confessa que não conheceu nada igual.

Ultimato

Em “O Sétimo Guardião”, capítulo desta terça-feira, Guilherme (Caio Manhente) dá um ultimato em Mirtes (Elizabeth Savala). Ou ela apaga o site de fofocas ou ele conta para todos que ela é o misterioso Tarja Preta.

(Crédito: Victor Pollak/Globo)

Agora não

A informação que circulava ontem nos corredores da Band é que as estreias do “Primeiro Jornal” e “Aqui na Band” vão ficar para dia 22. Entre outras razões, não há cenário pronto para esses programas.

Bate – Rebate

· Depois de externas no sul e no Rio, “A Dona do Pedaço” iniciou gravações em estúdio. É a substituta de “O Sétimo Guardião”.

· Recuperado da cirurgia no coração, Renato Lombardi voltou a participar do “Balanço Geral” da Record.

· Nesta terça, depois do “BBB”, vai ao ar o último “Tá no Ar”...

· ... De acordo com a Globo, o último de todos, daí a cerimônia fúnebre preparada para a ocasião...

· ... A não ser, evidentemente, que um dia, como já aconteceu nas piores ou melhores novelas, tenhamos mais um caso de ressurreição...

· ... Um pouco dele, ou da ideia dele, continua no “Isso a Globo não Mostra”, do “Fantástico”.

· A reprise do “Troca de Esposas”, agora no lugar da Sabrina, até que deu uma pequena levantada nos índices de sábado da Record, mas ainda insuficiente para tirá-la do terceiro lugar...

· ... Marcou 6,4 pontos, ante 10 do SBT que estreou “Fábrica de Casamentos” e 14,3 da Globo. Dados da Grande São Paulo.

· Em reunião ontem cedo nas dependências da emissora, o vice Marcelo de Carvalho informou que, a partir de agora, todos passam a ser funcionários da Peanuts...

· ... Por aí se entenda estar a serviço da emissora de televisão, mas também dos conteúdos digitais.

· Um verdadeiro batalhão está representando o Jornalismo da Record na feira de Las Vegas – NAB.

C´est fini

A Band tem utilizado a repórter Yara Fantoni em reportagens na Europa sobre o Mundial Feminino, que vai acontecer na França entre 7 de junho e 7 de julho. É um trabalho preparatório para as transmissões, já definidas em acordo com a Globo.

