Gretchen será a convidada do “Superpop”, na noite desta quarta-feira

Falta de planejamento ainda é o maior problema da Record

Voltou à tona na Record nesses últimos dias um problema que nunca foi devidamente enfrentado e só tem conturbado, historicamente, a sua ordem de trabalhos: a falta de planejamento.

O caso envolvendo a saída de Reinaldo Gottino foi considerado gravíssimo, principalmente pelos efeitos em outros produtos e pessoas.

Deixaram o caso dele, o da renovação de contrato, e só como mais um da série, para ser resolvido aos 45 do segundo tempo. Deu no que deu. Será que a lição serviu?

Outro caso pendurado é o da Sabrina Sato, há meses fora do ar, porque até agora não foi descoberto um programa para ela apresentar ou participar.

É descaso ou falta de competência?

E assim como outros tantos, e até na dramaturgia. Fala-se na necessidade de se contratar novos autores, mas até agora ninguém sabe quem irá escrever a substituta de “Amor Sem Igual”, que estreia em dezembro.

E novela não se produz do dia para a noite. Como se vê, na Record dos dias atuais, tem muita coisa que precisa mudar, inclusive o aventurismo e amadorismo na sua direção.

TV Tudo

Fora do ar

O que é a natureza. Fora do ar, Sabrina Sato tem um canal na internet, onde fala de tudo, especialmente das suas viagens ou aventuras no mundo da moda. E está faturando horrores com ele. Um dinheiro que, com certeza, a Record está deixando de ganhar.

Nova série

A Globo estreia em 8 de novembro a série de espionagem “Whiskey Cavalier”, já exibida pela Warner e que não passou da primeira temporada. Traz no elenco Scott Foley (Scandal, The Unit e Felicity), Lauren Cohan (The Walking Dead, Supernatural e Vampire Diaries), Tyler James Williams (Todo Mundo Odeia o Chris), entre outros.

Posto de observação

Sabe o passarinho? Acho que um pardal deu rasante por aqui, deixando o nome da Adriane Galisteu escrito em um papelzinho. E outro escrito Record, programa de domingo, meio-dia. Alguém sabe o significado?

É bucha

O caso desse programa que irá substituir o de Geraldo Luís, aos domingos, é dos mais delicados.Todo aquele que aceitar o desafio deve saber que, se perder, a derrota será dele. Não tanto da Record. E vai depender muito do que será apresentado. O risco de uma queimação é enorme.

Data marcada

O Space marcou para 20 de outubro, às 21h, a estreia da série “Irmãos Freitas”, em 8 capítulos, que conta a história do boxeador Popó, vivido por Daniel Rocha, e de Luís Cláudio (Rômulo Braga), seu irmão. Edvana Carvalho vive Zuleica, mãe deles. O elenco contará também com Roberto Birindelli, Maria Flor, Julio Machado, Rui Ricardo Dias, Vinícius de Oliveira, Antonio Pitanga, Gero Camilo e Marina de La Riva.

Iniciativa

A ideia de contar a história de Popó foi uma aposta do cineasta Walter Salles, que assina a supervisão artística. No início, inclusive, o projeto era para um longa-metragem, mas acabou evoluindo para série.

(Crédito Stella Carvalho)



Aniversário

O “Mulheres”, da TV Gazeta, que faz festa de 39 anos no dia de hoje, ao vivo, além de Palmirinha Onofre, contará com as participações de Dudu Nobre, Grupo Molejo e Moacyr Franco. Também durante o programa será exibido um pouco dos bastidores e o dia a dia da apresentadora Regina Volpato. Começa às 14h.

Imagine a cena

Silvio Santos chegando, sábado, no SBT. Um funcionário, com uma faixa estendida à frente do carro, reclama da falta de pagamento de um retroativo. Ele, Silvio, abaixa o vidro, encara o reclamante e diz: “Não é um problema meu. É problema do Brasil”. E acelerou.

Virou guerra

A CNN Brasil está em posição de ataque e espera definir, ainda no decorrer dos próximos dias, a contratação de outros dois nomes da Record. Pelo menos. Um deles, um apresentador, pessoa muito próxima a Douglas Tavolaro, o seu CEO.

Humor

Enquanto a Rede TV! não tem nada decidido para o “Entubados”, o humorista Gustavo Mendes, que foi convidado para apresentar o programa, vai tocando seus trabalhos no “Multishow”. Na última segunda, ele começou a gravar a quarta temporada da série “Xilindró” e também aparece no “Treme Treme”.

A proposito

Em se tratando de Rede TV!, Gretchen será a convidada do “Superpop”, na noite desta quarta-feira, na Rede TV!. Como principal assunto a experiência dela em “A Dona do Pedaço”, convidada por Walcyr Carrasco.

De volta

Longe das novelas desde “A Lei do Amor”(2016), Otávio Augusto está confirmado em “Salve-se Quem Puder”, a próxima das sete na Globo. Ele fará Ignácio, o avô de Alexia, personagem de Deborah Secco.

Bate – Rebate

· Monique Alfradique começou a gravar, “A Dona do Pedaço”, na segunda-feira, vivendo uma policial...

· ... E a participação de Duda Nagle, o Paixão, rival de Rock (Caio Castro) pode ser ampliada...

· ...Há o entendimento que deu “liga” a história dele com Monica Iozzi, a Kim.

· A empresária e consultora de moda, Costanza Pascolato participa do “Mariana Godoy Entrevista”, nesta sexta, na Rede TV!.

· Mudança de planos, a Rede TV! está em busca de um outro alguém para se juntar a Lígia Mendes e Franklin David na apresentação do “Tricotando”...

· ... E passar a ocupar o lugar que até bem poucos dias pertencia a Val Marchiori.

· Ronan Santiago é o novo diretor comercial da Rede Brasil de Televisão...

· ... Entre os nomes definidos para compor a sua equipe está o de Rafael Moreno...

· ... Rafael Moreno, que lá atrás, quando apresentador de telejornais na Band, teve seu nome sugerido à Globo...

· ... No dia que o Boni resolveu assistir, era a sua folga...

· ... E o seu substituto, William Bonner, acabou sendo contratado.

C´est fini

“Nas Savanas do Quênia” é a nova série do “Jornal da Record” que estreia na próxima segunda-feira. Dividida em cinco partes, entre outros temas, irá mostrar Kibera, uma comunidade localizada na capital do Quênia e considerada uma das maiores favelas do mundo, com cerca de 1 milhão de habitantes. Reportagem de André Tal e produção de Rosana Teixeira e Marta Cibele.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!