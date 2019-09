GloboNews ignora chegada da CNN e a existência de seus atuais concorrentes

Considerado o maior e mais atuante canal de notícias do país na TV paga, o GloboNews só tem observado à distância toda essa movimentação envolvendo a implantação da CNN Brasil. Até agora, pelo menos, não há nenhum indicativo de qualquer alteração na atual ordem dos trabalhos. De duas, uma: ou os seus responsáveis não enxergam risco nenhum ao atual panorama das corridas ou havendo a necessidade de qualquer alteração, isto só acontecerá no momento oportuno. Como mensagem, o que passa, é que não está existindo qualquer preocupação. A GloboNews, considerando os resultados atuais, trabalha com larga vantagem em relação aos seus concorrentes. É sempre o canal de notícias mais assistido. Os demais, BandNews e Record News, nem aparecem no seu retrovisor. Números de agosto, o GN ficou em 6º lugar na classificação geral dos canais pagos, atrás do Viva, Discovery Kids, Cartoon Network, SporTV e Fox Sports. Como se vê, em seu segmento, só tem mesmo o vento à sua frente.

TV Tudo

Tentativa

Ricardo de Barros, diretor artístico da Rede TV!, trabalha com a possibilidade de colocar dois novos produtos na programação, se possível ainda este ano, às terças e quintas, depois dos programas de Luciana Gimenez e Daniela Albuquerque. Um deles, com certeza, é o projeto do “Casseta”.

Por outro lado

Ainda da Rede TV!, na última quarta-feira, Marcelo de Carvalho recebeu o senador Flávio Bolsonaro nas gravações do “Mega Senha”. Sabe-se lá por que, mas existiu até um segredo em cima disso.

Agora é moda

Silvio Santos antes, Marcelo de Carvalho agora, o fato é que nunca se misturou tanto política com entretenimento como nos tempos atuais. Seria interessante saber como isso é recebido pelo público desses programas. E fora outras conclusões, que são inevitáveis, é uma mistura que não tem nada a ver.

Quem responde?

Diante de tantas demonstrações, que incluem jantares, desfiles, programas e até jogos de futebol, cabe a pergunta: Qual o resultado prático desse jogo de agrado tão excessivo por parte de SBT e Rede TV!?

Operação de guerra

A Record só pretende revelar os participantes da próxima edição de “A Fazenda” no dia da estreia, 17, terça da semana que vem. Para tanto, haverá a necessidade de uma “operação de guerra” para evitar vazamento.

Lá atrás

Em 2008, a Globo até tentou, mas desistiu de fazer um bloco direto de informação de meio-dia até o encerramento do jornal “Hoje”. Se fosse viabilizado, o “Globo Esporte” passaria a ser uma parte integrante desse projeto, se tornaria um quadro. Ou uma coluna. Como a ideia não avançou, o “GE” se manteve independente e é assim que funciona, até hoje, em toda a rede.

Rumores

Só que nos últimos dias, essa ideia de mexer com o “Globo Esporte” voltou a ser comentada nos bastidores. Chegam até a falar que seria a partir do dia 30, quando estreia o “Se Joga” da Fernanda Gentil. A coluna já colocou a questão para a assessoria da Globo e está no aguardo de uma resposta.

Devagar

Titulares de “Malhação-2020”, as autoras Márcia Prates e Priscila Steinman trabalham com muita calma e atenção nos capítulos iniciais. Nos próximos dias, elas devem fechar o primeiro mês. A produção estreia em abril e será dirigida por Paulo Silvestrini.

Vida que segue

Após deixar a Record, onde permaneceu por 15 anos, Marcílio Moraes passou a desenvolver alguns trabalhos: “Escrevo um romance e começo a divulgar os projetos de TV que tinha na gaveta”. O profissional continua no mercado.

Difícil

Sexta-feira foi mais um dia tenso no SBT por causa do processo de demissões, em curso após resultado de uma auditoria. Desta vez, as equipes de externas foram as atingidas e logo no começo da manhã. Tristeza.

Bom astral

Sérgio Guizé e Paolla Oliveira são os campeões de brincadeiras nos bastidores de “A Dona do Pedaço”, o que comprova também o bom ambiente da novela. Nos próximos capítulos, Camilo (Lee Taylor) descobre sobre o passado de Chiclete como justiceiro e obriga Vivi a casar-se com ele. Com isso, a digital influencer mente para o namorado e decide terminar o namoro para protegê-lo.

(Crédito João Miguel Júnior/TV Globo)