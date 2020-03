Globo para todas as novelas e já busca reprises

Por causa do novo coronavírus, já classificado como uma pandemia, o Grupo Globo decidiu parar as gravações de todas as novelas e assim como dos demais produtos da dramaturgia.



Em função desta drástica decisão, que visa principalmente o bem-estar dos seus funcionários, os trabalhos agora serão centrados em dois princípios: organizar encerramento das atuais produções e, ao mesmo tempo, estudar reprises que serão exibidas nesses horários.

Já ficou decidido que “Amor de Mãe”, produção das 21h, será a primeira a ter suas gravações interrompidas. Na sequência será a vez de “Salve-se Quem Puder”, cada uma dependendo de um bom momento da trama.

Quanto a “Éramos Seis”, em seus momentos finais, vai encerrar na data prevista, 27 de março, mas ainda não há uma decisão se “Nos Tempos do Imperador”, a sua substituta, estreará ou não no dia 30. Quase certo que não.

A direção da dramaturgia da Globo também estuda o que será colocado no lugar delas. Este é o quadro oficial.

TV Tudo

Esquema de série

Essa decisão sobre as novelas da Globo será tratada basicamente como “Final de Temporada” – cada uma deixando um gancho importante para sua retomada, que ninguém sabe quando acontecerá. É a orientação passada para todos os autores.

Entretenimento

Assim como o “Mais Você”, o “Altas Horas”, do Serginho Groisman, do jeito que é e com a presença de público, teve as suas gravações canceladas. Uma outra maneira está sendo analisada para que os trabalhos do programa não sejam interrompidos e suspensa a sua exibição.

Sem saída

Assim como em todo lugar, também nas emissoras de televisão o drama do coronavírus está muito presente. Preocupando e levando a todos a tomar medidas emergenciais

Gravações suspensas

No SBT, por exemplo, as gravações dos programas Silvio Santos, Raul Gil e “A Praça é Nossa” estão suspensas por tempo indeterminado. Por enquanto, “Domingo Legal” e “Eliana” devem seguir normalmente, mas sem plateia.

Mesma situação

Na Record, ontem, a gravação do “The Four”, da Xuxa, foi mantida. Porém, com plateia mínima. Num auditório para quase 500 pessoas, só 30 foram autorizadas a entrar.

Outro problema

“Gênesis”, a próxima bíblica da Record, segue com suas gravações no Marrocos, um país que também vem adotando cuidados com relação à doença. Os voos de alguns lugares da Europa, por exemplo, foram suspensos.

Roteiro

Não há, no entanto, nenhuma garantia que “Gênesis” irá estrear em abril, como a princípio se confirmou. Elenco e equipe no Marrocos estão sendo monitorados, mas na volta ao Brasil terão que obedecer a um período de quarentena.

Insegurança

No Rio, as gravações de “Amor Sem Igual”, novela da Record, prosseguem normalmente, apesar da preocupação do elenco. Muitos atores estão assustados, em especial os idosos. A Record, vale informar, enviou uma cartilha de prevenção contra o coronavírus para a equipe. Se as gravações vão parar ou não, é uma decisão que ainda não foi tomada. Os atores querem parar.

Cuidados

Assim como Globo e SBT, observa-se que a Record também vem adotando uma série de medidas para preservar seus funcionários. Medidas, aliás, que não combinam com declarações do seu dono, Edir Macedo, “que coronavírus é inofensivo e que Satanás e mídia promovem o medo”.

Não tem como

A direção de esportes do Grupo Globo, também em função do atual momento, decidiu cancelar a gravação do “Grande Círculo”, programa do Milton Leite. Será colocada uma reprise.

A propósito

O esporte da Globo começou a semana com um número bem reduzido de pessoas nas redações. Quem puder trabalhar em casa, o fará. Por enquanto, os programas ao vivo continuam no ar.

Novos integrantes

A Globo anunciou ontem a chegada de Monique Alfradique, para fazer os bastidores, e do chef Rafael Costa e Silva ao reality “Mestre do Sabor”. José Avillez, que chegou a fazer algumas gravações para a nova edição, deixou o programa e voltou a Portugal. Justificou que precisa ficar ao lado do seu pessoal, por causa do coronavírus.

Bate – Rebate



· Diante de tantas restrições e recomendações para que as saídas de casa se reduzam ao mínimo indispensável, naturalmente a TV será mais acionada...

· ... Medidas que já começam a mexer com o Ibope...

· ... A tendência natural é o crescimento do número de ligados...

· ... O “Fantástico”, por exemplo, no domingo, fechou com 24 de média e 34 de share.

· A Igreja Mundial do Poder de Deus realiza neste momento um culto com centenas de pessoas, dentro de sua igreja no Brás, em São Paulo...

· ... No meio delas, idosos e crianças...

· ... E com transmissão, ao vivo, pela Ideal TV, canal 32, em São Paulo.

· Na Record já existem sérias preocupações com o domingo...

· ... Considerando o Ibope, desde o “Hoje em Dia” até o “The Four”, nada está funcionando.

· A diretora Cininha de Paula já está envolvida nos trabalhos da próxima temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”.

· Os canais SporTV já estão se preparando para uma nova maratona de reprises. Efeito coronavírus.