Globo estuda produzir novelas das 18h com apenas 100 capítulos



A Teledramaturgia da Globo possui um projeto em estudo, que visa a produção de novelas para as 18 horas com a duração de no máximo 100 capítulos. Importante informar que está tudo muito no início e não se sabe ao certo quando, se aprovado, será colocado em prática. Tanto assim que as próximas da fila – “Éramos Seis” e “Nos Tempos do Imperador” – terão um total de 155 capítulos. Porém, essa novidade em análise já recebe aplausos por parte dos autores, que só observam vantagens e enumeram algumas: 1ª - Uma duração menor fatalmente permitirá equilibrar melhor os seus custos. 2ª - Aumentará o rodízio de roteiristas titulares no horário. 3ª - Reduzirá o risco de “barrigas”, obrigando seus autores a trabalhar com maior agilidade. 4ª - Atenderá uma antiga reinvindicação de atores da casa. Há o entendimento, de outra parte, que a cobrança por qualidade também será maior. Por enquanto, isso está sendo pensado somente para o horário das seis. As faixas de “Malhação”, “19h” e “21h” não estão incluídas.



Candidata

Liminha, já veterano diretor de palco de Silvio Santos, fez a festa de 10 anos do seu casamento com a dentista Fernanda Fiuza, em Belo Horizonte, onde moram. Em meio aos festejos, também foi bastante especulada a presença dela entre os participantes da próxima “Fazenda”.

Popstar

Após “Verão 90”, vilã da novela, Totia Meireles se prepara para um novo trabalho na Globo, mas agora num campo bem diferente. Nome dela está na lista de participantes do próximo “Popstar”, que estreia em outubro. Totia e Nany People estão entre os confirmados.

Mudança na grade

O futebol na Globo, domingo que vem, em vez horário de sempre, 4h da tarde, será jogado a partir das 7h da noite, com as transmissões de Corinthians x Palmeiras, Vasco x CSA e AtléticoMG e Cruzeiro. O site Máquina do Esporte antecipou a informação. Tal mudança se impõe, intervalo das 72 horas, porque o Corinthians jogará pela Sul-Americana, em Montevideo, às 21h30. Diante de tudo, o “Domingão do Faustão” irá ao ar a partir das 16h.



Fim de ano

Estão acontecendo em São Paulo as filmagens de "10 Horas Para o Natal", longa produzido pela Paris Entretenimento. Giulia Benite, de "Turma da Monica - Laços", Pedro Miranda, do “The Voice Kids”; e Lorena Queiroz, de "Carinha de Anjo", fazem Julia, Miguel e Bia, filhos de Marcos Henrique (Luís Lobianco). Dirigida por Cris D'Amato, essa comédia tem estreia marcada dezembro.

Foto: Fábio Braga

Esclarecimento – 1

A TV Cultura, contrariando nota publicada no dia 25, esclarece que deu total cobertura à Retrospectiva de Tarsila do Amaral no Masp. Informa, usando palavras como “retratação” ou “correção”, que desde abril vem dispensando merecida atenção ao acontecimento e que o programa “Metrópolis”, naquele mesmo mês, em duas oportunidades abordou o assunto.



Esclarecimento – 2

Que a TV Cultura tenha nas ocasiões citadas destacado a exposição, nada mais lógico e natural. Porém a nota para a qual é solicitado o pedido de “retratação” ou “correção”, limitou-se aos acontecimentos da última terça-feira, 23, entrada gratuita, com filas de mais de quatro horas. Dia, aliás, que a TV Cultura não esteve lá e limitou-se a apresentar em seu telejornal uma nota coberta por imagens de um celular. Isso e só isso. Quem leu direitinho, entendeu.

Data marcada

O TNT vai exibir às terças-feiras o talk show comandado por Leandro Hassum, o “Tá Pago”. No ambiente de um bar, o agora ex-Globo receberá os seus convidados. A estreia está marcada para dia 27 de agosto, às 22h30.

Cantinho diferente

A marca da Igreja Universal do Reino de Deus, em seus programas de TV, agora está colocada na parte inferior da tela, lado direito. Só na CNT ainda existe a particularidade de aparecer também o logo da emissora.

Piloto valendo

Domingo foi um dia de trabalho normal para Joel Datena e Laura Ferreira, gravação de um piloto do “Bora São Paulo”, já no cenário do jornal. Está no ponto. Band confirma a estreia para a próxima segunda, 7h da manhã.