Globo e Fox esperam recordes de audiência com a final da Libertadores

Flamengo e River Plate, final da Libertadores da América, neste sábado, jogo único em Lima, no Peru, sem dúvida, será a grande atração do final de semana esportivo na televisão.

Transmissões da Globo, na aberta, e Fox Sports, na TV paga, a partir das 15h.

O esporte de maneira geral, mas o futebol em especial, nunca se colocou como um produto tão importante e indispensável para a televisão como nos tempos atuais.

No domingo passado, o jogo Brasil e México, final do Mundial Sub 17, levou Globo e Bandeirantes a alterarem as suas grades de programação. Até aqui, fato único na história em se tratando de uma categoria de base.

Assim como uma final da Libertadores, mesmo tendo clube brasileiro envolvido, poucas vezes chegou a despertar tanto interesse como a de agora.

Se a torcida do Flamengo, lá atrás, por causa do rádio, já se espalhava por todo o país, com a força da televisão ela se tornou ainda maior. E assim como é sempre numerosa a sua presença em todo e qualquer estádio, na TV, em todas as transmissões, os registros de audiência também são bem elevados. Diante de tudo e com tantos ingredientes envolvidos, é de se esperar que, neste sábado, as próprias expectativas de Globo e Fox Sports se superem com alguma facilidade.

Grande ausente



O SporTV, que assim como a TV Globo e o Fox Sports transmitiu toda esta edição da Libertadores, ficará de fora da grande final.

A parte que lhe cabe na questão dos direitos, segundo divisão estabelecida pela Conmebol, não permite a sua presença.

Iniciativa

Assim como a ESPN, que tem o repórter Rafael Valente acompanhando os torcedores do Flamengo e sempre apresentando passagens interessantes, o BandSports fez o mesmo, mas através de um acordo bem alinhavado com o Buser, aplicativo de viagens rodoviárias.

O repórter João Sales embarcou junto e tem fornecido material também para a BandNews e Band aberta na passagem pelo Chile.

Vai indo

Mauro Naves tem utilizado as redes sociais para as suas últimas informações.

E agora, sobre novidades, já admite que “elas virão, sim. Aos poucos vou contando”.

Nova direção

Fepa Soares acaba de ser designado pela Record para ser o novo diretor geral do “Domingo Show”, em substituição a Rafael Boucinha, que deixou a emissora após 17 anos.

Por aí se entenda, o “DS” da Sabrina Sato. Já assumiu.

A propósito

Sobre a estreia do novo “Domingo Show”, a Record continua assegurando que será no final de janeiro.

Que até por compromissos já assumidos, especialmente de ordem comercial, não poderá passar disso.

Modelo único

A CNN Brasil vai seguir com absoluta fidelidade tudo o que estabelece o “manual de marcas”, comum para as CNN do mundo inteiro.

O padrão, em se tratando de cenários e cores, será o mesmo de todos.

A propósito

Depois do acordo fechado com a Claro/Net, a CNN Brasil também vem negociando e em estágio bem avançado com outras operadoras.

Sky, naturalmente, e Vivo, entre elas.

Detalhe

O programa do Leandro Hassum, “Tá Pago”, é muito bom. E divertido. Sempre recebe pessoas interessantes.

O problema é a falta de cuidado do canal TNT. O tempo todo tem um slide no ar, geralmente anunciando a exibição da série “Irmãos Freitas”, cobrindo o rosto do convidado.

Deu no que deu (1)

A saia-justa não foi apenas nos bastidores do Especial de Natal da Band gravado quarta-feira. Chamou atenção com certo constrangimento a participação de Milton Neves. O apresentador não entrou no clima da confraternização e quase estragou a brincadeira. Muitos colegas do casting ficaram boquiabertos com as suas palavras no momento que ele foi receber o presente.

Até indireta para a Renata Fan teve no discurso.

Deu no que deu (2)

A bagunça provocada na gravação foi tão grande, que o presente do Milton Neves foi parar nas mãos de um estupefato Roberto Justus.

Vale lembrar que os dois travaram uma longa briga judicial por causa de um antigo projeto televisivo.

Fim de papo

A Globo exibe na noite de hoje o último capítulo de “A Dona do Pedaço”.

Natural que as atenções estejam voltadas para o desfecho da personagem Josiane, vivida por Agatha Moreira. Como expectativa, que ela termine como começou. Vilã.

(Crédito Globo/João Miguel Júnior)