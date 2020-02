Globo diz que boato sobre não renovação com Marina Ruy Barbosa é fake news

Cobertura das chuvas em São Paulo tem destaques e ausências esperadas

A chuva em São Paulo, forte desde a noite de domingo, que provocou um verdadeiro caos na cidade, com enchentes, interdições e sérios problemas no transporte, deve ter passado longe da TV Cultura, embora ela tenha a sua sede em um ponto dos mais atingidos pela água. Era só abrir a câmera e a janela.

Mas não. Foi absolutamente tímido, resumido, o seu trabalho diante do desastre instalado.

Desde as primeiras horas da manhã de ontem, até já na madrugada de segunda-feira, SBT, Globo, Record – com uma cobertura muito boa-, Band e Rede TV!, um pouco mais tarde, procuraram atualizar seus telespectadores sobre as condições da cidade. Vários repórteres foram para o sacrifício.

Um necessário trabalho de utilidade pública. Indispensável.

Só a TV Cultura é que não, preferindo seguir com a sua programação normal de desenhos.

Aí alguém poderia perguntar: e a TV Gazeta não entra nesta conta?

Na verdade, se valessem origem e tradição, deveria. Mas já há algum tempo o jornalismo deixou de figurar entre as prioridades da sua direção.

TV Tudo

Trabalho de superação

Apesar das adversidades e não contar com as mesmas condições das concorrentes, a Rede TV! derrubou os programas “Tricotando” e do Edu Guedes para cobrir as consequências das chuvas. Uma cobertura que envolveu até o seu superintendente de jornalismo, Franz Vacek, Boris Casoy e o editor do digital, André Lucena. Esforço compensado.

Caos em SP

O SBT deveria ter encerrado ontem os trabalhos da primeira temporada de “As Aventuras de Poliana”. Mas as chuvas e as diversas áreas inundadas não permitiram. Aliás, não só no SBT, mas em outras emissoras, um bom número de profissionais foi orientado a trabalhar de casa.

Intervalo

E assim que for possível finalizar este trabalho, toda a equipe de “Poliana” será novamente dispensada. As gravações da segunda fase, anunciada como “Poliana Moça”, só terão início depois do Carnaval.

Posicionamento

Direção da Globo classifica como fake news os muitos boatos em não haver interesse de renovar com Marina Ruy Barbosa. “Isso não é verdade. Marina é uma de nossas principais estrelas”, diz a Globo, que informa ainda que o seu contrato está em vigência. Mesmo de férias, Marina tem participado de alguns compromissos, como o lançamento da Globoplay, semana passada, em Miami.

Loteria

Após Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine deixarem a Globo, foram muitos os rumores sobre a saída de outros valores. O nome de Reynaldo Gianecchini também foi envolvido nessa boataria. Mas, nada a ver.

Tem conversa

Elizabeth Savala, após “O Sétimo Guardião”, deverá voltar às novelas em “A Morte Pode Esperar”, substituta de “Salve-se Quem Puder”. Já existe um começo de conversa. A produção, escrita por Mauro Wilson, estreia no fim de julho.

Possibilidade

Apesar de estar no ar em “Amor de Mãe”, existe a possibilidade de Vladimir Brichta também aparecer em “A Morte Pode Esperar”. Resta saber se ele vai deixar a atual das nove, mais cedo, ou sair de uma e entrar imediatamente na outra.

(Crédito Estevam Avellar/TV Globo)

Destaque

A chamada da Olimpíada do Japão, na Globo, está de emocionar. Texto preciso, belas imagens e edição caprichada. Trabalho que merece ser visto e destacado.

Futebol

No próximo domingo o futebol volta a provocar alterações na grade da Globo, só que na faixa da manhã e por causa da decisão da Supercopa do Brasil. Jogo às 11h, entre Flamengo, campeão brasileiro, e Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília.

Bate – Rebate

· Assessoria de Mateus Solano confirma sua presença em “A Morte Pode Esperar” ...

· ... É a próxima da Globo, faixa das 19h...

· ... E desconhece o noticiário de que ele poderia fazer “Mal Secreto”, série da Globoplay.

· É bom preparar o remedinho: a Globo informa que o “Fora de Hora” seguirá com a sua temporada até 14 de abril.

· A chegada do AgroNews, novo canal de agronegócios do Grupo Band, além de contratações, resultará também na criação de dezenas de programas.

· Na TV de Porto Alegre, Mônica Fonseca deixa a apresentação do “Masbah”, no ar aos sábados, no SBT.

· Nova temporada de “Segunda Chamada”, com elenco liderado por Debora Bloch, já iniciou gravações em São Paulo.

· Globo/CBN trabalha com algumas possibilidades, mas ainda não acertou com ninguém para o lugar do narrador Marcelo do Ó, contratado pela BandNews...

· ... A propósito de CBN, interessante e bem descontraída a cobertura da festa do Oscar comandada pela Tatiana Vasconcellos...

· ... Participações de Tiago Beloti, Joyce Pais e Chico Fireman.

C´est fini

Em “Salve-se Quem Puder”, houve a necessidade de ajustar um pouco o “tom” da personagem de Vitória Strada, Kyra, que estava muito acima. As mudanças poderão ser notadas a partir do instante em que ela começar a trabalhar como babá na casa de Alan (Thiago Fragoso).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!