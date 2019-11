Globo dá por encerrados os trabalhos de “A Dona do Pedaço”

A diretora Amora Mautner pretende encerrar nesta terça-feira as gravações de “A Dona do Pedaço” e já dar férias para o elenco.

No fim, descartou-se a necessidade de levar os trabalhos até quinta, véspera da exibição do último capítulo. Também não se fala mais em gravar “finais alternativos”.

Mas, afinal, pra quê?

Como sempre aconteceu, dos interiores da própria Globo, inclusive por fontes consideradas oficiais, são divulgados os finais de todas as novelas.

“A Dona do Pedaço” será só mais uma. Assim como virão outras pela frente. Há todo um comércio envolvido.

É de se estranhar o porquê da Globo, tão cuidadosa nas suas realizações, não dispensar ao comum vazamento de todas as novelas uma atenção especial. Dar um basta nisso.

Não fosse por outras razões, o respeito que o telespectador deve merecer já seria o suficiente. Ninguém gosta de ir ao cinema sabendo o final do filme. Novela, com certeza, não deve ser diferente.

TV Tudo

Perdeu, Juliana

E com a novela em seus momentos finais, fica a certeza que houve um “erro” na escolha do título. Deveria ter sido “As Donas do Pedaço”. No plural.

Agatha Moreira, Nathalia Dill e Paolla Oliveira simplesmente tomaram conta da história e serão destaque no encerramento.

(Atriz Nathalia Dill / Crédito Cesar Alves/TVGlobo)

Fechado

Alok, DJ e produtor de música eletrônica, fechou com a Netflix, depois de sete meses de negociação.

O plano para ele é a realização de um documentário, não de série, como foi o da Anitta.

Mudança

Bem discretamente, o “Zorra”, exibido aos sábados na Globo, começa a sofrer um novo processo de reformulação de elenco.

Depois de Dani Calabresa, Rodrigo Sant’anna também deixará o programa.

Por que não?

A Band deu total cobertura do Mundial Sub 17, inclusive com transmissões ao vivo e a final de domingo contra o México.

Mas com equipe, narrador e comentarista, no estúdio e sem nenhum repórter no campo de jogo. Jogo, aliás, disputado em Brasília. Não foi na China ou Tailândia.

Por outra

A Globo fez a final Sub 17, e só a final, intensamente chamada durante todo o final de semana.

A ponto de, no gol da vitória brasileira, o seu narrador, o animado Gustavo Villani, carimbar como um “desafogo de milhões de brasileiros”. É de se imaginar o Villani numa final de Copa do Mundo.

Em alta

Marca global do jornalismo da ESPN, o “SportsCenter” completou 19 anos na América Latina.

Por aqui, o programa ampliou sua presença na grade desde setembro, registrando as maiores audiências da história nos últimos três meses, com destaque para a edição de fim de noite, apresentada pelos craques Paulo Soares e Antero Greco.

Banho de loja

Para 2020, a ESPN já trabalha na produção de um novo cenário para o “SportsCenter”.

Que ele venha o mais depressa possível. Se existe algo que joga contra o programa é o seu cenário. Não tem nada mais feio e tão por fora.

Jornalismo hoje

O jornalista Rodrigo Viana, alguém com tempo de estrada, foi o primeiro a informar sobre o acerto da MS Sports, braço esportivo de Saul Klein, herdeiro das Casas Bahia, com a Ferroviária de Araraquara.

Deu a notícia na frente de todos. Bom que isto fique claro, para justificar o mérito e estabelecer a verdade.

Despedida

Sábado, Daniel Adjuto apresentou o “SBT Brasil” pela última vez e já está cumprindo aviso prévio. Como se adiantou por aqui, a sua contratação pela CNN Brasil já está definida.

Adjuto será um dos apresentadores de Brasília.

Por sua vez

A direção de jornalismo do SBT, em se tratando da saída do Daniel Adjuto, trabalha com a possibilidade de valorizar a prata da casa.

Há o reconhecimento que alguns dos seus produtores, os que apuram a notícia e dão sustentação aos seus noticiários, podem ser promovidos a repórteres de vídeo.

Dia de apresentação

Os jornalistas Cassius Zeilmann e Daniel Adjuto, agora ex-SBT, vão se apresentar nesta terça-feira na sede da CNN Brasil, em São Paulo.

Momento para fotos e disparada de comunicado oficial.

Despedida

Ontem, na Globo, via comunicado, foi informada a saída de Alberto Pecegueiro da direção dos canais Globosat.

Após 25 anos, ele decidiu encerrar suas atividades executivas na empresa. Vai ficar até janeiro passando o bastão.

Bastidor

A diretora artística Joana Jabace, ao centro, orienta os atores Paulo Gorgulho e Hermila Guedes em gravação de “Segunda Chamada”.

Na cena, que irá ao ar nesta terça-feira, o diretor Jaci (Gorgulho) descobre que a professora Sônia (Guedes) é uma das clientes de Giraia (Zé Trassi), aluno que vende ilegalmente remédios dentro da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus.