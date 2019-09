Globo comemora crescimento na audiência do futebol

As transmissões dos campeonatos estaduais de janeiro a abril, Copa do Brasil de fevereiro a setembro, Libertadores também a partir dos primeiros meses e campeonato brasileiro em curso, além dos amistosos da seleção brasileira, fizeram a audiência do futebol na Globo crescer de maneira bem importante. Se em 2018 os resultados já foram muito bons, neste 2019, eles são ainda melhores. A média do futebol, antes na casa dos 23 pontos, subiu para 25, de acordo com levantamento que considerou as audiências apontadas até julho passado. Isto significa que um pouco mais de 50 milhões de pessoas foram alcançadas em cada partida, quase 600 vezes mais que o Maracanã completamente lotado. E o tempo dedicado a cada jogo, agora é de 1h e 3min contra 0h58 do ano passado. O futebol na TV, que já experimentou momentos não tão auspiciosos, hoje atravessa uma das suas melhores fases.

Tendência

Ninguém fala de forma oficial, mas dentro da teledramaturgia da Globo já se dá como certeza que “Órfãos da Terra” será a última novela em conjunto das autoras Thelma Guedes e Duca Rachid. Entre outras razões, porque são duas autoras absolutamente capazes de seguir seus próprios caminhos.

Mãos à obra

No remake de “Éramos Seis”, que estreia segunda-feira na Globo, a personagem Lola, vivida por Glória Pires, não tem nada de acomodada. Costura, faz tricô e crochê. Não só para os filhos, para o marido, para ela mesma ou para as irmãs. As peças também são vendidas, com o objetivo de complementar a renda da família. Uma dívida alta com um banco também tira o sono de Lola. É a substituta de “Órfãos da Terra”.

Foto: Raquel Cunha/TV Globo

Mais essa

Não bastassem os tantos problemas para tirar da frente antes de colocar a emissora no ar, a direção da CNN Brasil também está se vendo obrigada a controlar a ansiedade dos seus contratados. Ou de alguns deles mais incomodados em receber todo final de mês, mas sem ainda poder trabalhar.

Próxima parada

O ator Cosme dos Santos, após “Espelho da Vida”, fechou um novo trabalho na Globo. Ele viverá Jerônimo Martins em “Salve-se Quem Puder”, a próxima novela das sete. O personagem será pai de Dandara Mariana, atualmente na “Dança dos Famosos” e também um dos capangas da vilã de Guilhermina Guinle.

Atenção, atenção

Novas mudanças estão previstas para acontecer no “Domingo Espetacular”, da Record. As críticas internas são muito maiores e mais pesadas que as do próprio telespectador.

Jogou a toalha

Diante das tantas confusões apresentadas, algumas bem complicadas de administrar, Silvio Santos preferiu desistir e não tem mais o “Fofocalizando” sob as suas asas. O programa, a partir de agora, será de inteira responsabilidade do diretor artístico Fernando Pelégio.