Globo avaliará modelo de trabalho adotado para novela “Verão 90”

Enquanto para alguns chega a ser surpresa o fato de “Verão 90”, novela das sete, ter encerrado seus trabalhos de gravação com muita antecedência, para a Globo, no entanto, tudo aconteceu conforme o planejado. O projeto liderado pelas autoras Izabel de Oliveira e Paula Amaral foi pensado exatamente assim e, após a exibição do último capítulo, no próximo dia 26, será alvo de uma avaliação. Portanto, existe a possibilidade de a Globo estender esse modelo para outras novelas. Dentre as vantagens, certamente, a chance de uma melhor finalização de cada capítulo. Ah, mas tem o perigo de vazar tudo – como de fato vazou. Só que este é um problema sem solução na Globo. Nunca existiu competência ou maior força de vontade para resolver. “Verão 90” começou dando sustos no começo e aqui foi dito que era importante dar o devido tempo para sua equipe reverter o placar. E assim foi.

Roda a roleta

Ainda sobre “Verão 90”, no capítulo da próxima segunda-feira vai rolar o anunciado “momento Silvio Santos”. Durante a inauguração de um canal de TV, Jerônimo, personagem de Jesuíta Barbosa, surpreende a todos ao se apresentar como o dono da TeleVendão. Ele também atuará na frente das câmeras, apresentando o programa que leva o mesmo nome da emissora e que irá distribuir prêmios aos telespectadores.

Prestigiada

Camila Moraes, jovem editora do “Jornal da Record”, terá um papel especial no trabalho de reformulação da Record News, ao lado de Rogério Gallo. Internamente, ela é considerada uma profissional muito criativa.

Novo quadro - 1

“Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” é o novo quadro do programa “É de Casa”, na Globo, ainda sem data de estreia. A competição gastronômica será apresentada por Patrícia Poeta e vai contar com a participação do chef Ravioli, responsável por avaliar o resultado final.

Novo quadro - 2

No jogo, a cada sábado, duas duplas de mães e filhos, com ao menos um deles já conhecido do público, terão a missão de cozinhar uma receita de família. Divisão: o filho será responsável por pilotar o fogão na tentativa de recriar a famosa receita familiar, sob o olhar e orientação da mãe, que fornece todo o passo a passo – e a torcida – ao longo do processo. Os primeiros a gravar serão Latino e Paula Fernandes.

Indigestão

Por que os gênios criativos da TV, em vez da tanta atenção dispensada aos programas de cozinha, não tentam descobrir vida fora deles? Hoje tem mais chefs na televisão que em restaurantes. É comida o dia inteiro.

Participação

Oscar Magrini está de volta às novelas da Globo, após “Orgulho e Paixão”. Desta vez ele fará uma participação em “A Dona do Pedaço”, como par da Gretchen.

Festival alemão

“Besouro”, será exibido nesta sexta-feira, na Alemanha, durante o festival “Wassermusik”, após as apresentações de Luedj Luna e Milton Nascimento. Premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, o filme tem direção de João Daniel Tikhomiroff.

Aí sim

A RedeTV! está promovendo a primeira Copa de Futebol Feminino entre as suas funcionárias, na própria sede do canal, em Osasco. O primeiro jogo será nesta quinta-feira, com direito a narração da apresentadora do “Tricotando”, Lígia Mendes.

Dinei no apito

A responsabilidade de apitar os jogos do futebol feminino da Rede TV! ficará a cargo de um ilustre convidado, o ídolo e ex-jogador do Corinthians, Dinei. Além disso, no final das partidas, todas as jogadoras passarão pela zona mista, para entrevistas com o repórter de campo, Gustavo Coruja. Todo o campeonato terá cobertura do portal da RedeTV!.



Globo também vai

Assim como a Band, a Globo também resolveu transmitir a final do mundial feminino de futebol, domingo, a partir das 12 horas. Diante disso, o “Esporte Espetacular” será levado ao ar a partir das 8h55. Foi cancelada a exibição do “Temperatura Máxima”.