Formato do “Big Brother Brasil 20” ainda é um grande mistério na Globo

A respeito do próximo “BBB” na Globo, o sentimento é de que tudo pode acontecer. Isso porque o projeto ou parte dele acabou sendo exposto por alguns youtubers que foram convidados e não aceitaram o convite.

Carlinhos Maia confirmou para Leo Dias que não pode atender o chamado para integrar o elenco e sugeriu então a contratação do seu marido, Lucas Guimaraes. Felipe Castanhari, por sua vez, alegou que não poderia abandonar um trabalho em desenvolvimento para a Netflix. Quanto a Felipe Neto, não houve convite para ele.

O fato é que a Globo consultou diversos profissionais com grande engajamento nas redes sociais e muitos certamente se colocaram à disposição do reality de confinamento. Mas, até o momento não se sabe como seria a atuação desses youtubers. Se eles entrariam de fato na casa do “BBB” ou fariam algo paralelo. Uma fonte diz que “Não”.

Porém, como tudo, em torno dos preparativos, fica na cabeça do Boninho, recomenda-se aguardar os próximos capítulos. O “Big Brother Brasil 20”, comemorativo, ficará no ar de 21 de janeiro a 23 de abril. Se a ideia não caiu, a chamada “Casa 50/50” será uma de suas principais atrações.

TV Tudo

Programação

A Record montou um dois tempos para o “Cidade Alerta”, em suas edições de sábado, e já a partir deste próximo.

O programa irá ao ar das 17h às 19h45 e voltará depois do “Jornal da Record”, das 20h30 até 22h15.

Muito claro

Hoje, percebe-se, além do que sempre representou, o “Cidade Alerta” transformou-se em um produto indispensável na programação da Record. Alavanca de audiência.

Expectativa

E com a mudança do “Jornal da Record”, SBT, Band, Rede TV! e Record passaram a concorrer diretamente. Só o “JN” vai continuar voando sozinho.

Todas, com telejornais, ao mesmo tempo no ar. Resta acompanhar qual terá mais a perder.

2019

O SBT já tem programado, para o próximo dia 30, a exibição de uma retrospectiva do “Conexão Repórter”.

É já uma tradição. Momentos e imagens que marcaram o ano.

Bancada

A propósito do “Jornal da Band”, Carol Nogueira está e continuará até o final do mês dividindo a bancada com Eduardo Oinegue.

A titular, Lana Canepa, só retornará no plantão do Ano novo.

Fala baixo

Parece, mas por enquanto só parece, que desta vez Silvio Santos decidiu esquecer o “Alarma TV” definitivamente.

Pelo menos nas últimas 48h, ninguém, no SBT, recebeu qualquer orientação para colocar o programa no ar.

Crossover

Nesta sexta-feira, a Record vai promover uma ação de crossover para divulgar a estreia da novela “Amor Sem Igual”.

Crossover é uma técnica que permite misturar personagens de núcleos diversos interagindo entre eles

Pois bem

Dois atores do elenco de “Amor Sem Igual”, Dani Moreno e Thiago Rodrigues, entrarão no reality “A Fazenda” para ajudar os peões no trato dos animais.

Logo em seguida, irão tomar café com os participantes e conferir um promo da novela. A ação também vai ao ar no dia de hoje.

Estrelas

No capítulo desta quinta-feira, em “Amor de Mãe”, vai acontecer o primeiro encontro das três protagonistas, Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo).

Thelma vai atrás de Vitória para tirar satisfações sobre a sabotagem sofrida no restaurante. É só nesse momento que ela descobre que Lurdes trabalha para a advogada e tem início um “barraco”.

CCXP 19

O autor Emanuel Jacobina, titular da atual “Malhação”, participa da CCXP (evento de cultura pop) nesta quinta-feira em São Paulo.

Ele fará parte de um painel chamado “Retrospectiva Malhação 25 Anos” ao lado de atores que já trabalharam no programa, como André Marques, Fernanda Rodrigues e Sophia Abrahão.