Força e consumo da televisão continuam incontestáveis

A TV aberta está sempre no centro das discussões. Hoje, como a política, futebol e religião, é sempre um dos assuntos mais comentados. Mas há ainda os que questionam a sua força. Pois bem. O site da CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão, sob o título “TV permanece como meio mais consumido e de maior força comercial”, destacou artigo do professor Mark Ritson na “Marketing Week” sobre o consumo da televisão no Reino Unido, muito à frente dos demais, e um outro da VAB - Video Advertising Bureau com análise da audiência total da TV nos Estados Unidos. Dados de junho passado, “na população acima de 18 anos a audiência média dos canais de TV por minuto (incluindo sua "transmissão" online) é de 31,4 milhões de pessoas, contra 15,8 milhões da soma dos 10 digitais de maior audiência que vêm em seguida (entre eles, YouTube, Facebook, Google, Spotify e Instagram). Destaca ainda que na faixa de “18 e 34 anos a TV continua liderando, com 3,4 milhões de audiência por minuto, contra 2,6 do YouTube, 1,4 do Spotify, 0,76 do Facebook e 0,72 milhão do Google”. E, a dos 35 a 64 anos, “que concentra a maior parte do poder de consumo americano, os canais de TV falam com 16,7 milhões de pessoas por minuto, contra 7,4 milhões da soma dos 10 canais digitais que aparecem na sequência”. Nada a acrescentar. Os dados são incontestáveis.

Ponto a favor

A parceria com a Globo na produção da “Escolinha do Professor Raimundo” se tornou um bom negócio para o Viva. A exibição da nova temporada impactou, desde sua estreia, mais de 4,3 milhões de telespectadores diferentes. O canal alcançou ainda o segundo lugar como mais assistido da TV por assinatura pelo público masculino na exibição das edições inéditas.

Free

Mariana Ferrão, ex- Globo, vai abrir o ciclo de palestras do Congresso Estetika, dia 31, no SP Expo, falando sobre “A Ciência da Felicidade”. Ela estará ao lado de João Paulo Pacífico, que apresenta o programa “Felicidade iLTDA” na Rádio Globo.

Capa e recheio

Antonela Avellaneda, participante do BBB 4, passou rapidamente pelo Brasil, antes de fotografar para a Playboy de Portugal. Trabalho marcado para esta sexta-feira. Aqui, ela foi capa e páginas em duas edições da revista. E, como próximo passo, negocia com alguma televisão, o seu programa de viagens.



Paquera forte

A coluna tem informações do interesse da CNN Brasil na contratação de Monalisa Perrone. Fonte segura. Monalisa, hoje, é a titular do “Hora 1” na Globo. O problema, informase, é que existe uma multa contratual muito alta no meio. (Monalisa Perroni)

Crédito: Zé Paulo Cardeal/TV Globo

Dobradinha

Mais que um simples contato, já existe, sim, uma conversa bem encaminhada entre CNN Brasil e Dony De Nuccio. Nada assinado ainda, mas em vias de. Por aí se entenda após o retorno dele ao Brasil. E junto, anote também, o comentarista de economia Samy Dana.

Futebol

A Rede TV! está em negociações bem aceleradas para fechar, além do italiano, a transmissão de um outro campeonato importante. Ao todo, quatro no radar, sendo dois europeus.

Pa-pum

Erick Jacquin conclui na outra sexta-feira, 23, as gravações da segunda temporada do “Pesadelo na Cozinha”. A estreia, na Band, será no dia 27.

Gravando

Leandro Hassum já iniciou as gravações do “Tá Pago”, ao ritmo de dois programas por semana. Entre os convidados até agora, Daniela Mercury, Adriane Galisteu, Henrique Fogaça e Tiago Abravanel. Ainda não há uma definição de quem irá ao ar no primeiro, dia 27.

Programa do Eri

A Record marcou para os dias 26 e 27, no Rio, as gravações do especial de fim de ano “O Figurante”. O elenco reúne Eri Johnson, Angelina Muniz, Giuseppe Oristanio, Pérola Faria, Inês Galvão e Bemvindo Sequeira. Dependendo da sua aceitação, perigas de virar série semanal.