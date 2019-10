Fábio Porchat já prepara nova temporada do “Que História” para o GNT

Chegaram ao fim as gravações da primeira temporada do “Que História É Essa, Porchat?”, exibido às terças-feiras, 22h30, no GNT. E já com volta garantida à grade, em 2020, com exibições de março a dezembro. O programa foi considerado um grande acerto pela direção da Globosat, tanto com base nos índices alcançados quanto em repercussão nas mídias sociais. Desta vez, tudo conspirou a favor de Fábio Porchat. Diferentemente dos tempos de Record, ele não teve dificuldades em contar com bons convidados, de todos os setores e TVs, a começar pelo elenco da Globo colocado à disposição. Foi sempre um festival de grandes atrações e assim será até o fim da atual edição. No dia 5 que vem, ele vai receber Miá Mello, Cauã Reymond e Edson Celulari; 12; Ivete Sangalo, Marisa Orth e Samantha Schmütz; 19, Tiago Abravanel, Mônica Martelli e Lázaro Ramos; 26, Mateus Solano, Otávio Muller e Gabriel Louchard. Em dezembro, dia 3, Tadeu Schmidt, Kiko Mascarenhas e Letícia Spiller; 10; Celso Portiolli, Flávia Reis e Ellen Rocche, e 17, Luciano Huck, Nego do Borel e Fabiana Karla.

Panorama



Na Rede TV!, o “Encrenca” fechou setembro com audiência média de 6 pontos na Grande São Paulo. Exibido aos domingos, o programa se mantém invicto à frente da Band durante o ano todo, ocupando o quarto lugar no ranking de canais abertos.

Globalização

A ESPN Brasil já está utilizando uma nova logomarca em seus microfones, destacando apenas a letra “E”. Embora simples, é outro passo na iniciativa de integrar os seus canais. Nos Estados Unidos e na América Latina esta nova prática já foi adotada.

(O repórter Mendel Bydlowski e o comentarista Wlamir Marques durante a transmissão de Corinthians x São Paulo, pelo NBB, na terça-feira. (Crédito: Divulgação)

Glória na fila

Como já é de conhecimento, Glória Perez, após passagem pela área de séries e supervisão de novela, voltou para a fila das 21h na Globo. Mas sem motivo de pressa. As primeiras previsões indicam que o seu próximo trabalho irá ao ar em 2022. Já existe uma pesquisa em cima.

NBA

Com apresentação de Paloma Tocci, a Band exibe nesta quinta-feira, a partir das 23h30, o especial “NBA - O Espetáculo do Basquete”. O programa vai destacar como foram os seis jogos das finais da temporada 2018-2019 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors, com as participações de Álvaro José, Chico Garcia, Ivan Bruno, Eduardo Barão e Danilo Castro, jogadores de basquete e convidados especiais.

Embarque

Pessoal do programa “Viagem a Qualquer Custo”, com Fernanda Paes Leme e Luana Xavier à frente, viaja nesta quinta-feira para um período de 20 dias de gravações por países da América Latina. O GNT ainda não marcou data de estreia.

Confirmado

Daniel Alves, do São Paulo e da seleção brasileira, será o próximo entrevistado do “Grande Círculo”, do Milton Leite, no SporTV. Grava na terça-feira.

Sodinha

Rubens Antonio da Silva, nome na história da MPB e que o mundo aprendeu chamar de Caçulinha, será homenageado com um grande show, dia 5, no Teatro Itália-SP, pelos seus 60 anos de carreira como compositor e instrumentista. Do lado dele, Simoninha, Luciana Melo, Agnaldo Rayol, Wanderléia, Ronnie Von, Claudete Soares, Zé Luiz Mazziotti, Tom Cavalcante e Tobias da Vai Vai, entre outros.

Causa nobre

A artista visual Paula Costa e as atrizes Mariana Ximenes e Mônica Nêga farão uma performance em prol de causas ambientais e das minorias. Nesta quinta, 10h da manhã, na entrada do MASP.

(Crédito: Divulgação)

Locação

Após iniciar os trabalhos da novela “Amor Sem Igual” em estúdio, no complexo Casablanca, a Record grava nesta quinta-feira sua primeira externa no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a produção será ambientada em São Paulo e tem estreia prevista para dezembro.