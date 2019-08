Esporte da TV Globo sofre baixas, mas não muda seu modo de trabalhar

nesses últimos meses, o esporte da TV Globo observou desfalques bem importantes. Mauro Naves, o único “condenado” no caso Neymar – Najila, deixou a casa depois de 31 anos de serviços prestados. Ainda em julho, imediatamente após a final da Copa América, Tino Marcos entrou com pedido de licença não remunerada por um período de seis meses, só devendo retornar às suas atividades em janeiro de 2020. Mesmo diante de baixas tão importantes, o esporte da TV Globo não pretende alterar em nada o seu esquema de cobertura em relação aos jogos da seleção brasileira de futebol. Serão sempre dois repórteres acompanhando de perto as suas atividades nos períodos de treinamentos e amistosos. Eric Faria, com certeza, será um deles e Guilherme Pereira, possivelmente, o outro. E isto a partir dos próximos compromissos, dias 6 (contra a Colômbia) e 10 (contra o Peru) de setembro, nos Estados Unidos.

Lá atrás...

Há uns 20 anos, o Canal 21 colocou no ar o que era chamado de TV Fish, com peixes “nadando” no vídeo, teoricamente para distrair o telespectador. Uma videoarte criada pelo Rogério Brandão, nos seus tempos de diretor daquela emissora. ...

Agora

O GloboNews tem no ar um trabalho com o mesmo conceito. A imagem de peixe, informando que “com tanta coisa acontecendo é bom desligar”. A frase não é bem essa, mas é este o espírito. Registro, apenas.

Negócios em expansão

Glória Pires, que já tem um no Maranhão, agora está construindo um resort em Maceió. Isso do lado de fora da TV. Dentro, ela, em breve, vem por aí como Lola em “Éramos Seis”, substituta de “Órfãos da Terra” na Globo.

Estava escrito

Um dia isso ia acontecer... No “The Voice”, jogo de cena ou não, os jurados sempre rasgam elogios aos participantes, mesmo não tendo apertado o botão e virado a cadeira para eles. Na terça-feira, o então “por que não virou?” recebido pela Ivete Sangalo vai ficar de lição.

Troca de bastão

Em cenas de “A Dona do Pedaço” que vão ao ar a partir do próximo dia 20, Jô (Agatha Moreira) se torna a nova “dona do pedaço”. Ela expulsa a mãe, Maria da Paz (Juliana Paes) de casa e assume o controle da fábrica de bolos.



Música

A MTV marcou para 19 de setembro, às 22h, a exibição do “Acústico” com Tiago Iorc. O programa terá uma hora de duração.

Particularidade

Este trabalho irá anteceder uma turnê do Tiago Iorc por 14 cidades brasileiras. Até lá, ao que parece, a sua intenção é não aparecer em lugar nenhum. Todos os convites que recebeu até agora, inclusive de TVs interessadas, não foram aceitos.

A definir

As principais emissoras de TV não abrem mão do uso de helicópteros no dia a dia de suas reportagens. Só que em se tratando de CNN Brasil, ainda não existe uma definição quanto a este assunto. As prioridades são outras.

Estreias da Record

A Record trabalha com 11 de setembro para a estreia da 11ª edição de “A Fazenda”. E também já se confirma para o mesmo mês a nova temporada do “Canta Comigo”.

Não tem nada

Continuam pipocando notícias de um acerto da Rede TV! com Ronnie Von. Algumas até com detalhes do programa e data de estreia. Só um probleminha: de oficial não tem nada. Nem conversa existiu, pelo menos, até agora.

Baile da Favorita

O Multishow vai transmitir no próximo dia 10, a partir das 22h, os shows do Baile da Favorita. Apresentações de MC Marcinho, Lexa, Nego do Borel e Bloco da Favorita.