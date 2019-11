Especial da Globo tem sábios conselhos do experiente Milton Gonçalves

Gabriely Mota é a novidade do especial “Juntos a Magia Acontece”, que a Globo levará ao ar no dia 25 de dezembro, de autoria de Cleissa Regina Martins e direção de Maria de Médicis.

Toda a história gira em torno de um avô, Orlando (Milton Gonçalves), e de sua neta Letícia (Gabriely).

Os dois envolvem a família num plano mirabolante que fará dele o Papai Noel do bairro onde moram.

No primeiro dia de gravação de “Juntos a Magia Acontece”, o experiente Milton, do alto dos seus 85 anos, conversou com Gabriely, de 9, que fazia sua estreia num set, sobre como manter a concentração em cena.

“Eu falei para ela: ‘Presta muita atenção, se dedica, fica calma e faz tudo com amor e carinho que vai dar tudo certo’’’.

E a informação é que ela fez tudo como ele recomendou.





(Divulgação TV Globo)

Linha dura



Na Rede TV!, a ordem é seguir à risca a questão do horário.

Na semana passada, um pequeno atraso, levou Luciana Gimenez a não concluir as gravações de um “Superpop”. Às 22h, conforme o determinado, os operadores desligaram as câmeras e foram embora. O programa ficou pela metade.

Baixas

No jornalismo da Rede TV!, os repórteres Carolina Rosito e Igor Duarte pediram demissão.

Já são várias baixas no quadro. Inúmeras posições de trabalho, diante de algumas saídas e demissões, não foram preenchidas.

Por outro lado

Tudo indica que o plano de passar a gravar o jornal “Leitura Dinâmica”, além dos programas “TV Fama” e ”Encrenca”, não será levado à frente agora. Talvez só no começo do ano.

Tempo para o bom senso vir a prevalecer e essa ideia, para o bem da própria emissora, deixar de existir.

Até tentou

O esporte da Band cogitou mandou um repórter para a cobertura jornalística da final da Libertadores, sábado, Flamengo e River, no Peru.

Porém, acabou desistindo, diante das tantas dificuldades criadas. Até para ter acesso ao estádio seria bem complicado.

Agora é assim

Além da Conmebol, em se tratando agora da final da Libertadores, mas também a FIFA e o COI passaram a impor limitações extremas em todos os eventos patrocinados por elas.

O acesso e o direito de trabalhar são liberados somente aos donos dos direitos.

Canuto

Márcio Canuto, ex-Globo, será o convidado do programa “Mariana Godoy Entrevista' desta sexta-feira, às 23h, na Rede TV!.

No encontro, ele fala da sua despedida da Globo após 21 anos na casa, relembra reportagens divertidas e memoráveis que fez ao longo da carreira e explica que agora, aposentado, pretende somente descansar.

Temporário

Após ser dispensado pela Rede TV!, Luciano Junior realizou a cobertura da visita de governadores do Nordeste para os telejornais da Band.

Porém, faz questão de esclarecer que foi um trabalho “temporário”. Agora, na sua volta ao Brasil, irá definir seus futuros passos.

Saia justa

Ontem, por aqui, falou-se da gravação de um especial do “Aqui na Band”.

Silvia Poppovic e Luiz Ernesto Lacombe recebendo representantes de diversos setores da casa para uma confraternização de fim de ano. Até aí...

O problema...

Em situações do tipo, sempre existe um mal-estar com os que ficam de fora.

Apenas alguns, os mais próximos, são convidados, ignorando outros, tão importantes quanto. Para o ambiente, não há nada pior.

Primeiro dia

Marisa Orth inicia participação em “Bom Sucesso”, da Globo, a partir do capítulo desta sexta-feira.

Entra como Isadora, atriz contratada pelos personagens de Sheron Menezzes e Armando Babaioff para ser uma terapeuta de casais.