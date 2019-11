Em tom de despedida, A Dona do Pedaço desperdiçou inúmeros talentos

Em tom de despedida, A Dona do Pedaço também desperdiçou inúmeros talentos



Em se tratando de “A Dona do Pedaço”, boa parte do elenco já encerrou a sua participação. Apenas alguns deles, os que formam o núcleo principal, continuam à disposição para gravar cenas dos últimos capítulos. “A Dona do Pedaço” atendeu o que dela a Globo esperava e Walcyr Carrasco, uma vez mais, cumpriu a missão que lhe foi destinada, especialmente a de resgatar a tranquilidade na faixa das 21h. Mas ficam algumas questões para melhor reflexão. E, uma em especial, vício antigo, que nos leva a bater na mesma tecla. Ainda que em novelas com 160, 180 capítulos, comprovadamente não há necessidade de escalar um elenco tão numeroso, porque fatalmente as necessárias manobras da história sempre irão relegar a um segundo plano ou tornar desaparecidos a maioria desses atores. Foi o que aconteceu ou se repetiu agora com talentos na altura de Marco Nanini, Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Tonico Pereira e inúmeros outros. Com toda a trama centralizada em 8 ou 10 personagens, foi uma judiação o mau aproveitamento de valores tão importantes.

Movimentação

Kléber Toledo gravou participação no “Zorra” e aproveitou para fazer um registro com a atriz Renata Castro Barbosa e a diretora Alice Demier. Detalhe: atores em férias das novelas e séries passarão a aparecer com frequência nesse programa dos sábados.



Na contramão

Mas se teve tanta gente em “A Dona do Pedaço” que não teve oportunidade de aparecer melhor, Monique Alfradique se inclui entre aqueles que não podem se queixar. Mesmo entrando depois, a sua personagem, Yohana, ganhou forte destaque nesta reta final.

Consultoria

Em julho passado, esta santa coluna falou da possibilidade do executivo português, José Eduardo Mouniz, conhecido pelas funções que ocupou na TVI, prestar serviços como consultor na Band. Na ocasião, houve o desmentido. Mas, questão de tempo, agora a nota se confirma. Mouniz sempre foi uma pessoa muito próxima ao dono, Johnny Saad.

Curioso observar

Jornalista, torcedor, sempre existiu. Alguns vestindo mais fervorosamente e outros menos as camisas dos seus clubes do coração. A novidade agora, na reta final do campeonato brasileiro, com Flamengo e Palmeiras ainda na disputa do título, é torcedor no papel de jornalista, com alguns até saindo do sério. Está divertido. E não foi só o caso do Mauro Cezar versus Gian Oddi. Teve outros espalhados e tão acalorados nas redes sociais. Tudo bem, também. Quem não?

Faltou acrescentar

Em meio a toda programação especial da Globo em dezembro, foi estabelecido também que a “Retrospectiva” do jornalismo será levada ao ar no dia 27. Como sempre, uma sexta-feira, no lugar do “Globo Repórter”.