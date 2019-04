Band vai transmitir Roland Garros direto... dos seus estúdios



Mais uma vez, a Band e o canal o BandSports frustram a expectativa do público em geral e da sua equipe de esportes em particular, ao não dedicar à cobertura de Roland Garros - hoje o seu único conteúdo esportivo relevante, o menor cuidado e atenção.

Está decidido que os jogos serão transmitidos do estúdio, em São Paulo, ao contrário do que se esperava para este ano. Até então, o que se prometia era um trabalho à altura da sua importância. Mas não.

Para Paris vai uma pequena equipe composta do apresentador Elia Junior, o repórter Marcelo Rozemberg, a produtora Taís Bafini e um representante da engenharia.

Mas, para completar a festa de todo ano, já estão reservadas passagens, hospedagens e ingressos para vários convidados.

Por que não?

TVs que são consideradas redes, tais como Cultura, Globo, Band, Rede TV!, Gazeta, Brasil, Aparecida e Record News, todas mantêm um canal aberto para o público. O “Fale Conosco”. Só o SBT ainda é exceção.

Explicação nº 1

Sobre a presença de Rosi Campos em “A Dona do Pedaço”, a sua próxima das 9, a Globo diz que ela fará Dorotéia, para qual “sempre esteve escalada”. Não tem relação com a personagem que foi prevista para Laura Cardoso, e não existe mais.

Explicação nº 2

Para o lugar da personagem que seria de Laura, informa a Globo ainda, entrou uma outra, escrita especialmente para Betty Faria, Cornélia. E veja só, como é novela, a Cornélia será mãe do Eusébio (Marco Nanini) – na real, ela tem 78 e ele 71, e mulher do Chico (Tonico Pereira). Uma família que mora pelas ruas de São Paulo, ocupando imóveis abandonados.

Despertar

Em cena desta terça-feira em “O Sétimo Guardião”, Luz (Marina Ruy Barbosa) fica sozinha com Gabriel (Bruno Gagliasso).Ele, em coma, de repente agarra a mão dela.

Uma pena

Exibido das 19h58 às 22h00, o “MasterChef” fechou com média de 2,7 pontos na noite do último domingo, na Grande São Paulo. A pior audiência do formato em toda a sua história. Falta de aviso não foi.

Interessante

No instante em que a transferência do “MasterChef”, das terças-feiras para os domingos, foi decidida, aqui e em outros tantos lugares partiram avisos sobre a bobagem que isto seria. Historicamente, o número de ligados no horário não recomendava esta mudança. Um dos seus diretores, no entanto, considerou tais avisos como “análises superficiais” e que eles, sim, tinham realizado estudos que recomendavam a troca. O que dizer agora?

Tiro no escuro

E se esses diretores da Band, responsáveis por tal mudança do dia de exibição do “MasterChef”, esperavam com ela aumentar o faturamento do programa, erraram duas vezes. Além dos resultados ruins, estão colocando em risco a boa receita que o programa sempre conseguiu.

Check-in

Independentemente da postagem de Humberto Martins em uma rede social afirmando que não vai sair da novela “Verão 90”, a equipe mantém os planos para o seu Herculano. “O personagem vai viajar na trama” e tentará carreira de cineasta nos Estados Unidos.

Jornalismo

Nesta quarta, 11 da noite, tem estreia da “Central GloboNews”, direto de Brasília. Heraldo Pereira, como mediador, e as presenças de Gerson Camarotti, Cristiana Lobo, Valdo Cruz, Miriam Leitão, Natuza Nery, Merval Pereira e Andréia Sadi para debater os fatos mais relevantes da política brasileira.

Avanço

A propósito de canal de notícia, é justo e merecido o reconhecimento às mudanças feitas na BandNews TV, que não se restringiram apenas a inauguração dos seus novos estúdios. O cuidado com o noticiário também observou melhoras bem importantes.

Bate – Rebate

· Atriz e proprietária de uma produtora de audiovisual, Maria Gal, a Gleyce de “Poliana”, vai realizar dia 24, às 18h, uma palestra no auditório do SBT sobre diversidade ...

· ... “Vidas Negras” é o tema.

· O conteúdo do “Domingo Espetacular”, da Record, nunca fica devendo a ninguém...

· ... Os assuntos colocados, inclusive, em nada se diferem aos do “Fantástico”, por exemplo...

· ... A diferença, entre os dois, está na forma de se apresentar...

· ... As reportagens no “DE” continuam exageradamente longas...

· ... E isto, como norma geral...

· ... Todos os assuntos do seu espelho, independentemente da importância de cada um, parecem obrigados a obedecer a uma duração mínima.

· Como na Band “em 20 minutos” tudo pode mudar, as estreias dos programas “Aqui na Band” e “Primeiro Jornal” continuam previstas para dia 29...

· ...Tudo ainda depende da organização de cenários e fechamento de equipes. E otras cositas mas.

· José Loreto faz participação especial na nova temporada de “Carcereiros”, que estreia hoje na Globo.

C´est fini

Completando nota sobre a transmissão que a Globo vai fazer do mundial feminino de futebol, a intenção é empoderar a presença feminina. Todas as mulheres que integram o departamento de esportes do Grupo Globo, Globo e SporTV principalmente, estarão envolvidas nesta cobertura. Nomes como Glenda Kozlowski, Ana Thais de Matos, Julia Guimarães, Janaina Xavier, Carol Barcellos e tantas outras. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!