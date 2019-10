Dony De Nuccio e SBT estão muito próximos de um acordo

Na terça-feira passada, como ele mesmo admitiu, Dony De Nuccio participou de uma reunião com a direção do SBT e na oportunidade, ao ser consultado, admitiu este encontro “assim como com outras emissoras, pra falar de projetos e decidir sem pressa o melhor pro futuro”. De fato, desde que deixou a TV Globo, em agosto passado, algumas possibilidades foram levantadas sobre o seu futuro na televisão. Num primeiro momento, inclusive, a novata CNN Brasil chegou a ser apontada como destino certo, a exemplo da Record em uma outra oportunidade. Data hoje, no entanto, é possível assegurar que se ainda não se pode falar em 100% fechado com o SBT, ele está muito próximo disso, restando apenas alguns pequenos detalhes para serem definidos, como espaço na grade, horário e definição sobre estreia. Falta apenas isso para o anúncio oficial. Dony, ao contrário do que fez até agora, em vez do jornalismo irá se dedicar ao entretenimento. Tem um projeto de programa pronto e já aprovado pela direção da casa.

Abertura

A grade da CNN Brasil será preenchida basicamente por conteúdo próprio, como são os casos dos jornalísticos de William Waack e Monalisa Perrone, o programa do casal Phelipe Siani e Mari Palma, entre outros. Mas, também haverá espaço para trabalhos de empresas independentes, responsáveis pela produção de documentários.



Vai daí

Rafael Gomide, chefe de redação da Record, está muito cotado para atuar nesse núcleo de documentários da CNN Brasil. Na Record, o assunto não é mais segredo. Resta saber se vai como contratado ou atuar por meio de uma empresa.

Mais curto

O “Domingo Show”, na Record, após a saída de Geraldo Luís, no dia 27, e a entrada de Sabrina Sato, possivelmente em 3 de novembro, terá uma duração menor. Não serão mais 4h45 de programa como acontece atualmente.

Andar da carruagem

Como definição, já se sabe que com Sabrina Sato, o “DS” terá duas horas de duração, possivelmente das 13h45 às 15h45. Antes dela, e por aí ainda se faz segredo, existe a ideia de lançar um outro programa.

Elenco

Michelle Batista, após uma participação em “As Aventuras de Poliana”, no SBT, volta às novelas da Record. A atriz vai integrar o elenco de “Amor Sem Igual”, substituta de “Topíssima” que inicia gravações neste mês.

Figura do repórter

No rádio ou na TV, desde sempre, a figura do repórter esportivo sempre foi essencial e com participação efetiva em todas as transmissões. Fausto Silva, Silvio Luiz e Reali Junior foram só alguns desses grandes nomes que saíram dos gramados.

Mas cadê eles?

Para as TVs diretamente envolvidas, demonstra-se, não há mais nenhum interesse em destacar a figura do repórter. Por exemplo: nos releases enviados de suas transmissões, só são citados os nomes dos narradores e comentaristas. Caso da “Libertadores”, por exemplo, com jogos das semifinais a partir de hoje.

E mais essa

A Globo, nas suas transmissões, resolveu criar um troféu ao “Craque do Jogo”. O repórter, muitas vezes o único que vai a campo – com narrador e comentaristas no estúdio – não tem direito ao voto. Uma pena que assim seja.

Qualquer coisa

Imagine um programa ruim, da pior espécie, que nem a televisão de antigamente tinha coragem de colocar no ar. Pois bem é o tal “Festa Popular”, que a Rede TV! corajosamente tem colocado no ar aos domingo, 17h30. Com toda certeza, horário vendido. Pagou, entrou.

Bate – Rebate

·Erica Reis, apresentadora do “Leitura Dinâmica” na Rede TV!, viaja nesta quinta-feira a Los Angeles para entrevistar parte do elenco do filme “Projeto Gemini”...

·...A produção é estrelada por Will Smith e estreia dia 10.

·Carmem Virginia e Gilda Bley estarão com Alê Costa no time de jurados do programa “Famílias Frente a Frente”, no SBT. Estreia dia 11.

·Priscila Ubba está no elenco do curta-metragem português “Voo da Capo”, que será exibido no festival de Petrópolis entre os dias 23 a 27...

·...A atriz está morando e desenvolvendo sua carreira em Portugal.

·Leandro Hassum recebe na edição desta terça-feira do “Tá Pago”, às 22h30 na TNT, Ratinho, Diego Hypolito, Lexa e Ceará...

·...Em tempo: a edição que reuniu Whindersson, Tirullipa, GKay e Falcão, semana passada, deixou a TNT em terceiro lugar na TV paga..