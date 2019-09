Dependência: domínio do “MasterChef” leva Band a não pensar em outra coisa

Assim, naturalmente, meio que sem querer mesmo, acabou se criando na Band o chamado “Núcleo MasterChef”. Oficialmente, o departamento não existe com esse nome, uma vez que é conhecido como núcleo de realities, porém, nem precisava. Além dos títulos derivados do formato tradicional, como “Para Tudo”, “Profissionais” e o novo “A Revanche”, todos os seus integrantes, agora, terão programas solos. Erick Jacquin já está com o “Pesadelo na Cozinha” em sua segunda temporada. Para o ano que vem, se nada mudar, Paola Carosella e Henrique Fogaça também terão os deles. "Lado C" e "Mistérios do Pantanal", respectivamente, ambos apostando no ramo da culinária. Até onde isso será bom ou ruim, só o tempo dirá. O fato é que a criatividade ou o poder de pensar em produtos diferentes, na Band, parece que só vai até a página 2. Ou não consegue sair da cozinha. Que tal pensar num restaurante? Numa dessas...

Perigo na área

Por outro lado, nos interiores da Band são fortes os comentários que os programas anunciados para Ivan Moré e Hélio de la Peña correm risco de não saírem do papel. Ambos já foram deixados para o ano que vem.

Por outro lado

Também já estão em estudos novas mudanças na direção da Band. A saída de André Luiz Costa, do jornalismo para o digital, com a chegada de Rodolfo Schneider, foi só a primeira delas. Vem aí uma mexida no Artístico.

Na ativa

Felipe Bueno, ex-repórter da Band-SP, está de volta à ativa. O profissional foi contratado pela Record TV-RS justamente num momento importante para o futebol gaúcho.

Cancelada

Por favor, quem leu aqui de uma entrevista do Boris Casoy com Sergio Moro, nesta quinta, em Brasília, por favor apague. O ministro cancelou. Ficaram de remarcar, mas bem lá na frente.

Confirmada

“Êta Mundo Bom!” será a substituta de “Por Amor”, no “Vale a Pena Ver de Novo”. Novela de Walcyr Carrasco e Maria Elisa Barredo, com as participações de Flávia Alessandra, Sérgio Guizé, Camila Queiroz, Eliane Giardini, Elizabeth Savala, Bianca Bin, Eriberto Leão, Rainer Cadete e Débora Nascimento nos principais papéis. Foi ao ar, pela primeira vez, em 2016.

Contratações

Depois de “O Outro Lado do Paraíso”(Globo) e “Jesus”(Record), Valentina Bulc acertou sua volta às novelas. Após participações discretas, a jovem atriz terá uma personagem de destaque em “Salve-se Quem Puder”, substituta de “Bom Sucesso” na faixa das 19h. Cirilo Luna, que esteve em “Verão 90” e “Shippados”, também assinou para esta novela.

Não para

Vivian de Oliveira, que adaptou “Os Dez Mandamentos” para a Record, entre outros trabalhos, está agora mergulhada em dois roteiros para o mercado internacional. “Também tenho o projeto de um livro infantil, que estou terminando de escrever. A ideia é que meu filho de 10 anos, Benjamin, faça as ilustrações”, informa a autora.

Coringão

O diretor Caco Milano vai contar no cinema a história da criação do Corinthians. Está previsto para dezembro o início das filmagens de “O Time do Povo”. Cotados para o elenco, Sérgio Guizé, Bianca Bin, Toquinho, Péricles, Neuza Borges e Oscar Filho. Thiago Rocha, da Rede TV!, fará uma participação.

Negócio fechado

A DAZN fechou mesmo a compra do NBB, basquete profissional brasileiro, para exibir nas suas plataformas e em algumas TVs. Band e ESPN entre elas. Valores não revelados. O apetite desta empresa é algo a ser acompanhado.

Fim de jogo

Em meio à polêmica do beijo gay que não foi ao ar, das personagens de Bia Arantes e Anajú Dorigon, as autoras Duca Rachid e Thelma Guedes entregaram o último capítulo da novela “Órfãos da Terra”. Os momentos finais vão girar em torno de Dalila, personagem de Alice Wegmann. “Órfãos” terá seu encerramento no dia 27.

Categoria

Depois de criar uma obra de arte para a abertura do “Bora São Paulo”, de todas as manhãs, na Band, João Carlos Martins se superou em compor uma outra para o “Band Notícias”, jornal das 22 horas. Algo muito acima dos padrões.