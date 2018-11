Copa América terá transmissão exclusiva da Globo e SporTV

Em 2019, o Brasil voltará a sediar a Copa América, em sua 46ª edição, com início em 14 de junho e a final no dia 7 de julho.



A novidade é que desta vez, ao lado dos dez países sul-americanos, a Conmebol teve a gentileza de convidar Japão e Catar, não pela qualidade do futebol que jogam, mas com certeza por aquilo que representam economicamente ou o que poderão oferecer em troca a qualquer tempo.

Os jogos terão como sede as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, com a abertura no Morumbi e encerramento no Maracanã. O sorteio dos grupos será no dia 24 de janeiro, 8 e meia da noite, na Cidade das Artes, no Rio.

Na parte que toca à televisão, há o detalhe a ser destacado.

Diferentemente do que aconteceu no Mundial de 2014, último grande evento no Brasil, desta vez só a Globo fará a transmissão dos jogos na aberta e o SporTV na fechada.

Aliás, para todos e oficiais efeitos, a Copa América já é apresentada como um dos principais destaques do Futebol da Globo para o ano que vem.





TV Tudo

Sob nova direção

Marisa Mestiço, que trabalha no “Masterchef” desde a primeira temporada, assume a direção-geral do programa.

Patricio Diaz, por sua vez, deixou o comando do reality para ficar exclusivo da Direção Artística da Band.





Tendência

Que é grande a chance da Xuxa fazer o “The Four”, em São Paulo, todo mundo sabe.

O segredo de agora é que a Record pretende gravar o programa nos estúdios da GGP, do Gugu, em Alphaville. Olha o que é a vida: Xuxa no estúdio do Gugu.





Vaqueira Xuxa

Geraldo Luis vai contar no seu programa da Record, domingo, a história da vaqueira Xuxa – não confundir com a apresentadora. Ela, Maria Jucélia de Aragão, que tem um bicho de estimação, o Belé, é uma mulher guerreira da região do Canindé de São Francisco, Sergipe.

E Xuxa, a vaqueira, viajará a São Paulo para conhecer seu grande ídolo: Amado Batista. O apelido, o Geraldo explica depois.





Barraco

Em “O Sétimo Guardião”, capítulo desta sexta-feira, após levar um fora de Luz (Marina Ruy Barbosa), Júnior (José Loreto) arma uma confusão no bordel.

Ele ameaça Adamastor (Theodoro Cochrane) com uma faca e a jovem vai até o local tentar acalmar os ânimos dele.





Combinado assim

Ratinho para de gravar em dezembro e só voltará com programas inéditos no SBT em março.

Danilo Gentili, a mesma coisa. Janeiro e fevereiro só reprises.





Interessante é isso

Silvio Santos, o dono, também vai sair de férias no começo do mês que vem. Deve viajar no dia 18.

Mas deixará programas gravados para os seus dois meses de férias nos Estados Unidos.





Diferente

Desde 2001, quando foi criado com o nome de Conjunto da Obra e entregue àquele que virou seu nome, o “Troféu Mário Lago” sempre homenageou um artista, no final de cada ano, pelo trabalho realizado ao longo da carreira.

A exceção será agora. Em vez de um só, desta vez o “Domingão do Faustão” vai entregar seis troféus. Os escolhidos são: Nicette Bruno, Arlete Salles, Aracy Balabanian, Francisco Cuoco, Milton Gonçalves e Ary Fontoura.





Gato no telhado

Não andou um centímetro, lamentavelmente, a negociação da Band com a Disney nos últimos dias. A situação é a mesma de muito tempo, com os americanos sinalizando a possibilidade de fechar, mas sem tomar medidas que assegurem esta possibilidade.

Clima de incerteza.





Ninguém no lugar

Não há intenção de colocar outro ex-apitador no lugar do Arnaldo Cézar Coelho no “Bem, Amigos!”, do SporTV.

A participação dele ia além da arbitragem e o programa seguirá normalmente mantendo rodízio de convidados.





Pacote fechado

A equipe de “Gênesis” continua trabalhando normalmente no roteiro da novela e tudo caminha para que siga os mesmos passos de “Topíssima”.

Todos os capítulos serão entregues antes do início de produção e o projeto ficará aguardando vez na fila. O projeto bíblico segue sem previsão de estreia na Record.





Cara dura

Dudu Camargo participou recentemente do “Fala que eu te escuto”, na Record.

O interessante é que o SBT foi a último a saber. Não houve cuidado dele, Dudu, e nem de ninguém da produção do programa da igreja em pedir autorização. Foi que foi e ficou por isso.





Só toca

Sandy estará no “Só Toca Top” deste sábado, na Globo, acompanhada do duo Anavitória.

A dupla aceitou o convite dela para interpretar a canção “Pra me refazer”, uma das mais ouvidas nas plataformas digitais do país.

(Crédito Divulgação)





Bate – Rebate

Na quarta-feira, Douglas Tavolaro, vice de jornalismo da Record, foi condecorado com a Medalha Mérito Legislativo, em sessão solene no Congresso Nacional.



SporTV e Fox Sports, com equipes completas no Monumental de Núñez, transmitem a final da Libertadores neste sábado...



... River e Boca jogam a partir das 18 horas (Brasília)...



... No primeiro jogo deu empate, 2 a 2...



... Fox escalada com Nivaldo Prieto, Edmundo, PVC, Fernando Caetano e Benjamin Back...



... E o SporTV, Luiz Carlos Jr., Muricy, Lédio Carmona e André Hernan.



Neste domingo, Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher, o Investigação Discovery exibe o especial “Isto Não É Amor”, a partir das 13h40.



Carlos Bonow, o dr. Helder em “O Outro Lado do Paraíso”, e Ana Carolina Dias integram o elenco da peça “DezEncontros”, a partir de sábado, no Shopping West Plaza, em São Paulo, sala Laura Cardoso...



...Texto de Alessandro Marson e direção de Wendel Bendelleck...



... E o detalhe é que nesta sexta-feira haverá no West Plaza a inauguração das salas dedicadas a Laura Cardoso e Nicette Bruno, com a presença das atrizes.



O "Canal Livre" deste domingo, na Band, vai receber o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, escolhido no segundo turno com mais de 70% dos votos.







C´est fini

Flávio Migliaccio também se garantiu em “Órfãos da Terra”, a substituta de “Espelho da Vida” na faixa das 18h da Globo.

Foi escolhido para viver um árabe.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Adriana Magalhães