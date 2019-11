Com sertanejos, Roberto e esporte, Globo define grade de fim de ano

Bem antes das concorrentes, a Globo já definiu grande parte da sua programação especial de fim de ano, tendo como destaque uma linha com shows, filmes e também esporte. A abertura dos trabalhos será no dia 11 de dezembro, com a exibição do “Festeja”, reunindo Zé Netto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Michel Teló, Marília Mendonça, Felipe Araújo e Yasmin Santos; dia 15, “Sessão Especial Filmes”; 18, “Amigos”; 20, Roberto Carlos; 23, “A Gente Riu Assim”; 24, “Cinema Especial – Divertida Mente”; 25, “Bola Mágica”, e 31, “Show da Virada”. No “Amigos”, programa por conta de Chitãozinho e Xororó, Leonardo, e Zezé Di Camargo e Luciano. Quanto ao especial do Rei, serão incluídos os melhores momentos das suas apresentações em Nova York, Lisboa e Curitiba. Em “A Gente Riu Assim”, Marcelo Adnet irá relembrar os momentos mais marcantes do Brasil em 2019 ao lado de um time de humoristas especialistas. O programa foi muito bem no ano passado, com Adnet e Dani Calabresa. Já em “Bola Mágica”, a proposta é mostrar histórias de crianças que são fãs de atletas de sucesso no país. Esses ídolos irão até essas crianças presenteá-las, na certeza que vão inspirálas no futuro. (Adnet e Calabresa durante o ‘A Gente Riu Assim’, em 2018)

Em cima disso

Ainda há uma surpresa reservada durante a exibição do “Bola Mágica” no fim de ano da Globo. Mas por se tratar de surpresa, e sem querer estragar a festa de ninguém, a coluna reserva-se ao direito de não revelar.

Nova temporada

Estão abertas as audições do próximo “The Four Brasil”, apresentação da Xuxa. Semelhante ao “The Voice”, o programa tem como objetivo revelar talentos musicais e dar um prêmio de R$ 300 mil. Ainda não foi definido se o time de jurados permanecerá o mesmo, mas a estreia será no primeiro trimestre do próximo ano.

Chamada de embarque

Equipe da Eliana, amanhã, sexta-feira, decola de São Paulo com destino a Istambul. Lá, com uma programação das mais extensas por toda a Turquia, será gravado o seu especial de fim de ano.

Plantão

O canal Fox Sports agiu rapidamente, após a Conmebol decidir, na terça-feira, a mudança de local da final da “Libertadores”. O repórter Ricardo Lay, que já estava em Santiago, foi transferido para Lima.

Plano avançado

Ainda sobre a final, Flamengo e River, dia 23, o canal Fox Sports já tem a decisão de mandar outros 50 profissionais para o Peru. O jogo será transmitido em dois canais, um por Nivaldo Prieto e João Guilherme no outro.

Importante

Diversos artistas e outros valores importantes da mídia têm prestado apoio à campanha Novembro Azul, criada com o intuito de informar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. São os casos de Arnaldo Cezar Coelho, Edu Guedes, Milton Neves, entre outros.

Tendência

Independentemente do seu afastamento de agora, no SBT já se trabalha com a forte possibilidade de Silvio Santos diminuir a sua carga de trabalho a partir do ano que vem. Ou, no mínimo dividir parte do seu programa com as filhas Rebeca e Patrícia Abravanel.

Na surpresa

Domingo passado o telespectador foi surpreendido com a entrada do “Hora do Faro”, do Rodrigo Faro, quase meia hora antes do anunciado. Em vez das 15h45, foi ao ar a partir das 15h18. Aumentaram seu tempo de arte.

Consequentemente

A espichada no Faro implicou na diminuída do “Domingo Show”. Também na surpresa. A explicação é que o programa deixou de atender o que dele se esperava em repercussão e audiência. Ainda não há uma informação se será sempre assim ou foi um caso excepcional