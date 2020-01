Com expectativa em Fagundes, autores de Bom Sucesso preparam cenas finais

Os autores Rosane Svartman e Paulo Halm entregam nesta semana os últimos capítulos de “Bom Sucesso”, produção das 19h da Globo liderada por Grazi Massafera e Antonio Fagundes e com foco, nem poderia ser diferente, no desfecho do personagem do ator.



A história da mulher batalhadora e apaixonada por livros, Paloma, que cruza o caminho do empresário e autoritário, Alberto, que tem pouco tempo de vida, vai chegando ao fim conquistando público e crítica.

Como receita, uma trama simples e bem cuidada, mais um Fagundes, visivelmente, apaixonado pelo trabalho como há muito tempo não se via.

Aliás, chama atenção como funcionou tão bem a parceria dele com Grazi nessa novela. Profissionais de estilos tão distintos. Fagundes, sempre muito simpático com todos, porém reservado, enquanto a colega, também muito querida no meio, um alguém que não sai dos holofotes – principalmente nos últimos meses, após o namoro com Caio Castro.

Outro acerto de “Bom Sucesso” foi a divisão do texto entre seus atores, destacando assim as participações de nomes como Fabiula Nascimento, Armando Babaioff, Giovanna Coimbra, Davi Junior, Lucio Mauro Filho, Ingrid Guimaraes, Romulo Estrela, entre outros.

A novela chegará ao fim no próximo dia 24 e, não seria exagero afirmar que o momento mais aguardado envolve cena de despedida do personagem Alberto.

TV Tudo

Donos da bola

O ex-Globo Mauro Naves será uma das atrações do programa “Os Donos da Bola”, nesta quinta-feira, na Band, sob o comando de Fernando Fernandes. Neto continua em férias.

Mandando ver

Otaviano Costa, em São Paulo, já está inteiramente nas gravações de “Extreme Makeover”, um reality de reforma de casas.E impressionado com o tamanho e cuidados da produção. Ontem foi o segundo dia de trabalhos, mas o canal GNT ainda não anuncia a data de estreia.

Tá dentro

A estreia do Leo Dias, no ar, na Rede TV! se dará durante o Carnaval. Terá uma presença muito importante na cobertura, prevalecendo sempre o projeto de priorizar os bastidores.

Por outro lado

Embora contratado desde dezembro, nesta próxima segunda-feira será efetivamente o primeiro dia de trabalho do Leo Dias dentro da Rede TV!, nessa sua volta à emissora. Fora, ele tem conversado e articulado com outros diretores.

Trilha sonora



‘A Tal Canção Pra Lua’ (Vitor Kley e Samuel Rosa), ‘Cobarde’ (Ximena Sariñana), ‘Una Flor’ (Juanes) e ‘Thinking Of You’ (Simply Red) são algumas canções confirmadas na trilha sonora de “Salve-se Quem Puder”, a próxima novela das sete. O tema de abertura, como informado, deverá ser cantado por Ludmilla. Uma regravação. Segundo apurado, nada de funk. Pelo menos não na abertura.

Baixa

Dan Ferreira se prepara para deixar a novela “Amor de Mãe”. Seu personagem, o policial Wesley, melhor amigo de Magno (Juliano Cazarré), será assassinado, em cenas que vão ao ar dia 21.

Teatro

Maurício Machado chega ao Teatro dos 4, no Rio, sexta-feira com o espetáculo “Festa, A Comédia”. Na produção, ele interpreta seis personagens, que foram escritos por Walcyr Carrasco, Alessandro Marson, Vincent Villari, Daniele Valente, Heloísa Périssé e Sill Esteves especialmente para ele.

Alterações na grade

Apesar de o Japão estar 12 horas à frente do horário de Brasília e os jogos da Olimpíada de Tóquio, portanto, se concentrarem na madrugada/manhã, também haverá alterações na grade da Globo na faixa da tarde. Programas especiais entrarão em exibição nesse período e vão mexer com o “Se Joga” e “Sessão da Tarde”.

Está fora

A exemplo do que aconteceu em 2019 e chamou atenção do público, o radialista e apresentador Betinho também não participará da cobertura do Band Folia – 2020. Vale lembrar que ele atuou em dezenas de transmissões, porém, no ano passado, não apareceu no evento por decisão da emissora e vai continuar fora.

Titular

A cantora Ju Moraes, nova contratada, será a apresentadora oficial do Band Folia em Salvador. Ela dividirá os trabalhos com elenco local durante as transmissões.

Grade

Conforme anunciado pela Band, estas serão as principais apostas do primeiro semestre: “MasterChef”, “Pesadelo na Cozinha”, “O Aprendiz”, Novos filmes, “Orange Is the New Black”, “Dr. House” e “Law & Order”. Como se observa, os novos programas de Paola Carosella – “Lado C” –, Henrique Fogaça – “Mistérios do Pantanal” – e Ana Paula Padrão (formato a definir) ainda não aparecem no radar.

---

(Crédito Divulgação)

Novas participações

“Malhação: Toda Forma de Amar” ganha novos personagens. É o caso de Andressa, vivida por Monique Bourscheid, que mexe com os meninos do colégio Otto Lara Resende. Ela usará seu charme para conquistar eleitores para a chapa no grêmio estudantil que compõe. Por sua vez, Daniel (Hugo Moura) irá reencontrar seus pais, com quem tem uma conturbada relação. Marta Paret vai viver Mareliz, mãe do rapaz, e Gláucio Gomes, Juarez, o pai e surgem no fim do mês.





Bate-Rebate

· Jairo Nascimento, repórter, deixou a RICTV Paraná, afiliada da Record, e assinou com a CNN Brasil para a base do Rio de Janeiro...

· ...Juliana Faddul, produtora executiva, disse adeus ao “Bom Dia SP”(Globo) e...fechou com a CNN...

· ...Daniel Motta, jornalista, que ajudou a Record a conquistar o prêmio Rei da Espanha, se desligou da emissora na segunda-feira e também foi para a CNN.

· O Canal OFF estreia na quarta-feira, dia 22, às 22h, o programa “Verão de Boa”. A bordo de uma Kombi, um fotógrafo e cozinheiro vegano Osvaldo e a atriz Diana, partem em busca de um verão fora do óbvio...

· Durante cinco episódios o casal pega a estrada rumo às capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Curitiba, atrás de lugares, personagens e histórias inspiradoras de quem leva uma vida mais tranquila.

· O Fox Sports transmite hoje, a partir das 21h, com exclusividade a semifinal da Copa Super 8 (NBB) entre Flamengo e Pinheiros, jogo que define o último finalista da competição...

· ...O vencedor, que será conhecido no sábado, garante vaga na Liga das Américas.

· Aline Borges vai interpretar a doutora Selma, em “Éramos Seis”...

· Trata-se de um psiquiatra descoberta por Adelaide (Joana de Verona) que irá ajudar Justina (Julia Stockler)...

· A profissional usa métodos da psicanálise pioneiramente no Brasil em seu tratamento, além de usar a arte para ajudar seus pacientes. Ela fica na novela até o fim.

C’est fini

O reality esportivo “Minha Vida, Um Sonho”, que Glenda Kozlowski estreia entre maio e junho no SBT, será realizado em duas etapas. Na sexta-feira, acontecerão as gravações dos jogos e, no domingo, a parte ao vivo, com a participação da apresentadora, técnicos, ex-craques e público. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau.