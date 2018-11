Com a TV fora, Sul-Americana pode ter transmissões só na internet em 2019

O campeonato brasileiro termina domingo, com o Palmeiras já campeão, restando definir quais equipes, além de Paraná e Vitória serão rebaixadas, além daquelas que irão disputar a Libertadores da América e Sul-Americana no ano que vem.



No lado esportivo é isso, mas para 2019, na parte que toca à televisão, ainda existem dúvidas a serem consideradas.

Se, na Libertadores, tudo continuará como vinha sendo, com Globo na aberta, Fox e SporTV na fechada, e apenas o Facebook como novidade, transmitindo um jogo às quintas-feiras, nada foi resolvido quanto a Sul-Americana.

Data hoje, a menos de uma semana da definição das equipes que estarão habilitadas a disputá-lo, não há até agora nenhuma decisão quanto a sua transmissão. E no que diz respeito à televisão como um todo, aberta ou fechada, a tendência é que dificilmente este panorama irá se alterar.

No leilão realizado em julho passado não houve nenhuma proposta das empresas que atuam no mercado brasileiro. E a Perform Group, dona dos direitos, também não obteve êxito nas negociações isoladas que posteriormente tentou estabelecer com cada uma das emissoras.

A alternativa que resta, de acordo com fontes do mercado, é que a própria Perform, através de um canal de OTT, pretende se incumbir da transmissão da Sul-Americana em 2019.





TV Tudo

Conclusão

A informação é que a Perform, na falta de outras possibilidades, mesmo sem ter divulgado, já tem esse assunto resolvido. Mas o anúncio oficial só deve sair dentro de mais alguns dias.

Time fechado

Enquanto o diretor Alexandre Avancini prossegue fazendo testes para o elenco da macrossérie “Jezabel”, a Record já está com seu grupo de autores fechado. A titular Cristianne Fridman terá como colaboradores Carla Piske, Jussara Fazolo, Alexandre Richard, Vânia Matos, Fabiana Reis, Stephanie Martins e Jaqueline Corrêa.

Abelardo Barbosa

Chacrinha será homenageado com a Ordem do Mérito Cultural 2018, nesta quarta-feira, a partir das 18h30, no Palácio do Planalto. Leleco Barbosa, filho de Chacrinha, vai acompanhar a solenidade, que contará com as presenças do presidente Michel Temer e do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

Vai saber

A Band gravou piloto do programa “Ringue da Vida”, um show de variedades, dirigido e apresentado por James Akel. A ideia, para a sua exibição, era os domingos, a partir de 10 da noite, horário hoje ocupado por filmes muito ruins. No entanto, como houve, no meio disso, mais uma troca de direção, parece que o piloto estacionou na gaveta de alguém.

Risco enorme

A briga no alto da tabela sempre chama mais atenção, no caso os resultados de Globo, SBT e Record. Mas é impossível fechar os olhos para a diferença, cada vez maior, dessas três para com as outras duas, na Grande São Paulo.

Lado de cima

No sábado, a média/dia da Globo foi 10,2, contra 6,0 do SBT e 4,8 da Record. No domingo, na mesma ordem, Globo fechou com 12,5. SBT em segundo, 7,1 e Record, 5,1.

Lado de baixo

Usando os resultados mais recentes como exemplo, no sábado, a média/dia da Band foi 1,1 contra 0,7 da Rede TV!. No domingo, Rede TV! fechou com 1,5 e a Band 0,8. As duas se revezam no quarto e quinto lugares, mas sempre com audiências muito baixas.

Abertura do “Fantástico”

Hoje, como entrevistada do “The Noite”, no SBT, Isadora Riberto vai reviver a vinheta do “Fantástico”, criada Hans Donner nos anos 1980. Incentivada pelo apresentador, ela vai reviver a cena, valendo-se de uma piscina de bolinhas.

(Crédito Gabriel Cardoso/SBT)

Foi além

Merece o melhor dos reconhecimentos o trabalho jornalístico apresentado pelo Fox Sports em toda a questão da Libertadores da América. Tanto no sábado quanto no domingo, a sua cobertura foi intensa e, ao vivo, no momento em que foram as principais decisões.

Caos

As fortes chuvas, da noite de domingo, no Rio, inundaram boa parte das instalações da Record em Vargem Grande, causando estragos enormes principalmente na redação do jornalismo. O expediente só não foi interrompido graças aos esforços de uma “superforça” tarefa.

Novo trabalho

Rafael Cortez estreia, nesta terça, o “The Live Show”, primeiro talk-show de humor do Brasil e da internet feito via Live Stream de dentro de uma universidade, em São Paulo. Oscar Filho será o seu primeiro convidado

Bate – Rebate

Há ainda um segredo muito grande em torno do novo projeto para Fernanda Gentil no Entretenimento da Globo...



... O que se informa é que o assunto só será abordado no começo do ano que vem...



... Ou a partir do instante em que ela já estiver totalmente liberada do departamento de esportes.



Na quarta sem futebol, a Globo vai de “Cinema Especial”...



... O filme escolhido é “Carga Explosiva: O Legado”.



Produção do “Programa Silvio Santos” trabalha com mais duas semanas de gravação, antes de ele viajar em férias.



A entrevista de Roberto D’Avila com o General Hamilton Mourão, exibida pela GloboNews neste mês, alcançou audiência 153% acima da média de todas as exibições do programa em 2018...



.... O entrevistado da próxima sexta-feira será Onyx Lorenzoni, que está comandando a transição do governo federal.



C´est fini

Valentina, personagem de Lília Cabral, volta para a fictícia cidade de Serro Azul no capítulo desta terça-feira e assim “O Sétimo Guardião” entrará em uma nova fase. Consequentemente, Egídio (Antonio Calloni), deixará a trama. O ator vai aguardar os preparativos de “Dias Felizes”, novela de Walcyr Carrasco e próxima das nove.