CNN Brasil vai tentar acordo de parceria com a TV Cultura

Os frequentadores da avenida Paulista estão se acostumando com a presença de câmeras da CNN Brasil, circulando em todas as direções e operadas até por alguns dos seus executivos, preocupados em captar imagens de arquivo. O mesmo trabalho, hoje limitado a São Paulo, também se estenderá a outras capitais e a algumas grandes cidades. Possuir um bom estoque é uma necessidade que toda TV tem, maior ainda em se tratando de um canal jornalístico. Aliás, prevendo dificuldades em se relacionar com as grandes redes de TV, Globo e Record especialmente, a cúpula da CNN trabalha com a possibilidade estabelecer um contrato de parceria com a TV Cultura. Se alguém não sabe, o arquivo da Cultura é dos mais valiosos, farto em preciosidades. Assim, como pelo histórico, conseguir também não será uma tarefa nada fácil. Historicamente, as dificuldades sempre foram enormes.

Radar

Ainda em se tratando de CNN Brasil, o canal de notícias fará uma forte investida em mídias digitais - Twitter, Facebook e Instagram – e irá montar uma equipe especialmente para essa área. Profissionais da concorrência inclusive estão sendo observados. Neste momento, um nome muito em estudos é o de Ananda Vasconcellos, repórter do SBT, em São Paulo.

A mesma prática

O hábito de reunir representantes de diferentes setores em um café da manhã, colocado em prática nos seus tempos de SBT, é repetido agora por José Roberto Maluf como presidente da TV Cultura. Sempre às quartas-feiras.

Definido

A temporada 2020 de “Malhação”, escrita por Márcia Prates e Priscila Steinman, já tem sua principal ambientação escolhida: o bairro de Copacabana. Que naturalmente terá alguns pontos importantes reproduzidos nos Estúdios Globo.

Missão cumprida

As autoras Duca Rachid e Thelma Guedes, completado o serviço em “Órfãos da Terra”, entraram em férias na Globo. Ainda não há nada conversado sobre uma próxima missão e nem mesmo descartada a possibilidade de, daqui em diante, cada uma seguir seu próprio caminho.

Rock In Rio

Nyvi Estephan (foto), apresentadora do “Start”, quadro de e-sports do “Esporte Espetacular”, também irá integrar a equipe da Globo na cobertura do “Rock in Rio”. Começa no dia 27.

Tem estrela

O sírio Kaysar Dadour, hoje, não pode mesmo reclamar da vida. Atualmente em “Órfãos da Terra” e na “Dança dos Famosos”, a partir de 28 de novembro ele também poderá ser visto no cinema, com o lançamento de “Carcereiros”. Da turma que passou pelo “Big Brother Brasil”, nesses últimos tempos, foi o que mais conseguiu espaço como “ator”.

Está fechado

A Band ainda não divulga nada e nem mesmo confirma, mas no mercado da propaganda a NBA já é dá como certa. Segundo se informa, serão duas transmissões por semana, começando agora em outubro.

Gravado

O próximo “Grande Círculo”, do SporTV, foi gravado na segundafeira, tendo o ex-jogador Tinga como entrevistado. E como entrevistadores, Alexandre Alliatti, Casagrande, Diogo Olivier, Flavia Oliveira, Marcelo Medeiros Carvalho e Maurício Noriega. Apresentação de Milton Leite.

Reencontro

Lembra aquele episódio, Cristiane Dias versus William Waack, no “Jornal da Globo” em 2016? O tal estranhamento? Pois bem. Para provar que tudo ficou no passado, os dois já têm um encontro marcado. Ele será o entrevistado dela no programa “Dias de Cris”, programa na plataforma Click Tube do Youtube.

Volta depressa

Levado por uma necessidade comercial, o artístico da Rede TV! foi obrigado a interromper nova viagem de Luciana Gimenez ao exterior. Ontem, quarta, ela já retornou ao Brasil, para apresentar o seu “Superpop” ao vivo.