CNN Brasil vai abrir nova temporada de contratações

A CNN Brasil tem conversas adiantadas com vários repórteres e editores-chefes e vai começar a anunciar essas contratações imediatamente. Quase certeza, já a partir desta semana. Um que certamente tem o seu nome incluído nesta lista é o repórter Fabio Diamante, atualmente no SBT. Aliás, ter o Diamante trabalhando ao seu lado é uma pretensão que Douglas Tavolaro alimenta desde os tempos em que era o vice de jornalismo na Record. Foram várias as tentativas de contratá-lo. A última delas em 2017, inclusive com a promessa de torná-lo repórter especial. Na ocasião, o acordo que existia entre as emissoras incluídas no Simba – SBT, Record e Rede TV! – também acabou atrapalhando. Resta saber se desta vez ele aceitará. O fato é que, além do Diamante, as pretensões da CNN Brasil se estendem a outros profissionais importantes do mercado. Vários deles, nesta altura, já conversados e combinados.

Apressado

O “Programa Silvio Santos” tem um perfil no Twitter, que é atualizado durante a sua exibição. Mas que na chamada do último intervalo, antes do programa terminar, já sai fora. Agradece a audiência e deseja boa semana a todos.

Problema técnico

No sábado, por volta de 11h da noite, a TV Brasil interrompeu o programa “Todas as Bossas”, e ficou por quase uma hora só com chamadas, vinhetas e institucionais no ar. Ontem, por nota, a emissora admitiu que houve uma falha técnica. Lamentou o ocorrido e divulgará em breve uma nova exibição.

Calculadora

Para não repetir os mesmos erros do passado, a direção da Band passou a acompanhar o resultado de cada um dos seus programas. Não só a audiência. A ordem é tirar imediatamente do ar todo aquele que trabalhar no vermelho. Alguns já estão em estado de atenção.

Passado conta

Na Band, quando se fala em não repetir os erros do passado, sempre é citado o exemplo do “Superpoderosas”, de tão triste memória. Levado ao ar por cerca de seis meses, acumulou prejuízo superior a R$ 600 mil.

Não deu outra

Antonio Fagundes e Grazi Massafera, protagonistas de “Bom Sucesso”, na Globo. Seus personagens caíram rapidamente nas graças do público que acompanha a novela.

(Foto: Divulgação/Tv Globo)

Campo aberto

Sobre a chegada de Samy Dana à Jovem Pan, além da “proposta interessante”, segundo ele também pesou o fato da liberdade dentro e fora do ar. Se renovasse contrato com o Grupo Globo, por exemplo, ele não poderia mais fazer consultorias, palestras, entre outros trabalhos. “Fora que depois que Dony[De Nuccio] saiu, meu melhor amigo e sócio, também não me sentiria bem”, diz Samy.

Palavra do Ecad

Sobre nota publicada na coluna, estranhando o fato do compositor Antonio Scarpellini ter recebido apenas R$ 15 pela execução da sua música pela exibição de “Terra Nostra” no Viva, o Ecad se manifesta: “A quantia recebida por Andó exclusivamente pela música ‘Tormento D´Amore’, tema de abertura da novela ‘Terra Nostra’, não é relativa às execuções musicais do Canal Viva, uma vez que os valores oriundos desta reexibição da novela serão distribuídos no mês de novembro deste ano.”

Créditos

Os capítulos de “Amor Sem Igual”, substituta de “Topíssima” na Record, já distribuídos ao elenco trazem nos créditos Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo. O nome dela aparece como responsável pela supervisão de texto.

Prós e contras

O fato de Cristiane Cardoso, já de algum tempo atuar nessa área, em especial nas histórias bíblicas, tem forte apoio de setores da Record, especialmente aqueles mais ligados à Igreja Universal. Mas há também quem faça sérias restrições a essa interferência.