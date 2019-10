CNN Brasil contrata o seu primeiro repórter

A CNN Brasil, entre apresentadores e uma equipe de apoio bem gabaritada, continua trabalhando para o fortalecimento de todas as suas posições.

Agora, parece, todo esse processo também irá contemplar ou começará a se estender ao pessoal da reportagem.

Felipe Boldrini, da EPTV, em Campinas, é o seu mais novo contratado. O anúncio oficial deve sair a qualquer momento.

Entre outros bons trabalhos, Felipe se destacou na cobertura do recente assalto ao aeroporto de Viracopos para o jornalismo do Grupo Globo.

Nomes do SBT, Band e Record, informa-se, constam de uma lista como os seus próximos alvos.

E além das contratações de repórteres, no início de uma nova etapa, a CNN também planeja anunciar, talvez ainda nesta semana, os nomes dos seus correspondentes internacionais, para bases que serão instaladas em dois pontos dos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Ritmo de festa



O “BBB20” será apresentado entre 21 de janeiro e 23 de abril.

Até por se tratar de uma edição comemorativa, 20 anos, serão 94 exibições no total – seis a mais que em 2019.

Trabalho em cima

A ideia, em relação ao próximo “BBB”, é realizar uma edição bem diferente de todas produzidas até agora.

Mas com a garantia de que não haverá prejuízo nenhum ao formato original.

(Tiago Leifert apresenta o “BBB” / Crédito: Victor Polla/TV Globo)

Caixa de entrada

Funcionários da Rede TV!, após a questão das horas extras, foram surpreendidos com a substituição do plano de saúde.

Queixam-se da perda de direitos na troca de um pelo outro e que passaram a existir dificuldades no atendimento em hospitais.

Outro lado

A Rede TV!, com comunicado pronto sobre o assunto, informa que “a empresa se preocupa com a saúde dos funcionários”.

E assegura que continuará provendo a todos com um plano de saúde de primeira linha.

Pouco caso

Houve um esforço grande por parte da Band para conseguir a NBA.

Mas parece que não existiu e não está existindo maior interesse em divulgar as suas transmissões. Além do alto- falante da emissora, hoje com uma representatividade bem limitada, nada mais foi feito. Pelo menos até agora.

Mesma coisa

A Band também conseguiu os direitos de transmissão do mundial sub 17, mas os dois jogos até agora foram levados ao ar em VT, duas da manhã.

O de amanhã, contra Angola, não será diferente. Que judiação.

Função repórter

Agora não mais apresentador, André Azeredo já vai se envolver com um série especial do “Jornal da Record”. Pauta já definida, mas ainda não anunciada.

Começa a gravar nos próximos dias.

Sem parar

No próximo domingo, o elenco de “Salve-se Quem Puder”, próxima novela das sete da Globo, atualmente em gravações em Cancún, já estará de volta ao Rio de Janeiro.

E a ordem é emendar nos trabalhos em externas.

Não tá batendo

MC Mano João, Janjão do K e MC Hariel serão os convidados do “Programa Raul Gil”, neste sábado, no SBT.

A coluna iniciou pesquisas para apurar o que qualquer um dos três tem a ver com o público do Raul.

Duas canoas

No jornalismo da Band, há a expectativa de algumas mudanças no decorrer desses próximos tempos.

Por exemplo: agora como chefe de redação, Andressa Guaraná deve deixar a apresentação do mapa-tempo.