CNN Brasil completa quadro de correspondentes internacionais

Depois de definir Luíza Duarte e Diego Rezende em Nova York e Buenos Aires, respectivamente, a CNN Brasil acaba de acertar as contratações de Denise Odorissi e Núria Saldanha, também para correspondentes internacionais. Denise tem quase 20 anos de televisão, com passagens pela Record, Record News e Band, além de ter feito trabalhos para a Editora Abril, Warner e A&E. Na CNN brasileira, ela ficará responsável pela cobertura na Europa, como a sua base de operações em Londres. Núria, por sua vez, começou na rádio Gaúcha, passou ainda pela Touareg, agência da Ana Paula Padrão, além dos canais BandNews e Terra Viva, do Grupo Bandeirantes, e Globo Internacional. Há seis meses nos Estados Unidos, fará a cobertura da Casa Branca, em Washington. Por aí, com a distribuição desses valores, a CNN Brasil praticamente completa o seu quadro de cobertura internacional, embora se cogite ainda contar com alguém na Ásia, Japão ou China.

Acerto



Entre as mudanças que a BandNews TV está passando, Rosângela Lara foi mesmo confirmada como editora-chefe. Silvia Rebello, por sua vez, assume a chefia de produção. Várias posições na redação, depois das perdas sofridas para a CNN Brasil, começam a ser ocupadas.

Os Parças 2

Beatriz Oblasser, de 19 anos, faz sua estreia em “Os Parças 2”, que chega aos cinemas nesta quinta-feira. Ela vive a Carol, aventureira e estilosa, par romântico de Pedro (Leo Cidade). Já no primeiro semestre de 2020, a atriz poderá ser vista ainda no filme “Depois a louca sou eu” e na série “Cidade Invisível”, da Netflix, ao lado de Marco Pigossi.

Não andou

Ninguém comenta onde pegou, mas a possibilidade da Band ainda vir a transmitir o campeonato francês, data hoje, está próxima de zero. Os entendimentos, tão animados do começo, indicavam para um final feliz. Mas não.

Assunto do evento

No lançamento do livro “No Rastro da Notícia”, do Roberto Cabrini, terça-feira no Shopping Eldorado, em São Paulo, foram muitos os comentários de contratados do SBT sobre o retorno de Silvio Santos aos trabalhos.

Nem poderia ser diferente. Papo das rodinhas e das entrevistas.

Tá corado

À coluna, Carlinhos Aguiar contou que Silvio Santos voltou muito bem às gravações [na terça], após se recuperar de uma forte gripe. “Gravou um programa inteiro, tá corado, bonitinho e zerado”, comemorou o participante do “Jogo dos Pontinhos”.

“Estávamos muito preocupados com ele, sobre quando voltaria...Não parou porque quis, parou por necessidade”, concluiu Aguiar. Nesta quinta-feira, Silvio grava mais um programa “inteiro”.

Jogando pressão

A partir do capítulo desta quinta-feira, em “Malhação”, o romance de Carla (Mariana Santos) e Marco Rodrigo (Julio Machado) corre o risco de subir no telhado. Pedida em casamento, Carla vai impor como condição que ele deixe a polícia.

Não quer correr o risco de ficar viúva novamente por conta da violência urbana.

Mestre do Sabor

O elenco de “Mestre do Sabor” recebe no programa desta quinta-feira na Globo o pesquisador Timóteo Domingos.

Idealizador do projeto “Gastrotinga”, ele é um grande conhecedor de receitas com cactáceas como mandacaru, xique-xique e palma, e vai dividir um pouco do que sabe sobre a biodiversidade das especiarias da caatinga.

Só segunda

Como já tinha uma viagem marcada, Analice Nicolau só passará a apresentar o “SBT Brasil”, ao lado de Carlos Nascimento, a partir da próxima segunda-feira.

Fora do SBT desde junho, ela foi chamada para substituir Rachel Sheherazade, que vai passar por uma cirurgia.

Enfermaria

Marcão do Povo, também por causa de uma cirurgia no joelho, se afastou do “Primeiro Impacto” do SBT.

Desde ontem, até a próxima segunda, Márcia Dantas ficará no seu lugar.

Participação do Rei

Pelé gravou na terça-feira o ultimo depoimento para a série “Trapalhadas Sem Fim”, sobre “Os Trapalhões”.

O Rei da bola recebeu carinhosamente toda a equipe em Santos e se divertiu ao lembrar algumas passagens dele com o quarteto. Dentre entre coisas, disse: "Foi mais difícil eu ensinar o Renato Aragão a jogar futebol do que ele me ensinar a atuar".