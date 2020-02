Chamada pelo Leo Dias, Thaís Endo Yamamuti trocou o SBT pela Rede TV!.

Cissa Guimarães e Zeca Camargo farão participação especial em Amor de Mãe

A equipe da novela “Amor de Mãe” tomou gosto pela coisa e vai continuar promovendo a participação do cantor Ryan, personagem de Thiago Martins, em programas da Globo e a contracenar com celebridades da música. No capítulo da próxima terça-feira, o filho de Lurdes (Regina Casé) irá “aparecer” no “É de Casa”.

Já foi gravada a sequência na qual o rapaz será entrevistado por Zeca Camargo e Cissa Guimarães. Durante o programa, Ryan fará um apelo para que alguém possa dar informações sobre o paradeiro do irmão, Domênico, e contará para o público todo o drama da família.

Anitta, Luciano Huck e Luiza Sonza foram alguns famosos que já marcaram presença em “Amor de Mãe”, em cenas com o músico da ficção. E tudo caminha para que o ponto alto aconteça por meio de uma participação no “Domingão”.

Internamente, atores e outros profissionais da emissora classificam esse cruzamento, entre personagens e figuras da vida real, como “momento ‘Bar da Jura’”, numa referência ao trabalho de Solange Couto em “O Clone”(2001). Como se recorda, além dos famosos pastéis, não faltavam celebridades no famoso bar da trama, escrita por Gloria Perez.

(Ryan (Thiago Martins) se apresenta no programa “É de Casa” / Crédito Victor Pollak /TV Globo)

TV Tudo

Na segunda

Ficou para a próxima segunda, dia 10, o início das atividades da TV Democracia, TV do Fábio Pannunzio, que vai funcionar como uma verdadeira emissora de televisão, com 12 horas diárias de programação, na internet. Um deles, o “Tertúlia”, de debates, irá ao ar das 9h às 12h, com a participação de jornalistas e convidados.

Descuido

A Disney é tão poderosa, dona de tantos canais, entre outros negócios, daí ser inexplicável o seu pouco caso para algumas situações.Por exemplo: o Disney XD não possui sinal digital em nenhuma operadora.

Calmaria

Depois de algumas semanas sob forte tensão, com autor titular rescindindo contrato e vários setores se colocando contra as intervenções da igreja no roteiro, o ambiente acalmou um pouco nos bastidores de “Gênesis”, nova novela bíblica da Record. Resta saber até quando.

Título

“CNN 360º” é o título do programa que será apresentado por Reinaldo Gottino na CNN Brasil, inspirado no “Anderson Cooper 360º”. O novo canal de notícias ainda não definiu o horário de entrada do Gottino na grade.

Gluglu

Vinicius Vieira, humorista, após “A Fazenda”, embarca em outro reality da Record, o “Made in Japão”. Trata-se de um dos principais investimentos do novo “Domingo Show” com Sabrina Sato, que estreia dia 8 de março.

Desempenho

A tensão entre EUA e Irã, o surto de coronavírus na China, os problemas da água no Rio de Janeiro e as chuvas em Minas Gerais foram algumas das coberturas que garantiram à GloboNews a liderança entre os canais de jornalismo e o 7º lugar no ranking geral da TV por assinatura em janeiro. De acordo com o Kantar/Ibope, somente no primeiro mês do ano, mais de 14 milhões de pessoas passaram pelo canal de notícias da Globo.

Visita

Repórter e apresentadora da Record no Rio Grande do Sul, Paloma Poeta (irmã da Patrícia) passou boa parte da última sexta-feira em São Paulo. A profissional gravou um trabalho para o “Domingo Espetacular” e aproveitou para conhecer a emissora. Não se trata ainda de uma mudança de ares.

Combinado assim

Nos interiores do SporTV o comentário é que o acerto com Everaldo Marques aconteceu já há algum tempo. Ou mais precisamente em novembro do ano passado, quando Roby Porto deixou a emissora. A informação é que, inicialmente, o trabalho do novo contratado será esse: transmitir basquete. Depois, além do canal pago, futebol na TV aberta e possivelmente Olimpíada, no Japão.

E outra:

O interesse do SporTV pela NFL também é comentado no meio esportivo. Dizem que o namoro pode se tornar casamento ao fim do contrato da Liga com a ESPN. Assim como... a contratação de novos valores e o aproveitamento cada vez maior de cada um deles tem incomodado os mais antigos do SporTV. O espaço que eles estão perdendo é bem significativo.

Peça fundamental

Chamada pelo Leo Dias, Thaís Endo Yamamuti trocou o SBT pela Rede TV!. O trabalho dela foi considerado essencial na reformulação do “TV Fama”.

Próxima das seis

Roberto Birindelli fará uma participação especial em “Nos Tempos do Imperador”, substituta de “Éramos Seis” na Globo, como o ditador paraguaio Solano López. Em tempo: parte do elenco dessa nova novela das 18h grava esta semana em Chapada Diamantina, na Bahia. O diretor artístico Vinícius Coimbra comanda os trabalhos.

(Crédito Paulo Belote / TV Globo)

Bate – Rebate



· Marco Pigossi finaliza na Espanha as gravações da série “Alto-Mar”, também para a Netflix...

· ...Sobre televisão aberta, no Brasil, o ator ainda aguarda um desafio.

· Maurício Machado que está em cartaz com o monólogo "Festa, a comédia", no Teatro dos 4, no Rio, tira uma folga no Carnaval, para ser Julio César, destaque na escola Gaviões da Fiel, em São Paulo, ao lado de Leona Cavalli, que será Cleópatra.

· Começaram segunda-feira as gravações da nova temporada do “Zorra” na Globo, agora com os reforços de Marisa Orth, Diogo Vilela, Karina Ramil e Victor Lamoglia...

· ...Porém, Marisa só inicia participação nas gravações de quinta-feira.

· O chef Dalton Rangel trocou a Record pela Band e estreia semana que vem no “Aqui na Band”.

· TNT preparou uma grande cobertura digital em suas redes oficiais para a festa do “Oscar”, domingo, já a partir do tapete vermelho, às 20h30, com Didi Effe, Karol Pinheiro, Matheus Mazzafera e Thais Farage.

· CNN Brasil agora também tem o seu Rodrigo Maia. No caso, o professor e jornalista, que era da Record.

· Com 30 pontos de média e 44% de participação, “Salve-se quem Puder” atingiu recorde de audiência, segunda-feira em São Paulo.

· Emanuelle Araújo lança no dia 7, o CD "Quero Viver Sem Grilo - Uma Viagem à Jards Macalé"...

· ...Um trabalho que traz canções do cantor e compositor, regravadas pela primeira vez por uma artista brasileira...

· ...Emanuelle gravou o disco no Brooklin, nos Estados Unidos.

Cest fini

A International Sports Press Association (AIPS) concedeu seu prêmio de jornalismo investigativo de 2020 ao colunista do UOL e do Grupo Bandeirantes, Jamil Chade. O evento ocorreu em Budapeste, segunda-feira, na presença de mais de 300 jornalistas de todo o mundo e autoridades como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, membros do COI, da Uefa e de uma dezena de federações esportivas. Suas coberturas sobre escândalos de corrupção e os contratos secretos da seleção brasileira foram destacados na solenidade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!