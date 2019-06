Band deixa para 5 de agosto as estreias dos novos telejornais

Em reuniões realizadas na semana passada, entre os diretores Caio Carvalho, André Luiz Costa e Antonio Zimmerle, e em uma última, ontem, segunda-feira, já com a presença do seu presidente, Johnny Saad, a Band teve definido, e finalmente aprovado, o plano de lançamento dos seus novos telejornais da manhã.

As duas estreias, em vez de 1º de julho, ficaram para 5 de agosto, depois das férias escolares, e agora já com uma ordem definitiva.

Das 6h às 7h da manhã, um informativo comandado por Luiz Megale e Joana Treptow, ainda sem título escolhido, e das 7h às 9h, “Bora São Paulo”, com apresentação de Joel Datena e Laura Ferreira.

Como outra novidade, também a partir da mesma data, e aí com efetiva participação de todo o departamento de jornalismo, o lançamento de boletins noticiosos ao longo de toda a programação.

TV Tudo

Outra preocupação

O lançamento da novela “Ouro Verde” também ocupa posição de destaque na ordem de prioridades da Band. Há, em torno do que esta produção portuguesa poderá oferecer de resultados, uma expectativa das mais interessantes.

A protagonista

Joana de Verona, estrela de “Ouro Verde”, falou com exclusividade à coluna sobre a expectativa em relação à estreia, em julho: “Espero que a história seja bem recebida. Foi muito especial fazer essa novela que trata da relação entre Portugal e Brasil, mais precisamente entre Lisboa e Manaus... Ainda tive a sorte de contracenar com Zezé Motta... Foi enriquecedor viver a personagem”.

(Crédito Rui Carvalho)

Teoria...

Bonito o discurso do apoio que o futebol feminino merece e deve receber. Moro à parte, nada foi falado ou tão intensamente comentado nos últimos dias.

... Mas na prática

Domingo, pobre daquele que tentou ouvir o jogo das brasileiras contra as francesas em alguma rádio de São Paulo. No FM, pelo menos, nenhuma. Todas optaram pela Copa América, Argentina e Catar. No tubo, claro.

Registro

O “Jogo das 9 Caixas”, lançamento do “Domingo Legal”, no SBT, é um formato do Celso Portiolli. Numa TV, onde nada se cria, tudo se compra, este é um registro dos mais merecidos.

Interesseiro

Em “A Dona do Pedaço”, capítulo desta terça-feira, Fabiana (Nathalia Dill) inventa uma desculpa para deixar Agno (Malvino Salvador) e Rock (Caio Castro) jantando sozinhos. O lutador fala que precisa de patrocínio e o personagem de Malvino diz que por interesse pessoal no atleta poderia ajudar. Rock deixa o empresário falando sozinho.

(Crédito Paulo Belote/Globo)

Espaço reservado

O programa do Tiago Abravanel, em formatação e ainda sem estreia fixada, já tem espaço reservado na grade do SBT. Será levado ao ar às sextas-feiras, depois do Ratinho.

Outro detalhe

O título deste novo programa do Tiago Abravanel, como parte dos trabalhos, também já está em processo de escolha. Nenhum foi definido até agora, mas a palavra “família”, obrigatoriamente, constará do escolhido.

Fechamento - 1

Conforme antecipado, Bel Kutner voltará na reta final de “Verão 90”, na Globo. A atriz participou no início da trama como Celestine, a dona da pousada onde Janaína (Dira Paes) trabalhava em Armação do Sul. Agora a francesa retorna para procurar a amiga e revelar uma bomba: a confirmação de que Jerônimo (Jesuíta Barbosa) foi o autor do roubo que levou o dinheiro e as joias da empresária anos atrás.

(Crédito Cesar Alves/Globo)

Fechamento - 2

As gravações de “Verão 90” serão encerradas na próxima quinta-feira, com uma antecedência de dar inveja. No mesmo dia, elenco e direção participam do tradicional evento de despedida com Carlos Henrique Schroder e Silvio de Abreu.

Humberto apareceu

Humberto Martins gravou no feriado passado, dia 20, suas últimas cenas para “Verão 90”. Portanto, não se confirmaram as informações de que o ator não voltaria mais à novela. Ele também foi convidado para o coquetel de despedida.

Clube do Bolinha

A montagem da CNN Brasil tem observado progressos bem interessantes e providências como uma suntuosa sede em São Paulo e várias contratações. Mas, pelo visto e anunciado, só homens até agora. Nenhuma mulher. Nada contra, né?

O nome dela é...

A atriz e cantora Jeniffer Nascimento, vencedora do “Popstar” e atualmente na novela “Verão 90” é séria candidata a ocupar a vaga que foi de Mariana Rios no “The Voice Brasil”. Para muitos o posto já é dela. Globo, consultada ontem, não confirmou. Mas também não negou.

Bate – Rebate

· Uma epopeia o link do repórter de Porto Alegre, ontem, no “Jogo Aberto” da Band...

· ... Ele com problemas de escuta e o som de um grilo para cobrir o “branco”, e ainda com direito a caretas dos participantes do programa.

· Ao que parece, o lançamento do SBTPlay não observou os passos prometidos...

· ... Aliás, quanto a isso, ninguém dá certeza de mais nada.

· Romeu Evaristo e Stela Freitas também estarão em “Bom Sucesso”, a próxima novela das sete...

· ...Farão o casal Fabrício e Terezinha, que adora ficar sentado na calçada observando as modas e fofocando sobre a vida das pessoas.

· Em São Paulo, a transmissão de Brasil e França domingo pelo Mundial feminino deu 32 pontos de audiência e 53% de participação...

· Foram 11 pontos acima da média da faixa no comparativo com os quatro domingos anteriores.

· Se tem um nome que ainda causa pânico nas produtoras independentes e no pessoal do cinema, é a Ancine...

· ...Por causa do imbróglio com o Tribunal de Contas da União, muitos projetos travaram...

· ...A Ancine, que promove o repasse de recursos públicos para o audiovisual, disse que voltou a operar “normalmente”, mas...

C´est fini

Agora vai: o “Domingo Show”, da Record, começando às 11 da manhã e continuando até 15h45, ao vivo, já será a partir do próximo fim de semana. A montagem e a pintura dos cenários e estúdio - novamente auditório - já foram concluídas.

