Bastidores do “Hoje em Dia”, da Record, têm lados em conflito

Há uma divisão muito clara, e das mais absurdas, nos interiores do “Hoje em Dia”, da Record, impossibilitando e até comprometendo um melhor desempenho do programa.

Segundo quem está lá, uma divisória com limites bem definidos na questão do trato e na forma de distribuir os afazeres e acomodar os seus integrantes.

De um lado, próximo à sala do diretor, a produção – responsável pelos quadros de entretenimento, e, do outro, os jornalistas.

Pode parecer estranho ou até ridículo, mas no meio, como linha demarcatória, isolando um setor do outro, existe uma fileira de mesas e cadeiras vazias.

E uma divisão, dizem, desproporcional também no tratamento e às solicitações do programa, responsável por uma grande insatisfação, que embora muito presente, parece não sensibilizar os principais responsáveis.

Uma pena que assim seja. O “Hoje em Dia”, com o tempo, veio a se tornar um dos produtos mais importantes e rentáveis da grade da Record. Não pode se perder por falta de cuidado e má administração.

TV Tudo

Tenso também

O ambiente no “SBT Brasil” também não é dos mais tranquilos. Longe disso.

E a chefia de jornalismo parece ignorar os muitos problemas, principalmente as reclamações contra a maneira nada educada de algumas pessoas se relacionarem com as outras.

Escalado

O diretor Ivan Zettel foi o escolhido para tocar os trabalhos da novela que substituirá “Topíssima”, na Record, escrita por Cristianne Fridman.

A exemplo da atual produção do horário, será uma trama contemporânea.

Os pares

A Globo definiu assim os pares românticos de “Salve-se Quem Puder”, novela das sete do Daniel Ortiz, que estreia em janeiro, logo depois de “Bom Sucesso”.

Bianca Bin contracenará com Thiago Fragoso; Deborah Secco - João Baldasserini, e Juliana Paiva - Felipe Simas. Entre outras situações, haverá também um “fura olho” para cada um desses casais.

Boris de férias

Desde o começo da semana, Boris Casoy deixou a apresentação do “Rede TV News” para Augusto Xavier.

Em férias, ele vai aproveitar esses próximos 30 dias, para operar a catarata. Primeiro um olho, depois o outro.

E atenção

A DAZN entrou, e entrou forte, também na briga pelo campeonato inglês, diminuindo bem as pretensões de Band e Rede TV!.

A informação é que uma proposta irrecusável foi apresentada à ESPN, que tem os direitos no Brasil.

Jeito de trabalhar

É bem aquilo que já se falou por aí: o interesse da DAZN, nesta sua forma bem agressiva de se conduzir, é comprar tudo o que está disponível no mercado em se tratando de direitos.

E com o tempo também acabar com as poucas parcerias que ainda existem com a TV aberta. Mas trabalhar só com o seu streaming.

Nova temporada

A série “Terra Brasil”, uma produção da Medialand que percorre todo o nosso território para revelar belezas naturais pouco conhecidas, retorna à grade do Animal Planet, dia 9, às 23h05. Serão mais dez episódios.

E ano que vem, esta segunda temporada estará na Amazon Prime Vídeo.

Teatro

Baseada em fatos reais, a peça “Absolvição” aborda a história de Daniele Toledo Prado, presa injustamente pela morte da filha de um ano, por overdose, em 2006.

Estreia sábado, no Complexo Cultural Funarte, em São Paulo, com Paola Rodrigues, Luciana Stipp, Renata Bozzy e Iza Neiva. Texto e direção de Teistan Aronovich.

Reta final

As gravações da série “Onde Está Meu Coração” deverão ser encerradas no próximo dia 20 em São Paulo. Letícia Colin, que anunciou sábado sua primeira gravidez, vive a protagonista, Amanda, uma médica-residente que é dependente química.

O lançamento, ainda sem data, acontecerá na Globoplay, e depois na Globo.

(Letícia Colin e Daniel de Oliveira - Crédito Fábio Rocha/ TV Globo)

Outro lado

Daniela Albuquerque, em contato com a coluna, informou que o seu programa não é gravado às quintas-feiras e nunca, diferentemente do que foi publicado, usou helicóptero para mandar o maquiador buscar seu vestido em casa.

E que, no desempenho do seu trabalho, jamais se valeu do seu nome ou de sua posição.

Média 24 horas

O SBT comemora os resultados dos primeiros seis meses deste ano. De acordo com o Kantar/Ibope, a emissora de Silvio Santos registrou na Grande São Paulo o melhor desempenho no primeiro semestre dos últimos 13 anos – 6,4 pontos de média. A Record deu 5,5, e a Globo, 12,5.

Na mesma praça, o SBT garantiu ainda a vice-liderança pelo 27º mês consecutivo.

Bate – Rebate

• “Malhação Toda Forma de Amar” igualou o recorde da temporada em São Paulo na exibição do capítulo de segunda-feira, 20 de média e 34% de participação...

• ... No Rio, marcou 21 pontos, com 36%.

• Anitta e Pedro Capó, astro porto-riquenho, farão o show de encerramento da Copa América, domingo, no Maracanã.

• “A Dona do Pedaço” está centrando todas as suas ações em dois ou três núcleos...

• ... Deixando outros completamente esquecidos por vários capítulos...

• ... Isto, como sempre acontece, tem gerado reclamações.

• “Amor de Mãe”, de Manuela Dias, próxima das 21h, terá alguns reaparecimentos na Globo...

• ... Entre os principais, Isis Valverde e Chay Suede...

• ... Ela desde “A Força do Querer”, exibida em 2017.

• Com Fremantle ou sem Fremantle, Roberto Justus confirma segunda temporada de “O Aprendiz” na Band.

C´est fini

Record disparou o processo de formação de equipe para o “JR 24horas”. Vários profissionais já estão sendo entrevistados na sede da emissora em São Paulo.

Uma estreia prometida para depois dos Jogos Pan-Americanos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!