BandNews sofre forte ataque da CNN Brasil

O canal BandNews está em vias de sofrer um forte esvaziamento em algumas das principais posições no decorrer desses próximos tempos. Já são vários os funcionários trabalhando com aviso prévio e acertados com a CNN Brasil. Dentro deste pacote de mudanças, de uma em direção à outra, incluem-se fechadores, editores e a apresentadora Roberta Russo. E parece que não deve parar por aí. Nada é divulgado por enquanto. Mas é só questão de tempo. Vale salientar que muitos desses profissionais, no canal de notícias da Band, até bem pouco tempo trabalharam sob as ordens de Henri Karam, que desde abril, chamado por Douglas Tavolaro, assumiu uma das direções de jornalismo da nova TV.

Dois tempos

Assim que terminarem as gravações da série “As Five”, produção da Globoplay, Daphne Bozaski vai iniciar imediatamente a preparação para “Nos Tempos do Imperador”, a próxima das seis, na Globo. Sobre voltar a viver a personagem Benê, no spin-off de “Malhação: Viva a Diferença”, “estou muito feliz por poder contar uma nova fase da vida dela”, afirma a atriz.

Investimento

Ao tirar André Luiz Costa da direção executiva de jornalismo e transferi-lo para a direção de mídias digitais, o Grupo Band decidiu também criar uma nova empresa específica para o setor. Que agora será responsável pelo processo de integração e convergência de todos os veículos para o caminho digital.

Endereço

Pela atenção e tamanho do investimento que a Band vem destinando ao digital, já se comenta, internamente, que a sua localização poderá ser outra. No momento, ainda opera no Morumbi.

Comunicado

E com a saída de Allen Chahad para o Digital, o jornalismo da Band, conforme antecipado por aqui, terá dois chefes de redação: Andressa Guaraná e Andre Basbaum. O comunicado oficial deve sair até o fim da semana.

Em estudos

Muito em breve o SporTV deverá anunciar mudanças importantes na sua grade de programação. A ideia, como aconteceu com a ESPN Brasil, é diminuir o número de programas comentados e aumentar os informativos.

Vale o aviso

Na transmissão de Flamengo e CSA, domingo, no Premiere, já destacando a final da “Libertadores”, foi anunciado que o “Grupo Globo estará em peso” em Santiago, no Chile. Vale lembrar, no entanto, que só a Globo, na aberta, e Fox, na fechada, estarão autorizadas a transmitir a decisão contra o River, dia 23.

Longas férias

Devido ao inesperado adiamento de “O Selvagem da Ópera”, Mateus Solano vai continuar o seu já longo descanso na dramaturgia da Globo. Manobras do destino.

No que deu

Vale lembrar que Mateus Solano chegou a ser confirmado como um dos protagonistas da série “Anjo de Hamburgo” e depois trocado por Rodrigo Lombardi, porque a sua escalação em “O Selvagem da Ópera” foi considerada indispensável. No fim, ficou no desvio. Sem uma e sem a outra.

Comitiva

O roteiro de “Salve-se Quem Puder”, próxima novela das sete, na Globo, sofreu uma pequena alteração e permitiu que Bruno Ferrari e Guilhermina Guinle também embarcassem na semana passada para as gravações em Cancún, no México. A produção tem estreia prevista para janeiro.