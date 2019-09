Band define estreia e final do “MasterChef” com ex-participantes

A Band está com um teaser no ar chamando atenção para o novo “MasterChef – A Revanche”, que reúne exparticipantes do programa. Enquanto isso, e como é tradição no formato, as gravações já foram disparadas e serão encerradas na próxima semana, muito antes da estreia no dia 15. A grande final, e aí ao vivo, com o anúncio do vencedor, será em 17 de dezembro. Até lá, a partir do lançamento, o grande drama, comum ao de todo “MasterChef”, será evitar vazamentos. Uma missão que sempre é bastante complicada, diante da dificuldade de administrar o silêncio dos eliminados. Após uma equivocada passagem pelas noites de domingo, o programa retomará suas exibições nas noites de terça-feira, dia em que invariavelmente conquistava resultados muito bons, bem acima dos atuais padrões da Band.

Mais espaço

Ampliando o espaço dedicado ao universo das artes, o “Metrópolis”, na TV Cultura, passa a ser exibido também às segundas-feiras. Portanto, todos os dias da semana às 20h45 e aos domingos 20h. Só aos sábados que não.

Mesma equipe

Toda a produção do “Domingo Show” será aproveitada no novo programa da Sabrina Sato, com previsão de estreia para novembro. Notícia, aliás, que tranquilizou a todos.

Onde tudo começou

O diretor e roteirista Estêvão Ciavatta, marido de Regina Casé, na infância, gostava de escutar histórias da sua família de imigrantes italianos, contadas por seu avô e sua mãe, que viveram na Fazenda Dumont, sempre imaginando como teria sido a vida de Alberto Santos Dumont naquelas paisagens. Tudo o que ouviu virou trabalho.

Livro e série

Ciavatta, após estudar por 3 anos a vida de Santos Dumont, decidiu fazer uma série para TV e escrever o livro infantil “Mais Leve que o Ar” (Matrix Editora), juntando o material de suas pesquisas com o que ouviu quando criança. Estreia dia 10 de novembro na HBO e o livro terá tarde de autógrafo no dia 5 de outubro, na livraria da Travessa de Ipanema, no Rio. Em tempo: João Pedro Zappa viverá o protagonista na TV.

Deu ruim

Em “A Dona do Pedaço”, capítulo desta quinta-feira, Josiane (Agatha Moreira) sai do coma após brigar com Fabiana (Nathalia Dill) e conta com a ajuda de Amadeu (Marcos Palmeira) e Téo (Rainer Cadete) para voltar à rotina no seu flat. Mas ambos estranham a relação dela com Fabiana (Nathalia Dill) e passam a investigar, contando com a ajuda de Rock (Caio Castro).



Pé no freio

Vários nomes da Record continuam sendo apontados como possíveis alvos da CNN Brasil. A coluna, no entanto, pode assegurar que, em se tratando de apresentadores ou apresentadora, ninguém mais será procurado.

Pegou do zero

A Record não aproveitou absolutamente nada da sinopse de “Gênesis” elaborada por Gustavo Reiz (hoje na Globo) e sua equipe. Emílio Boechat, após convite para assumir o projeto, começou o trabalho do zero. É inteiramente novo e já com vários capítulos em produção.

Jornalismo

Gláucia Santiago, que era correspondente em Santos, está de saída do Grupo Globo. Santos e Grêmio, sábado, foi o seu último jogo. Contratada pela ESPN Brasil, agora ela vai virar apresentadora.

Acusação

A empresa Fill The Blank, criadora e desenvolvedora de formatos e projetos para TV e Internet, está acionando a Band por plágio, apropriação indébita de propriedade intelectual e danos morais. Alega que o “Planeta Startup”, estreia de hoje, não é uma ideia inédita. Mas um plágio do “Startup Show”, reality de startups exibido na internet de julho a novembro de 2018, com patrocínio da IBM. A ação tramita na 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, em São Paulo.