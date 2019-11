Band, aos poucos, vai botando ordem na casa e na sua programação

Depois de anos se aventurando e torrando muito dinheiro com diretores que pouco sabiam do negócio, a Bandeirantes resolveu colocar os pés no chão e trouxe um alguém que entende do riscado e de como uma televisão deve funcionar.

Antonio Zimmerle, após uma vida na Globo, foi chamado para assumir a programação da TV, depois a direção-geral, e o resultado é que, aos poucos, está colocando ordem na casa.

Alguns meses de trabalho, de abril até agora, só na simplicidade e os resultados já começam a aparecer.

Um exemplo disso vem sendo a dobradinha “Jornal da Noite” e NBA às quintas-feiras.

Nas últimas duas semanas, considerando a espera e por entrar mais cedo, o jornal observou crescimento na audiência e o basquete conseguiu empatar com a Record no terceiro lugar.

Simples consequência, a procura comercial, antes inexistente naquela faixa de horário, cresceu de maneira bem importante. Mesma atenção e trabalho que já se estendem a outros horários

Como se observa, na TV a receita infalível é sempre a simplicidade ou só um “arrozinho com feijão bem temperado”.

TV Tudo

Cinema

Fernanda Montenegro e Felipe Camargo vivem Marta Amarantes e Augusto no filme “O Juízo”, coprodução Globo Filmes e Conspiração.

O suspense sobrenatural dirigido por Andrucha Waddington e escrito por Fernanda Torres narra um acerto de contas que leva mais de 200 anos para acontecer. Estreia dia 5 de dezembro nos cinemas.

Globo também



SBT e Record já anunciaram seus esquemas de férias, com reprises ou programas com antecedência para o período.

A Globo, em se tratando do “Caldeirão”, “Domingão” e “Altas Horas”, por exemplo, não será diferente.

Última do ano

Domingo, em Abu Dhabi, 11h, a Fórmula 1 realiza a última corrida desta temporada. A Globo transmite.

Mas o canal SporTV começa a cobertura a partir desta sexta-feira, com a transmissão dos treinos. Narração de Sérgio Maurício.

Torloni

Na Cultura, nesta sexta, o “Persona em Foco” presta merecida homenagem a Christiane Torloni nos seus 50 anos de carreira.

Tadeu Aguiar e Victor Fasano são os atores convidados. Apresentação de Atílio Bari.

Ponto de apoio

Está confirmada para a manhã desta sexta-feira a reunião de Amilcare Dallevo com Leo Dias. Amilcare que sempre chama Leo de Renato Russo.

Daniela Albuquerque, mulher do dono da Rede TV!, é a articuladora e a mais animada com a volta do jornalista.

Mensagem

A partir do “Fantástico”, no próximo domingo, a Globo começa a exibir a sua campanha de fim de ano de forma completa.

Neste ano, a mensagem convida os brasileiros a se importarem e observaram mais as coisas simples da vida. No detalhe, momento da participação de Taís Araújo, estrela da novela “Amor de Mãe”.

(Crédito Fábio Rocha / TV Globo)

Destino

Na última gravação do “Canta Comigo”, Walter Wanderley, o Goiabinha, “irmão” que o Gugu Liberato teve neste meio e um alguém com mais de 30 anos de televisão, acabou se descuidando e caiu do palco. Altura de 1,5 metro aproximadamente.

Felizmente nada de mais grave aconteceu. Gugu, preocupado, foi o primeiro a se preocupar com ele.

Diário de bordo

A pauta da repórter Sonia Blota, da Band, e do cinegrafista Dario Costenaro, nos Estados Unidos, há pouco mais de uma semana, começou com um convite da CNI para falar de parcerias tecnológicas entre empresas do Vale do Silício e o Governo de São Paulo.

Mas um telefone mudou tudo. Da Califórnia, onde estavam, seguiram para Orlando, levados pela tragédia de Gugu Liberato.

Vida de repórter

Para Sonia Blota e Dario Costenaro, no momento desta troca, também se iniciou a difícil tarefa de equilibrar o emocional do profissional.

“A vida de repórter é assim. Você nunca sabe onde vai acordar, nunca sabe onde vai dormir. Mas sabe que tem uma missão a cumprir”, define Sonia.

Acima de tudo

Impressionante Gugu Liberato. Nunca vi uma pessoa da televisão receber tanta atenção e respeito de todas as TVs. Só alguém muito especial.

E pelo que ele foi e continuará representando, não merecia outra coisa.

Segura aí

O SBT apresenta na tarde deste sábado mais uma edição do “Programa da Maisa”, com as presenças de Tom Cavalcante, Bruno De Luca e Preta Gil.

Momento inusitado: durante a entrevista, Maisa interrompeu a gravação e saiu numa disparada só:

- Vou fazer xixi – e foi mesmo, para surpresa dos convidados.

Espontaneidade é uma marca da menina, desde os tempos de “Bom Dia & Cia”.