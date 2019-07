Audiência de Verão 90 já desbanca Deus Salve o Rei e O Tempo Não Para

“Verão 90”, novela de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, vai chegando ao fim no horário das sete na Globo e com um balanço audiência dos mais interessantes, segundo dados do Kantar/Ibope da Grande São Paulo. Das 14 últimas produções desse horário, “Verão 90” já superou 9 delas, incluindo as duas antecessoras, “Deus Salve o Rei” e “O Tempo Não Para”, com média de audiência, até aqui, de 26 pontos. O seu recorde semanal foi alcançado entre 15 e 20 de julho, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Dirigida por Jorge Fernando e movimentando nomes como os de Cláudia Raia e Dira Paes, a trama pode não ter agradado a gregos e troianos... mas, em se tratando de audiência, os números demonstram, conquistou uma ótima fatia de público.



Internacional

A CNN Brasil tem planos bem especiais para Nova York e Londres, praças da maior importância. No caso de Londres, sempre bom lembrar, os investimentos vão além da contratação de Evaristo Costa. Se ele puder colaborar com alguma outra coisa que não seja o seu programa, tudo bem. Mas a proposta principal é contar com correspondentes nas duas bases.

Olha que bom

João Carlos Martins, maestro e pianista, deu de presente a vinheta musical, que será utilizada na abertura do “Bora São Paulo”, com Joel Datena e Laura Ferreira. Um trabalho, quem ouviu garante, dos mais bonitos.

E atenção

A propósito do “Bora São Paulo”, a sua estreia está mesmo confirmada para o próximo dia 5, no ar das 7h às 9h da manhã. Assim como a do novo “Café com Jornal”, das 5h às 7h, com Luiz Megale.

Crossover

Em “As Aventuras de Poliana”, capítulo desta quarta-feira, vai ao ar uma sequência de “cross”, na qual o personagem Lindomar, vivido por Ivan Parente, fará uma participação no “Programa do Ratinho”. Na história ele é um sambista frustrado que tentará a sorte no quadro “Dez ou Mil” cantando uma música de sua autoria. A participação irá mudar a vida de Lindomar.

A explicação

Joana Treptow não estará mesmo ao lado do Luiz Megale na apresentação do “Café com Jornal”, como inicialmente foi previsto. Mas a informação é que um “papel melhor” está reservado a ela no jornalismo da Band. Por enquanto, segredo em cima.

No entanto...

Fuçando aqui, fuçando ali, a coluna foi descobrir que para agosto a Band está planejando estrear o “Jornal das 10”, informativo na faixa das 22 horas, que irá ao ar na saída do horário da igreja. Apresentação sabe de quem? Da Joana Treptow. Provavelmente o “Jornal da Noite” deixará de existir.

Sem arrependimentos

Dia 30, a partir das 19h na livraria Travessa do Barra Shopping, no Rio, vai acontecer o lançamento de “Solange Gomes – sem arrependimentos”, biografia que tem prefácio de Gugu Liberato. Solange fala de tudo - busca pela fama, carnaval, relacionamentos, a passagem pelo quadro “Banheira do Gugu”. Depoimentos de Gilberto Barros, João Kleber, Roberto Manzoni, entre outros.

Previsão

As novidades do Grupo Record em relação ao Jornalismo serão disparadas na semana de 26 de agosto, segundo um dos envolvidos. É com essa data que se trabalha. Por Grupo, porque aí também se inclui a nova Record News que está sendo idealizada por Rogério Gallo.

Vai daí que...

Por esse plano, se nada se alterar, o novo “Domingo Espetacular” será apresentado no dia 1° de setembro. E já com Mariana Weickert integrando os seus trabalhos.

Fica de olho

Nada oficial, talvez nem conversado diretamente ainda, mas existe, sim, a possibilidade de alguma coisa entre SBT e Ronnie Von. Na altura atual, como melhor definição, uma paquera das mais jeitosas, com “participações especiais” trabalhando forte em busca do final feliz.