Após 21 anos, Leandro Hassum vai deixar a TV Globo

De lá para cá, foi destaque em produções como “Zorra Total”, “Os Caras de Pau”, “Divertics”... até chegar na próxima “A Escolinha do Professor Raimundo”, que iniciou trabalhos há pouco mais de uma semana e ainda não tem data de estreia no Viva e na Globo. Decidido a não renovar seu contrato, que vence no fim do mês, ele grava como Mazarito, personagem no passado vivido por Costinha.



Hassum, já de algum tempo, mora com a família fora do Brasil, em Orlando, mas a sua decisão de parar na Globo não se deve somente a isso. A informação é que existem outros veículos interessados no seu trabalho, tanto TVs quanto serviços de streaming.

Além do sucesso na televisão e no teatro, Hassum também é dono de grandes bilheterias com comédias no cinema. Muito em função disso, nem passa na cabeça dele abandonar esse mercado.

TV Tudo

Ligação direta

Silvio Santos ligou, ele mesmo, para Danilo Gentili, falando da sua decisão em colocar uma edição extra do “The Noite”, também aos sábados, com os melhores momentos. O nome será “Vale a Pena Ver The Noite”.

Negócio fechado

A Band fechou a venda de horário, 16h às 18h, dos domingos, para um grupo educacional brasileiro, que tem forte participação de um fundo de pensão americano. A ideia, contando com a produção da emissora, é produzir um game show entre alunos. Já existe, inclusive, a procura de uma apresentadora.

Saindo em busca

A propósito deste novo game show da Band, entre as providências a serem tomadas, ainda falta definir quem irá apresentar. A preferência é por uma mulher. Entre os nomes possíveis, Adriane Galisteu, Karina Bacchi e Renata Kuerten.

Namoro ou amizade?

Verdade é que os encontros e conversas da CNN Brasil com William Waack se intensificaram bastante nos últimos dias. Tudo muito em cima de um projeto de trabalho. Nesta altura, inclusive, é possível afirmar que o acordo está bem próximo. E o William, até onde se sabe, não irá sozinho.

Deu casamento

O “Fábrica de Casamentos”, do SBT, neste próximo sábado, realizará a cerimônia do ator Victor Pecoraro e sua companheira, Renata Muller. Na novela “Poliana”, ele é ele o Afonso, dono de uma casa de carnes, que se apaixona por Luísa (Thaís Melchior). Na vida real, Victor e Renata estão juntos há 10 anos e só agora irão oficializar esta união.

(Crédito: João Raposo)

Futebol na Band

Hoje, 3 da tarde, tem a abertura da Copa do Mundo Sub-20 na Band, Polônia e Colômbia. Narração de Oliveira Andrade e comentários do Neto.

Quase lá

Entre os tantos produtos esportivos que a Band tem interesse, o próximo campeonato francês está praticamente fechado. Este também em acordo ou parte de um pacote com a DAZN.

Está bem

O início de “Topíssima”, na Record, já com dois capítulos exibidos, está passando a melhor das impressões.É uma novela que tem história, conta com um elenco interessante e a direção bem competente do Rudi Lagemann.

Emoção

No próximo “Tamanho Família”, da Globo, domingo, Thiago Martins vai dividir o palco com a cantora Iza. No programa, uma homenagem de Guti Fraga, fundador do Nós do Morro, a quem ele chama de segundo pai e responsável por mudar a sua vida na época que morava no Vidigal.

(Crédito Paulo Belote/Globo)

Recado

“Você faz uma brincadeira e a galera não entende. Tenho quase três anos de contrato e só porque brinquei que o ‘Domingão’ já tá no fim, tem gente achando que vou abandonar tudo. Ao contrário. Vamos ver se vou aguentar mais tempo ou fazer outra coisa. Parar de trabalhar, nem pensar”. Fausto Silva.

Sete chaves

O diretor Vildomar Batista guarda a sete chaves uma surpresa para a estreia do “Aqui na Band”, segunda-feira, que será comandado por Silvia Poppovic e Luis Ernesto Lacombe. O lançamento do programa aconteceu na manhã de ontem, na sede da emissora, em São Paulo, e reuniu dezenas de jornalistas. Como ausência notada, a do novo executivo da programação, Antonio Zimmerle.

Bate – Rebate

· A experiente Rosane Gofman estará na segunda fase de “A Dona do Pedaço”, da Globo, a partir da próxima segunda-feira...

· ... A sua personagem, Ellen, será a secretária e braço direito de Maria da Paz, vivida por Juliana Paes.

· Christina Rocha aparece como convidada de “A Praça é Nossa”, no SBT, programa desta quinta, faixa das 11 da noite.

· Sem previsão de alta, Agnaldo Timóteo segue internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, por conta de um AVC.

· Nova temporada do “Desengaveta”, no GNT, vai estrear em outubro.

· Netflix também já está com tudo armado para dar início às gravações da segunda temporada de “Coisa Mais Linda”...

· ... O elenco, evidentemente, será o mesmo da primeira.

· A Record ainda não tem uma novela não bíblica para substituir “Topíssima”.

· Agora, com a novela do Walcyr Carrasco no ar, a Globo vai acelerar a gravação de “Amor de Mãe”, de Manuela Dias.

C´est fini

Ana Flávia Cavalcanti, atualmente nas gravações de “Onde Está Meu Coração”, em São Paulo, também vai aparecer em “Sob Pressão” a partir de junho. Só que numa dessas coincidências, sua personagem Diana será uma dependente química, assim como Letícia Colin em “Onde Está Meu Coração”.

