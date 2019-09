Ana Hickmann vai aos EUA inaugurar novos estúdios da Record



Ana Hickmann foi escolhida para apresentar a cerimônia de inauguração da nova sede da Record, na próxima sexta-feira, na Flórida. Entre essas dependências, três estúdios irão ocupar uma área de mais de cinco mil metros quadrados, projetados “para receber o que há de mais moderno na indústria mundial de broadcast”, informa Mônica Palomo, executiva da Record Internacional. Artistas e personalidades também estarão presentes. Nos Estados Unidos, a distribuição da programação é realizada através de operadoras como Xfinity Comcast, Sling TV, Optimum TV, RCN e Dish Network. No Canadá, pelas operadoras Bell Canadá e Rogers. Em se tratando de Brasil, também nesta sexta-feira, a Record vai oferecer uma festa aos seus funcionários, na data em que chega aos 66 anos de existência.

“Mestre” em Portugal

“Mestre do Sabor”, reality de culinária da Globo, que estreia no dia 10, tem mais uma novidade, além daquelas já anunciadas: o programa também será exibido em Portugal. Não fosse por outras razões, o programa tem no seu “trio de mestres” a presença do chef português José Avillez. Caberá a ele a missão de orientar e avaliar os 24 chefs profissionais escolhidos para a competição.

Desafios

“Para mim é um enorme orgulho fazer parte do time. Estou muito feliz por terem me convidado. O grande desafio no ‘Mestre do Sabor’ vai ser estar num país diferente, com uma cultura diferente e num formato também diferente. Mas estou confiante de que será um sucesso”, declara Avillez. Que destaca ainda os atributos preciosos para um chef, em sua opinião: “Não pode faltar respeito, sacrifício, vontade, paixão. E um toque de bom humor é sempre bemvindo”.

Trabalhando forte

Por enquanto, isso só foi falado por aqui, mas a expectativa é que na próxima semana, mais tardar, o BandSports oficialmente comunicará a transmissão da Olimpíada no ano que vem. Na paralela, todas as providências necessárias já estão sendo tomadas.

Por outro lado

Nos interiores da Band já se dá como certa, para muito em breve, mudanças na sua área comercial. Resta saber as suas dimensões. A ideia defendida por alguns é ter um único setor vendendo todas as empresas, as várias TVs e emissoras de rádio.

Operação: basquete

Em “Bom Sucesso”, cenas no ar a partir de outubro, vai acontecer a transformação de Gabriela, personagem de Giovanna Coimbra. Ela corta o cabelo para se passar por um menino e assim poder participar dos últimos minutos do campeonato de basquete masculino.

Desestabilizar

O “Jornal da Record” jogou pesado no ataque ao dono do CNN Brasil, Rubens Menin, na edição da última sexta-feira, após perder Reinaldo Gottino. Misturando as coisas, canal e empresário, quis passar a ideia de que “as flores não são tão perfumadas”. E justo no momento em que a CNN promete promover novos desfalques na concorrência – apresentadores e repórteres. A resposta, dizem, pode vir através de outros ataques a gente de lá.

Protocolar

Gugu Liberato, elegante, em suas manifestações tem dito e repetido que não foi procurado pela Record para assumir o horário do Geraldo Luís aos domingos. A verdade é que essa possibilidade, ter um programa direto como no passado, nem passa pela sua cabeça. Por enquanto, a ideia é continuar com os formatos de temporada, “Power Couple” e “Canta Comigo”, mais adaptados à sua vida atual.

Mercado

A gerente de produção internacional da série “La Casa de Papel”, Laia Coll, confirmou presença no Festival de Petrópolis. O evento terá início no próximo dia 23. Laia será uma das palestrantes.

Velha casa

Palmirinha Onofre confirmou para esta quarta-feira a sua presença no “Mulheres”, como parte das comemorações de 39 anos do programa e com a ideia de apresentar um prato exclusivo. Desde que deixou a TV Gazeta em 2010, ela fez algumas pequenas participações em seus programas. Mas, receita mesmo, só agora, informa seu staff.