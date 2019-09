Alguma coisa não bate no discurso das TVs

O que mais se ouve é que as TVs, em sua grande maioria, estão passando apertado, daí as tantas demissões que são obrigadas a fazer e até os programas tirados do ar nesses últimos tempos.

Mas, do outro lado da rua, você encontra a CNN Brasil, que não entrou no ar até agora e, portanto, nem apoio comercial ainda possui, gastando à vontade em contratações e na construção das suas sedes em São Paulo, Rio e Brasília.

Vivendo em um mundo, parece, completamente diferente.

Afinal, quem está falando a verdade?

Tem crise ou não tem crise no setor?

Silvio Santos, e isso o tempo todo, não cansa de repetir que “ser dono de televisão no Brasil é a maior roubada”. Diz, mas nunca aceitou vender a dele.

Aí vem um animado empresário da construção civil, Rubens Menin, que resolve se transformar em dono de televisão e coloca toda essa dinheirama na CNN Brasil.

Não é por nada. Mas alguma coisa não está batendo.

E anote:

A informação no mercado é que o lançamento da CNN Brasil só vai acontecer após o Carnaval de 2020, ou seja, em março. E olhe lá.

Isso contraria completamente a assessoria do canal, que insiste na estreia ainda para este 2019, final deste mês, começo do outro.

Visual

É com esse visual que Bruna Hamú começou a gravar “A Dona do Pedaço”. Sua personagem, Joana, técnica de enfermagem, entra na novela a partir do capítulo 100, previsto para ir ao ar no dia 12 de setembro.

Ela vai ajudar Maria da Paz (Juliana Paes) após um assalto e se envolverá com Rock (Caio Castro).

(Crédito Victor Pollak/TV Globo)

Olha isso

Parece, e isso é claro que a Globo não confirma, que o próximo “Big Brother”, além dos selecionados, também contará com a presença de alguns famosos convidados.

Gente jovem, bonita e descolada.

Os nomes

Ontem, por aqui se falou do desejo da Record em colocar pessoas do SBT e Rede TV!, por um dia na “Fazenda”, no próximo sábado, entre os seus venenosos.

Pois bem, essas pessoas atendem pelos nomes de Leo Dias e Thiago Rocha.

ESPN Brasil 2

Não é de agora, mas de algum tempo, que o “BandSports virou uma “filial” da ESPN Brasil, muito por causa do seu diretor, Denis Gavazzi, que também saiu de lá.

Arnaldo Ribeiro, por exemplo, já tem participado dos seus programas de debates.

Interessante

Além do diretor responsável, mas também muito por causa do pessoal que já trabalhou na ESPN - apresentadores, comentaristas, produtores e editores-, o BandSports se transformou num canal de conversa o dia inteiro.

Uma fórmula, prova provada, que não leva a lugar nenhum.

Bestialidade

A propósito de incoerências, o “SportsCenter”, do Paulo Soares e Antero Greco, historicamente, sempre se colocou, e continua se colocando entre os programas de maior repercussão da ESPN Brasil. Certamente, e muito por causa dos dois, é o que mais dá barulho.

Mas os gênios da sua programação insistem em apresentá-lo a partir da meia-noite. Muitas vezes, até mais tarde que isso.

Boa terça

A Band teve na terça-feira resultados que há muito não alcançava. Programas como “Jogo Aberto”, “Os Donos da Bola”, “Brasil Urgente” e “Pesadelo na Cozinha”.

Todos com médias acima de 3 pontos na Grande São Paulo.

Escala

Caroline Verban, que fez “A Força do Querer” em 2017, também está no elenco de “Éramos Seis”, no papel de Nely, melhor amiga de Marion, personagem de Ellen Rocche.

As duas como dançarinas de um cabaré. Gravando.

Agora vai?

Record e Sabrina Sato estão tentando chegar a um acordo sobre o novo programa. E mais: parece que estão bem próximas disso.

As conversas, de uns tempos para cá, ficaram um pouco mais animadas.

Bate – Rebate

• Alguém, com absoluta responsabilidade, precisa verificar o que, de fato, anda acontecendo no setor técnico das novelas do SBT...

• ... Há denúncias de que tudo é organizado para benefício de uns poucos...

• ... E funciona de acordo com a “lei deles”.

• O cantor José Augusto, prestes a comemorar 50 anos de carreira, é o convidado da Mariana Godoy, nesta sexta-feira, a partir das 23h, na Rede TV!.

• No ar com a primeira, Paloma Bernardi já gravou a segunda temporada de “O Escolhido”, série do Netflix...

• ... A estreia está prevista para novembro.

• Os trabalhos de preparação com elenco da novela “Amor Sem Igual”, da Record, estão atrasados...

• ... E mesmo com o grupo praticamente fechado.

• Mesmo sofrendo alguns cortes na sua equipe técnica, o “Esquadrão da Moda” não corre qualquer risco no SBT...

• ... Segundo a direção de lá, “é sempre segundo colocado na audiência e tem um faturamento muito bom.

A Globo definiu 8 de outubro como data de estreia da série “Segunda Chamada”, que será exibida nas noites de terça-feira, até 17 de dezembro. O ensino público noturno para jovens e adultos é o carro-chefe.

Débora Bloch faz a protagonista, Lúcia Helena, uma professora que possui uma frase muito marcante: “O aluno pode desistir da escola. Mas eu não desisto do aluno”.

