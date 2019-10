A volta de antigas novelas sempre será uma necessidade



O resultado no ar e a audiência que vem conquistando atestam o acerto da Globo em realizar uma nova versão de “Éramos Seis”, depois de Record, Tupi duas vezes e SBT, em 1994. A aceitação do público se dá, naturalmente, por se tratar de um trabalho de qualidade, desde o original de Maria José Dupré, passando pelas adaptações de Ciro Bassini, Pola Civelli, Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, e a atual de Ângela Chaves. E também porque, para muitos, é novidade. A sua última exibição foi há 25 anos. Evidente que há a necessidade de se investir em novos trabalhos, em textos originais, mas também é importante pensar em produzir novamente algumas das muitas novelas de sucesso do passado. Já imaginou quantas podem ser incluídas nesta lista? De barato, é possível citar algumas como “Roque Santeiro”, “Rainha da Sucata”, “O Salvador da Pátria” e “Tieta”, entre tantas outras. É preciso considerar o público novo. O cinema faz muito isso. Por que a televisão também não? Ou por que não faz mais?

Volta da Isis



Isis Valverde, depois de longo afastamento, já está totalmente envolvida com seu novo trabalho na Globo, “Amor de Mãe”, substituta de “A Dona do Pedaço”. Neste seu retorno, ela será Betina, uma enfermeira do hospital onde Leila (Arieta Corrêa) está internada e Brenda (Clara Galinari) faz tratamento.

Trama costurada

Neste primeiro trabalho da autora Manuela Dias na faixa das 21h, a personagem da Isis vai conhecer Magno (Juliano Cazarré), marido de Leila e pai de Brenda, e os dois vão se envolver. Em meio a isso, Betina sofrerá intensa perseguição do seu ex, Vicente (Rodrigo Garcia), que não aceita a separação.

(Crédito: João Cotta/ TV Globo)

Jornalismo

Daniel Adjuto foi deslocado de Brasília para Salvador, com a missão de acompanhar a repercussão e preparar matérias especiais da canonização de Irmã Dulce para o “SBT Brasil”. Mas a possibilidade de acertar com a CNN Brasil ainda existe. A próxima semana pode ser decisiva.

Vai com calma

Nada se deve esperar da nova Record News para os próximos meses ou no começo do próximo ano. O processo de reformulação do canal envolve muitos acordos, inclusive com grupos do exterior. Talvez só no segundo semestre de 2020. E olhe lá.

Cinema

Confirmado para o dia 31, o lançamento de “O Intruso”, um suspense, gênero pouco explorado pelo cinema brasileiro. No elenco, Eriberto Leão, Danton Mello, Lu Grimaldi, Genézio de Barros, Juliana Knust, Charles Daves, Karla Muga e a menina Ingrid Clemente. Direção de Paulo Fontenelle.

A fila anda

Em “Bom Sucesso”, capítulo desta quinta-feira, Gisele (Sheron Menezzes), decepcionada com Diogo (Armando Babaioff), resolve dar uma chance para Yuri (Marcello Melo Jr), que está no Rio de Janeiro para fazer Mestrado em Economia e começa a trabalhar como garçom no bar Chapeleiro Maluco. Ela toma a iniciativa de convidá-lo para sua casa.

(Crédito Victor Pollak / Globo)

Furacão

Antes da viagem ao México, o elenco da próxima novela das sete, “Salve-se Quem Puder”, tem gravado cenas dos primeiros capítulos no Rio de Janeiro como se estivesse enfrentando um furacão em Cancún. São várias sequências invadindo a madrugada e debaixo d’água, movimentando os personagens de Deborah Secco, Vitória Strada, Felipe Simas e Juliana Paiva.

Recorde da Globo

A Globo alcançou em setembro a melhor média mensal do horário nobre dos últimos dois anos em São Paulo. Desde outubro de 2017, não registrava 29 pontos e 45% de participação na faixa das 18h às 24h de segunda a sexta. O resultado pode ser explicado pelo bom resultado das novelas, desde o “Vale a Pena Ver de Novo” até “A Dona do Pedaço”

Números

“Por Amor”, com 19 pontos, alcançou a maior média mensal do “Vale a Pena” desde o último mês de “Senhora do Destino”, exibida em novembro de 2017. “Malhação: Toda Forma de Amar” igualou sua melhor média mensal, também com 19, pelo terceiro mês consecutivo. Na reta final, “Órfãos da Terra”, com 23 pontos, teve o melhor resultado mensal de uma novela das seis desde março de 2018. “Bom Sucesso” fechou com 29 e “A Dona do Pedaço”, 38, igualou a maior média da novela das 21h desde maio de 2018.

Fim de jogo

A Band concluiu no sábado as gravações do “MasterChef – A Revanche”. Portanto, como já destacado aqui, o programa vai estrear na próxima terça-feira, no lugar de “Pesadelo na Cozinha”, dependendo apenas do processo de edição.

Prêmio

“Como Será?”, apresentado por Sandra Annenberg nas manhãs de sábado da Globo, conquistou o prêmio “VerCiência 2019”, que valoriza a disseminação da cultura científica pela televisão, internet e outros meios. A entrega da premiação será no dia 2 de novembro, às 14h30, no auditório do Museu do Amanhã, no Rio.