A Rede TV! retoma no sábado as transmissões do Campeonato Italiano

Nem Walcyr Carrasco ou Glória Perez. A Globo optou por continuar buscando entre os autores da casa, principais ou colaboradores, os que têm perfil adequado para desenvolverem novelas às 21h.



Cada um tem a sua característica e cada horário também.

Às vezes, um ótimo autor de uma determinada faixa não se encaixa em outra.

Cassiano Gabus Mendes, um dos maiores em todos os tempos, sempre preferiu colocar seus trabalhos às 19h. Era a praia dele.

Guardadas as preferências e ambições de cada um, é uma tarefa das mais complicadas diagnosticar quem serve para o que.

Pela ordem, dentro do estabelecido, Manuela Dias, hoje em cartaz, será substituída por Lícia Manzo e depois virá João Emanuel Carneiro.

Depois deles, a ideia é lançar um autor novo, que ainda está sendo preparado e cujo nome, por questões óbvias, só será revelado no momento oportuno.

E tudo isso que está sendo feito às 21h também se aplica a outros horários e séries.

TV Tudo

Um sai...

O diretor Ivan Zettel está deixando a Record depois de 14 anos, “de forma superamigável e com portas abertas”, informa. Lá, ele comandou “Cidadão Brasileiro”, “Luz do Sol”, “A Lei e o Crime”... O especial “O Figurante”, exibido em dezembro, foi seu último trabalho.

... Outro volta

Tino Marcos está de volta ao seu trabalho na TV Globo, depois de uma licença não remunerada de seis meses. Como próximo desafio, uma série olímpica para o “Jornal Nacional”.

Bastidor

Internamente, a Band ainda não embalou o 2020, mas algumas decisões internas já estão tomadas. Por exemplo: José Emílio Ambrósio, além do Esporte, vai assumir a direção de Operações.

Bem que poderia...

Assim como a Globo, também caberia perfeitamente “uma só Record”. Até para evitar o desperdício. Nas andanças do presidente Bolsonaro, como ontem, por exemplo, são sempre duas canoplas. Por quê?

Procura-se

A qualquer momento a CNN Brasil vai bater o martelo e fechar uma nova contratação. Desta vez, um outro âncora para São Paulo. Aquele que ficará encarregado das madrugadas.

Ano rolando

A propósito da CNN Brasil, efetivamente, esta está sendo a sua primeira semana de trabalhos. E um trabalho de integração. As diversas equipes, montadas, estão reunidas em hotel de São Paulo e apresentadas umas às outras.

Entrevista

Laurentino Gomes, jornalista e escritor, é o convidado do “Mariana Godoy Entrevista”, nesta sexta, 23h, na Rede TV!. Autor dos best-sellers “1808”, “1822” e “1889”, Laurentino já trabalhou como repórter e editor de grandes jornais e revistas.

(Crédito Divulgação Rede TV!)

Volta da Renata

Renata Fan voltará ao comando do “Jogo Aberto”, na Band, dia 22, uma quarta-feira. Denílson também. Em férias, em Bali, ela foi questionada no Instagram: “Só explica uma coisa: como é que você tá viajando e trabalha das 12h30 até 13h00 horas durante a semana?”. É que ela deixou a última meia hora, a dos merchandisings, gravada.

Futebol

A Rede TV! retoma neste próximo sábado as transmissões do Campeonato Italiano, com Inter de Milão e Atalanta, a partir das 16h30. Narração de Silvio Luiz e comentários de Paulo Sérgio.

Jogo perigoso

Ainda no campo esportivo, com o futebol profissional parado, os programas esportivos não despertam o mesmo interesse de outros tempos. Mas também não fazem nada para despertar. O “Band Esporte Clube”, domingo, foi um festival de matérias requentadas. Tentativa clara de enganar o telespectador.

Digital

O BandSports começa 2020, ano de Olimpíada, com uma importante conquista: ultrapassou a marca de 100 mil inscritos no seu canal no YouTube. As mídias digitais vêm crescendo em ritmo acelerado desde que foi criado o setor digital dos canais pay TV da Band em julho passado. Em seis meses, o crescimento do BandSports foi de 273%.

Próxima das 7

Igor Cosso é Junior em “Salve-se Quem Puder”, substituta de “Bom Sucesso”, a partir do dia 27 na Globo. Ele será transformado no suporte emocional de sua família, quando a irmã Kyra (Vitória Strada) é dada como morta durante um furacão.

(Crédito: João Miguel Junior/TV Globo)

Bate – Rebate

• Catia Fonseca só voltará com inéditos no “Melhor da Tarde” da Band em fevereiro.

• A CNN Brasil continua no ataque: Daniela Flor, jornalista e profissional de estratégia de audiência, é mais um reforço...

• ... Ela vem de passagens por Grupo Abril e Vortex Media.

• Na próxima segunda-feira, o “A Tarde é Sua”, da Sonia Abrão na Rede TV!, retoma edição ao vivo.

• “Casa Paraíso”, trabalho de Leandro Hassum para o Multishow, retoma sua produção.

• Sabe aquela do “vou ali, mas já volto”...

• ... É bem o caso do ator Floriano Peixoto...

• ... Após 13 anos de trabalhos seguidos na Record, ele gravou a série “Todas as Mulheres do Mundo”, na Globo ainda inédita...

• ... Mas já acertou sua volta. Está no elenco de “Gênesis”.

• No começo da próxima semana será definido o futuro dos programas “Tricotando” e “Papo de Bola” na Rede TV!...

• ... Já há a decisão que não serão mais apresentados no começo de noite...

• ... Daí, no caso dos dois, trabalha-se com a possibilidade de remanejamento na grade...

• ... Não sendo possível, a partir da estreia do Sikêra Junior deixarão de ser apresentados.

C´est fini

Ano começou e nenhuma decisão até agora sobre a situação do Fox Sports. Parece que há o claro propósito de alguns em empurrar o caso com a barriga.

Os do quanto pior melhor, claro, querem tirar proveito da situação.

Uma indefinição angustiante para os diretamente envolvidos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!